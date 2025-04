Quả báo dành cho nam diễn viên hàng đầu xâm hại 2 đồng nghiệp, liên tục có lời khai gây phẫn nộ

Tài tử Hàn Quốc Kang Ji Hwan từng nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim truyền hình như Hong Gil Dong, Cố Lên Geum Soon, Lie to Me, Coffee House, Pháo Hoa... Trong thời điểm hoàng kim của sự nghiệp, nam diễn viên luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh đạo mạo, lịch lãm. Thế nhưng, bộ mặt thật của Kang Ji Hwan đã bị phơi bày hồi năm 2019 khi sao nam này dính scandal tình dục chấn động lúc bấy giờ.

Còn nhớ vào hôm 9/7/2019, tài tử họ Kang bị cảnh sát bắt tại nhà riêng ở Gwangju (Hàn Quốc) với cáo buộc hiếp dâm 2 nhân viên nữ cùng công ty khi họ ở trong tình trạng mất ý thức, không còn tỉnh táo. A - 1 trong 2 nạn nhân - khai nhận rằng chính cô đã chứng kiến cảnh Kang Ji Hwan hãm hiếp nạn nhân B trong phòng ngủ của nam tài tử. A khẳng định cô thức dậy bên cạnh nạn nhân B và sau đó hét toáng lên vì chứng kiến hành vi đồi bại của nam diễn viên sinh năm 1977. Vì tiếng hét này, tài tử họ Kang đã dừng hành động lại. A khai rằng lúc tỉnh dậy, quần áo của cô đang ở trong tình trạng xộc xệch. Vậy nên, cô gái này cho rằng mình cũng bị Kang Ji Hwan hãm hiếp giống như nạn nhân B.

Cách đây 6 năm, Kang Ji Hwan trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi vướng scandal hiếp dâm 2 đồng nghiệp

Xuất hiện trong 2 phiên thẩm vấn hồi giữa tháng 7/2019, Kang Ji Hwan liên tục đưa ra những lời khai gây xôn xao dư luận. Trong buổi hỏi cung đầu tiên tại trụ sở cảnh sát Bundang ở Seongnam (Hàn Quốc), nam diễn viên khai rằng bản thân đã quá say và không thể nhớ nổi bất cứ điều gì. Tới phiên thẩm vấn thứ 2 kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, nam nghệ sĩ họ Kang vẫn giữ nguyên lời khai ban đầu.

Trong phiên tòa xét xử diễn ra hồi tháng 9/2019, Kang Ji Hwan đã thừa nhận cáo buộc hiếp dâm tập thể. Tại tòa, luật sư của tài tử tuyên bố rằng: "Nam diễn viên thừa nhận tất cả các cáo buộc do phía công tố viên đưa ra và vô cùng ân hận về những sai lầm trước đó. Anh ấy rất sợ hãi, không biết rằng nên an ủi và xin lỗi các nạn nhân như thế nào về những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Nam diễn viên sẽ cố gắng hết sức mình để bù đắp nỗi đau mà các nạn nhân phải chịu đựng dù chỉ là 1 phần nhỏ". Thế nhưng, tuyên bố sau đó của phía nam diễn viên sinh năm 1977 mới gây phẫn nộ. Theo đó, luật sư khẳng định dù Kang Ji Hwan thừa nhận các cáo buộc của phía công tố nhưng nam tài tử không nhớ được gì về hôm xảy ra vụ việc: "Mặc dù nam diễn viên cảm thấy xấu hổ về bản thân nhưng anh ấy không nhớ rõ những gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Anh ấy đã nhiều lần khẳng định điều này từ khi bị cảnh sát bắt giữ đến lúc tham gia thẩm vấn. Kang Ji Hwan đã cùng luật sư xem xét những bằng chứng cảnh sát thu thập được nhưng anh ấy không thể nhớ được gì, đến mức cảm thấy mọi thứ đều xa lạ. Nam diễn viên cũng ngạc nhiên với chính hình ảnh của mình được miêu tả trong hồ sơ điều tra". Ngay lập tức, công chúng chỉ trích dữ dội nam diễn viên Cố Lên Geum Soon vì có những phát ngôn đầy mâu thuẫn tại tòa. Sau cùng, sao nam họ Kang bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách là 3 năm.

Kang Ji Hwan thừa nhận các cáo buộc tại tòa nhưng vẫn 1 mực khẳng định... không nhớ những chuyện đã xảy ra

Vụ bê bối chấn động đã khiến Kang Ji Hwan sụp đổ hoàn toàn sự nghiệp dày công gây dựng suốt nhiều năm. Ngay giữa tâm bão scandal, nam tài tử này đã bị cắt vai khỏi bộ phim Joseon Survival Period. Được biết, tác phẩm được ghi hình theo hình thức "cuốn chiếu" (vừa quay phim vừa phát sóng) nên ekip đã phải vội tìm 1 tài tử khác tới cứu nguy, thay thế chỗ trống của Kang Ji Hwan.

Nhà sản xuất Joseon Survival Period cũng đâm đơn kiện yêu cầu nam diễn viên họ Kang phải bồi thường thiệt hại vì đã vi phạm hợp đồng, khiến đoàn phim tốn kém chi phí trong việc tìm diễn viên thay thế, cắt ghép cảnh... Tới tháng 10/2022, tòa án đã ra phán quyết yêu cầu Kang Ji Hwan cùng công ty quản lý phải bồi thường cho nhà sản xuất 5,3 tỷ won (97 tỷ đồng).

Kể từ sau khi dính scandal tình dục, Kang Ji Hwan cũng bị các nhà sản xuất "quay lưng", không còn được mời vào bất kỳ dự án nào nữa. Tài khoản mạng xã hội của tài tử 7X cũng bị xóa. Hồ sơ cá nhân của Kang Ji Hwan hiển thị rằng, nam diễn viên không còn ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào trong nhiều năm qua. Có thể nói, từ năm 2019 tới nay, sao nam Cố Lên Geum Soon đã hoàn toàn "bốc hơi" khỏi làng giải trí.

Kang Ji Hwan và công ty quản lý phải bồi thường gần 100 tỷ đồng cho nhà sản xuất phim

Nam diễn viên hết đường trở lại showbiz sau bê bối gây rúng động dư luận xứ kim chi

