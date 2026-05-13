Quả khế thanh nhiệt rất tốt nhưng những người này không nên ăn

Cắn một miếng chua ngọt tươi mát, lập tức xua tan cái nóng bức. (Ảnh: ITN).

Nhiều người chỉ coi khế là trái cây bình thường để thưởng thức, nhưng ít ai biết rằng nó ẩn chứa nhiều công dụng dưỡng sinh, tất nhiên cũng có nhiều kiêng kỵ cần lưu ý.

Giải khát, thanh nhiệt, hạ hỏa

Đây là tác dụng dưỡng sinh trực quan nhất của khế. Khế có hàm lượng nước lên tới hơn 90%, còn giàu vitamin C và axit hữu cơ, vị chua ngọt khi ăn vào có thể nhanh chóng kích thích tiết nước bọt, giảm cảm giác khô miệng.

Vào mùa hè, khi nhiệt độ cao gây sưng họng, loét miệng, hoặc các triệu chứng nóng trong do thức khuya, ăn một lượng khế hợp lý có thể giúp thanh nhiệt, hạ hỏa, điều hòa "nhiệt khí" trong cơ thể.

Thúc đẩy tiêu hóa, nuôi dưỡng đường ruột

Đây cũng là một lợi thế lớn của khế. Nó chứa nhiều chất xơ và axit trái cây, chất xơ thúc đẩy nhu động ruột, đẩy nhanh việc thải các mảnh thức ăn thừa, hiệu quả trong việc giảm táo bón; axit trái cây kích thích tiết dịch tiêu hóa, giúp phân giải thức ăn, cải thiện chứng khó tiêu, chán ăn.

Tuy nhiên, cần chú ý, khế có vị chua, những người tỳ vị hư hàn, hay bị tiêu chảy không nên ăn nhiều để tránh làm nặng gánh đường ruột.

Bổ sung dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch

Khế không chỉ chứa nhiều vitamin C mà còn bao gồm các vitamin nhóm B, beta-carotene cũng như nhiều khoáng chất như kali, magie, canxi. Các thành phần dinh dưỡng này phối hợp với nhau, giúp cơ thể bổ sung năng lượng, tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh như cảm lạnh, cúm. Đối với những người làm việc thường xuyên tăng ca, có sức đề kháng yếu, khế là một lựa chọn bổ sung dinh dưỡng khá tốt.

Ngoài ra, khế còn có tác dụng lợi tiểu, giảm sưng và bảo vệ thận. Lượng nước và kali dồi dào trong khế có thể thúc đẩy quá trình tạo nước tiểu, giúp loại bỏ natri thừa và các chất thải chuyển hóa trong cơ thể, giảm triệu chứng phù nề, đồng thời hỗ trợ duy trì chức năng chuyển hóa bình thường của thận.

Những kiêng kỵ khi ăn khế

Người mắc bệnh thận

Cần lưu ý rằng khế chứa một loại độc tố thần kinh, người khỏe mạnh có thể thải độc tố qua thận, nhưng người bị suy thận tuyệt đối không được ăn, nếu không độc tố sẽ không được thải ra, có thể dẫn đến nôn mửa, chóng mặt thậm chí hôn mê.

Ngoài người suy thận, những người có tỳ vị hư hàn, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cũng phải kiểm soát lượng ăn. Chất độc trong khế (Caramboxin) là một loại độc tố thần kinh, đối với người có chức năng thận bình thường, có thể được thận chuyển hóa và thải ra ngoài cơ thể một cách nhanh chóng. Nhưng đối với người bị bệnh thận nặng, bệnh nhân suy thận, bệnh nhân chạy thận, do chức năng thận bị suy giảm, không thể loại bỏ chất độc này hiệu quả.

Chất độc sẽ tích tụ trong cơ thể, có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc, nhẹ thì ợ liên tục, tay chân tê, mất ý thức, nặng có thể gây co giật, hôn mê thậm chí đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, khế không nên ăn cùng sữa, sữa chua hoặc các sản phẩm từ sữa khác, axit trong trái cây sẽ kết hợp với protein trong sản phẩm từ sữa, ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thu, thậm chí gây tiêu chảy.

Người đang dùng một số loại thuốc

Khế giống như bưởi, chứa một số thành phần có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa thuốc trong cơ thể. Những người đang dùng thuốc hạ huyết áp, hạ mỡ máu, thuốc chống đông máu hoặc các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính khác, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để tránh khế tương tác với thuốc, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị hoặc tăng tác dụng phụ.

Người bình thường nên ăn vừa phải, không ăn khi đói hoặc quá nhiều

Khế chứa axit oxalic, ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hấp thụ canxi hoặc gây khó chịu nhẹ ở những người có cơ địa nhạy cảm. Người bình thường nên ăn vừa phải và tránh ăn nhiều khi đói.

Khế là một loại trái cây vừa ngon vừa có giá trị dinh dưỡng, nhưng chỉ khi hiểu đúng về công dụng và những điều kiêng kỵ của nó, bạn mới có thể ăn một cách lành mạnh và yên tâm. Lần tới khi ăn khế, bạn có thể tùy theo tình trạng cơ thể mà ăn vừa phải, để vị ngọt thanh này thực sự hỗ trợ cho việc dưỡng sinh.