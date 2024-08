Quả chuối "đột biến" nặng tới 6kg, 4 người mới ăn hết: Nhìn thân cây càng "sốc" hơn nữa!

Những loại trái cây với kích thước khổng lồ thường thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhất là khi, chúng có cân nặng hoặc kích thước gấp cả chục lần so với thông thường thì dân tình ai cũng phải trầm trồ, thậm chí còn dành những từ ngữ để miêu tả về các loại trái cây này là "đột biến" hay "siêu to khổng lồ".

Trong số rất nhiều những loại quả khổng lồ từng được ghi nhận, có thể kể đến 1 quả chuối với cân nặng lên tới 6kg và cần tới 4 người ăn mới hết. Nhìn qua kích thước của chúng thì có lẽ nhiều người sẽ cho rằng đây là sản phẩm của photoshop nhưng trên thực tế, đó không chỉ là 1 quả chuối "đột biến" mà hoá ra là có cả một giống chuối cho quả to như vậy.

Những quả chuối được gọi vui là "đột biến" bởi kích thước quá lớn

Giống chuối này có tên là Musa Ingens, chỉ trồng được trên cao nguyên nhiệt đới ở Papua New Guinea - quốc gia nằm gần đường xích đạo về phía Đông Nam của châu Á. Được biết, dù đã có nhiều nơi cố gắng nhân giống loại chuối này nhưng quả không thể to được như vậy bởi chỉ có quốc đảo ở Thái Bình Dương này mới có đủ điều kiện để chuối Musa Ingens sinh trưởng và phát triển tốt.

Không chỉ có quả "siêu to khổng lồ", phần thân cây của giống chuối này cũng gây "sốc" với kích thước lớn và chiều cao khoảng 20m - 25m, ngang ngửa 1 toà nhà 6 tầng. Đường kính thân cây cũng rất lớn, ngay cả 1 vòng tay của người trường thành cũng không thể ôm hết.

Những cây chuối Musa Ingens rất cao lớn

Khi được trồng ở Papua New Guinea, giống chuối này cho ra quả rất lớn, nặng khoảng 1,5 - 2kg. Đáng nói, khi điều kiện phát triển thật sự tốt, những quả chuối còn có thể lớn hơn nữa. Người ta từng ghi nhận 1 quả chuối Musa Ingens nặng tới 6kg và cần 4 người ăn mới có thể hết được.

Ngoài sự vượt trội về kích thước thì màu sắc và mùi vị của loại chuối này không khác nhiều so với chuối thông thường. Không những vậy, chúng còn nhiều hạt và khá khó ăn so với một quả chuối mà chúng ta vẫn ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, chính bởi độ độc lạ và hiếm có nên dân tình ở khắp nơi đều rất muốn săn lùng, ăn thử loại chuối "siêu to khổng lồ" này.

Những quả chuối nặng từ 1,5 - 2kg và có quả lên tới 6kg

Mặc dù được ví von là chuối "đột biến" do ra quả có kích thước lớn, tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, chuối Musa Ingens có cấu trúc sinh học hoàn toàn tự nhiên. Chúng hoàn toàn không bị đột biến hay có tác nhân "thần kỳ" nào tạo nên. Hiểu đơn giản là do đặc trưng của giống chuối và có điều kiện phù hợp để sinh trưởng và phát triển.

Hiện nay, chuối Musa Ingens vẫn được săn lùng ở nhiều nơi bởi độ "hiếm có khó tìm". Và có lẽ chỉ có ở Papua New Guinea người ta mới tìm được chúng bởi dù đã cố gắng nhân giống nhưng rất khó để có quả to và hạt cũng rất khó kiếm.

(Nguồn: krishijagran, Trend Tarsier...)