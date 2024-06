Quá khứ bất hảo của thần tượng tuổi teen vĩ đại nhất: Bạo lực, lạm dục chất cấm, nói gì về cáo buộc hiếp dâm fan tự kỷ?

Nick Carter - nam ca sĩ nổi tiếng là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Backstreet Boys bỗng được nhắc tên trở lại sau khi series điều tra Fallen Angels (Những thần tượng sa ngã): Nick và Aaron Carter lên sóng. Theo đó, cựu ca sĩ Melissa Schuman cũng tiết lộ câu chuyện nam ca sĩ đã cưỡng hiếp cô khi cô còn là thiếu nữ 18 tuổi, và yêu cầu cô hát song ca để tạo bằng chứng ngoại phạm.

Melissa Schuman - người tố Nick Carter cưỡng bức năm cô 18 tuổi.

Melissa Schuman cho biết, sau khi bị ngôi sao Backstreet Boys cưỡng bức ở căn hộ riêng, cô tiếp tục bị ép buộc phải thu âm ca khúc There For Me cùng với anh, chỉ vì cô phải tìm kiếm cơ hội bắt đầu sự nghiệp solo. Và chính ca khúc này đã bị Nick cũng như quản lý của anh lúc bấy giờ sử dụng để làm “bằng chứng ngoại phạm" chống lại mình.

Đau lòng hơn cả là nạn nhân Shannon Ruth, một cô gái bị tự kỷ cũng đã đệ đơn kiện Carter vào tháng 12/2022. Cô cáo buộc nam ca sĩ đã chọn mình trong số những người hâm mộ xin chữ ký vào năm 2001, đưa cô lên chiếc tour bus của anh ta rồi cưỡng hiếp khi cô mới 17 tuổi. Tuy nhiên, luật sư của Carter tuyên bố sự việc này “không chỉ không có giá trị về mặt pháp lý nhưng cũng hoàn toàn không đúng sự thật”.

Nick Carter bị cáo buộc cưỡng hiếp Shannon 'Shay' Ruth - fan 17 tuổi bị tự kỷ

Khi cái tên Nick Carter được đào lại, bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng một thời, thì những câu chuyện bên lề về sự sa ngã và tai tiếng của gia đình ngôi sao vốn được giới báo chí giấu kín bỗng bị lột trần trước công chúng.

Bộ phim tài liệu về hai anh em tai tiếng nhà Carter chính thức lên sóng

Nick Carter từng là "nam thần" khiến hàng triệu trái tim thiếu nữ trên khắp thế giới đều xao xuyến

Với gương mặt điển trai, mái tóc vàng bạch kim là xu hướng thời bấy giờ, Nick Carter là một trong những gương mặt được yêu thích bậc nhất trong nhóm Backstreet Boys. Anh chàng nổi tiếng và chiếm lấy trái tim của người hâm mộ trên khắp thế giới trong giai đoạn cuối những năm 1990 và đầu thập niên 2000.

Ngoài việc là thành viên trẻ nhất nhóm khi gia nhập Backstreet Boys lúc mới 12 tuổi, Nick Carter còn là thành viên “hút fan" nhất nhờ ngoại hình chuẩn visual “nam thần". Trong các tour diễn, với vai trò vừa là tay chơi guitar và trống, vừa là ca sĩ hát chính trong Backstreet Boys, Nick Carter rực sáng như một biểu tượng của “idol" thế hệ đầu tiên.

Visual "nổ tim" của Nick Carter khi còn trẻ

Trước khi bị tố cưỡng hiếp Melissa Schuman ở Santa Monica vào năm 2003 thì vào thời điểm năm 1999, giọng ca của Backstreet Boys từng đứng ở vị trí số một trong danh sách "Hottest under 21" của tạp chí Teen Scene và và được vinh danh là "Thần tượng tuổi teen vĩ đại nhất". Nick Carter còn nằm trong "Top 50 người đẹp nhất thế giới" của tạp chí People năm 2000. Năm 2002, Nick cũng được bầu là "Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh" của tạp chí CosmoGirl.

Hình ảnh nóng bỏng của Nick Carter

Lịch sử tình trường của anh chàng cũng ghi dấu nhiều “bóng hồng" nổi tiếng trong giới giải trí bao gồm Willa Ford, Izabelle Filling, Mandy Moore, Angie Taylor, Dalene Kurtis, Kaya Jones Debra Lafave và Kathy Griffin. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Paris Hilton và Ashlee Simpson.

