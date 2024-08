Những quả dưa hấu mọc ở vị trí "trái ngang nhất thế giới": Thách thức luôn cả người hái!

Dưa hấu là một trong những loại trái cây cực kỳ phổ biến và được nhiều người yêu thích. Thế nhưng không chỉ đơn thuần là một loại trái cây, đôi khi những quả dưa hấu còn mang đến những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí còn khiến dân mạng rần rần bởi những tình huống vô cùng "trái ngang". Điển hình có thể kể đến những quả dưa hấu mọc ở các vị trí mà không ai ngờ tới, khiến cho người hái phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều...

Quả dưa hấu từng được dân mạng ví von gọi là "quả dưa hấu mọc trái ngang nhất" có lẽ chính là trường hợp dưới đây. Giữa một bãi đất rộng thênh thang có cây dưa hấu mọc lan rộng và ra quả rất to, nhưng quả dưa hấu không chịu "an yên" trên mặt đất mà lại... chui vào khe hở giữa một cái cột và một vật bằng sắt. Thế rồi khi phát triển ngày một to ra, quả dưa hấu này liền bị kẹt lại, cứ nằm chặt trong đó, nhấc kiểu gì cũng không ra, thậm chí bổ đôi ra rồi vẫn không cho được ra ngoài. Cuối cùng, người ta chỉ còn một cách là tách lấy từng miếng...

Quả dưa hấu được mệnh danh là mọc "trái ngang nhất thế giới" (Nguồn: TikTok @hdfahrettinkabaca)

Hay như vừa mới đây, dân mạng Việt rần rần trước một quả dưa hấu mọc dại bên bờ sông và đã phát triển rất lớn. Chẳng cần trồng hay chăm bón mà vô tình bắt gặp một quả dưa mọc dại to như vậy chắc hẳn là rất hạnh phúc. Thế nhưng mọi chuyện bỗng trở nên "trái ngang" khi rất nhiều dân mạng có kinh nghiệm chia sẻ rằng những quả dưa như thế này thường có nhiều động vật như trâu, bò, chó... đi qua và "đi vệ sinh". Nghe xong thì chẳng còn ai dám mang quả dưa này về nhà ăn nữa...

Quả dưa mọc dại bên bờ sông, phá triển rất lớn nhưng nhiều người lại e ngại về độ "vệ sinh" của nó (Ảnh: FB)

Tiếp tục là dưa hấu mọc dại, một cô gái đã cùng chị của mình tìm được 1 quả dưa hấu nhỏ xíu nhưng vô cùng xinh xắn trên hàng rào. Cô gái ấy ngay lập tức đã tìm cách hái quả dưa hấu xuống, nhưng việc này trở nên khó khăn hơn nhiều vì quả dưa tỏ ra "cứng đầu" đến khó tin. Có lẽ từ khi quả dưa bắt đầu phát triển, nó đã mắc vào lưới ở hàng rào và kẹt chặt ở đó tới khi lớn lên, khiến việc thu hoạch trở nên nan giải. Dù cô gái đã cố gắng ấn và đẩy quả dưa sang các hướng khác nhau, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Ngay cả chị gái cũng đã lên tay áo, dùng sức mạnh của mình để cố gỡ quả dưa hấu nhưng rốt cuộc cũng phải chịu thua.

Tìm được dưa hấu mọc dại vô cùng thích thú nhưng lấy được hay không lại là chuyện khác Nguồn: (TikTok @andynguyen_99)

Bên cạnh dưa ngoài ruộng, dưa mọc dại thì dưa hấu nhà trồng đôi khi cũng có những tình huống "cười ra nước mắt". Cụ thể, một gia đình trồng dưa hấu ở bên ngoài ban công và thật tuyệt vời khi cây dưa hấu này đã không phụ lòng chủ nhân, đơm hoa kết trái, ra quả cực kỳ lớn và ngon. Thế nhưng mọi chuyện chẳng hề dễ dàng khi quả dưa này lớn lên và to hơn cả khe hở của lan can, khiến cho việc thu hoạch trở thành một thử thách.

Cuối cùng, chủ nhân của quả dưa đã lựa chọn cách... bổ làm đôi để mang vào nhà qua khe cửa. Thế nhưng điều này cũng khá khó khăn bởi nếu không cẩn thận sẽ rất dễ làm bẩn phần ruột bên trong. Hơn nữa, việc cầm dao thò tay qua rào chắn cũng có phần hơi "mệt mỏi" so với cách bổ thông thường. Thế nhưng có vẻ như đã quá quen với việc này, chủ nhân clip trên bổ "một phát ăn luôn", lại còn nhận được thành quả mỹ mãn là một quả dưa có ruột rất đỏ, có lẽ sẽ rất ngon ngọt.

Tình huống thu hoạch dưa hấu vô cùng vất vả (Nguồn: TikTok @mellyleaf)

Những quả dưa với các tình huống "dở khóc dở cười" này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Thậm chí, có những clip đã lên tới hàng triệu view trên TikTok. Sự thú vị của những cây dưa này nói riêng và của thiên nhiên kỳ thú khiến cho nhiều người phải trầm trồ trước những tình huống chẳng ngờ tới.