Xoay quanh sự việc hiếp dâm nữ ca sĩ 18 tuổi vào năm 2003, khi đó anh chàng đang ở trong mối quan hệ với Paris Hilton trước khi cả hai kết thúc vào tháng 7/2004. Nick Carter thậm chí còn đã xăm tên Paris lên người. Đến khi chia tay, anh xóa hình xăm đi và thay vào đó dòng chữ "Old Habits Die Hard" (Tạm dịch: Thói quen cũ khó bỏ).

Nick Carter và Paris Hilton từng cặp kè với nhau

Quá khứ bất hảo và một gia đình hỗn loạn

Bên cạnh chuyện yêu đương cá nhân, thì câu chuyện về gia đình của Nick Carter cũng tràn ngập những tranh cãi và tai tiếng. Thậm chí những mầm mống và bi kịch liên quan tới bạo lực, cưỡng hiếp hay việc lạm dụng chất cấm cũng bị vạch trần. Tuy nhiên, người hâm mộ cùng giới truyền thông có lẽ đã quá “châm chước" cho Nick Carter ở quá khứ, chỉ cho đến khi sự việc cưỡng hiếp cô ca sĩ trẻ được tiết lộ thông qua bộ phim vào năm 2024 vừa qua thì mọi chuyện mới vỡ lở.

Gia đình của Nick Carter có 5 anh chị em, tuy vậy, 3 thành viên Aaron Carter, Bobbie Jean Carter and Leslie Carter đều đã mất vì liên quan đến vấn đề lạm dụng thuốc. Chính Nick Carter khẳng định nguyên nhân đích thực đằng sau những bi kịch xảy ra trong gia đình anh là vì nghiện ngập và những vấn đề về tâm lý bất ổn. Đó chính là "thế lực quỷ dữ" đã tàn phá cuộc đời của các em của anh.

Năm 2019, nam ca sĩ Nick Carter đã đệ đơn ra tòa án ra lệnh cấm Aaron lại gần Nick Carter và gia đình riêng của anh, bởi Aaron càng lúc càng có những hành động và phát ngôn nguy hiểm như nảy sinh ý định giết người vợ đang mang thai của Nick.

5 anh em nhà Carter khi còn trẻ

Cũng trong năm 2019, Aaron cho biết anh từng bị lạm dụng tình dục từ năm lên 10 cho tới năm 13 tuổi bởi người chị gái quá cố - nữ ca sĩ Leslie Carter (1986-2012) trước khi cô chết vì bị sốc thuốc. Aaron cũng từng tố cáo anh trai Nick Carter là người hành xử bạo lực.

Nick Carter của hiện tại: U50 vẫn đi tour khỏe vòng quanh thế giới, lên tiếng thế nào về các cáo buộc?

Trước loạt cáo buộc của các nhân vật nữ trong bộ phim tài liệu nói trên, phía Nick Carter cũng chính thức có những phản hồi đầu tiên. “Đây chính xác là những tuyên bố thái quá đã khiến chúng tôi buộc phải khởi kiện những âm mưu này,” - luật sư của Carter, Dale Hayes Jr., thay mặt cho nam ca sĩ trả lời phỏng vấn The Hollywood Reporter.

Ông nói thêm: “Những trường hợp đó hiện đang được xử lý thông qua hệ thống pháp luật và dựa trên cả phán quyết ban đầu của tòa án cũng như các bằng chứng thuyết phục. Chúng tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ thắng thế và buộc họ phải chịu trách nhiệm về việc lan truyền những thông tin sai sự thật”.

Hiện tại, Nick Carter đang có gia đình nhỏ êm ấm với người vợ không thuộc giới giải trí - Lauren Michelle Kitt, một HLV thể hình. Họ có ba người con: 1 con trai sinh năm 2016 và 2 cô con gái sinh năm 2019 và 2021. Thông tin về cáo buộc hiếp dâm chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình anh.

Gia đình 5 thành viên của Nick Carter.

Dù ở tuổi 44 nhưng Nick Carter vẫn tràn trề năng lượng để đi lưu diễn với tư cách một nghệ sĩ solo. Anh vừa khởi động hồi cuối tháng 5 vừa qua với tour diễn thế giới Who I Am World Tour bao gồm gần 50 buổi diễn kéo dài từ tháng 5 cho đến tháng 11. Tour diễn được khen ngợi hết mực, là sự kéo dài sau thành công của chặng đầu tiên tại Bắc Mỹ hồi cuối năm 2023. Thậm chí, Who Am I World Tour từng thông báo 1 lịch trình vào đêm 21/5 năm nay ở Nhà hát Hòa Bình - TP.HCM, tuy nhiên không hiểu lí do gì concert này đã bị rút khỏi website chỉ sau 1 ngày thông báo!