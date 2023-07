PV xinh đẹp theo chân tuyển Việt Nam: Tôi mong được ăn mừng tuyển ghi bàn!

VCK World Cup nữ 2023 là giải đấu thế giới đầu tiên, của cả bóng đá 11 người nữ lẫn nam Việt Nam. Dù thế, vì nhiều lý do, không có nhiều đơn vị truyền thông cử được nhân sự sang New Zealand/Australia bám đội.

PV Phương Huyền hiện là một trong khá ít người làm truyền thông đang hàng ngày theo chân thầy trò HLV Mai Đức Chung rèn luyện, thi đấu ở World Cup nữ 2023. Người đẹp từng làm việc ở VTV và giờ là VTVcab. Chia sẻ về cơ duyên với bóng đá nữ Việt Nam , Phương Huyền kể:

"Tôi không học báo chí nhưng tình cờ bén duyên với nghề báo từ 2015, có lẽ là do trong máu của tôi có sẵn cái điên của 1 CĐV cuồng nhiệt nên đam mê thể thao đã mang tôi đến với nghề.

Ban đầu tôi theo nhiều môn khác nhau chứ không riêng bóng đá nữ, nhưng những lần tác nghiệp đầu tiên phần nào giúp tôi cảm nhận được sự thiệt thòi của chị em. Đều là nữ, tôi đồng cảm và rất thương các chị, các bạn, các em cầu thủ phải dầm mưa dãi nắng, đánh đổi cả thanh xuân để theo đuổi đam mê.

Sự kiện đáng nhớ đầu tiên mà tôi theo chân ĐT nữ là SEA Games 2017 tại Malaysia, năm đó nước chủ nhà không cung cấp tín hiệu môn bóng đá nữ nên chúng tôi làm trực tiếp tại sân. Thời điểm cách đây 6, 7 năm, bóng đá nữ chưa được quan tâm nhiều. Có trận đấu ĐTQG ở SEA Games có 2 khán giả, giải VĐQG cũng rất ít người quan tâm.

Có lần tôi đi quay đội tuyển, gặp HLV Mai Đức Chung, bác nói cảm ơn con đã đưa tin về đội, tôi cảm động và trân trọng những nỗ lực âm thầm ngày này qua tháng khác của bác và các nữ cầu thủ".

PV Phương Huyền theo chân tuyển Việt Nam sang New Zealand để tác nghiệp VCK World Cup nữ 2023.

Nếu ai theo dõi trang facebook cá nhân của Phương Huyền, dễ nhận ra cô thân thiết với nhiều tuyển thủ quốc gia. Nói về điều này, Huyền tâm sự:

"Tôi theo đội nhiều năm nay nên ở ĐTQG, hầu như cầu thủ nào tôi cũng yêu mến và giữ liên lạc. Tôi coi các bạn như người thân, như chị em của mình. Tôi phụ trách chuyên mục “PHÍA SAU VINH QUANG” của VTVcab, là chương trình kể về cuộc sống sau ánh hào quang của cầu thủ nữ, thế nên càng có thêm cơ hội tiếp xúc, trò chuyện và hiểu hơn nỗi niềm của các bạn.

Hầu hết cầu thủ nữ ở Việt Nam đều có xuất phát điểm khiêm tốn, đều phải chấp nhận định kiến của xã hội, rằng bóng đá là nghề dành cho nam giới. Họ phải đánh đổi nhan sắc, tuổi trẻ, đánh đổi cả hạnh phúc cá nhân để theo đến cùng con đường đầy thử thách ấy, tôi khâm phục và muốn làm gì đó để xã hội, khán giả hiểu hơn, để trân trọng những nỗ lực của họ".

Phương Huyền thân thiết với nhiều cầu thủ nữ Việt Nam.





Theo chân tuyển nữ Việt Nam từ sân chơi SEA Games, khi đội có lúc chỉ được theo dõi bởi... 2 CĐV, đến bây giờ là World Cup, trước hàng vạn NHM, Phương Huyền chia sẻ những điều mới mẻ mà mình trải nghiệm:



"World Cup 2023 là giải đấu lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam, cũng là giải đấu lớn nhất trong sự nghiệp làm nghề của tôi. Mọi thứ trong công tác tổ chức của FIFA đều chuyên nghiệp, chuẩn xác và nghiêm túc, điều này giúp phóng viên tiếp cận thông tin cụ thể và chính xác hơn. Chúng tôi phải tuân thủ tuyệt đối quy định của FIFA về việc tác nghiệp dù là ở buổi tập, ở trong trận đấu hay thậm chí là những câu chuyện bên lề.

Ở New Zealand, người ta không quá yêu thích bóng đá, người Việt cũng không quá nhiều nhưng tôi cảm nhận được cuộc sống của kiều bào Việt Nam tại đây đang trải qua những ngày sôi động và đáng nhớ.

Sự hiện diện của ĐT nữ Việt Nam giúp những người Việt xa xứ đoàn kết lại, đến gần nhau hơn để sẻ chia tình cảm, cho đi những yêu thương và nhận lại là niềm tự hào dân tộc vô bờ. Ở bất cứ nơi đâu tôi đặt chân tới, người Việt đều hào hứng kể về các cô gái kim cương, kể về Huỳnh Như, Tuyết Dung, Thanh Nhã… kể về HLV Mai Đức Chung với niềm tin và sự trân trọng".

Từ SEA Games tới VCK World Cup nữ, tuyển Việt Nam đã đưa Phương Huyền và NHM bóng đá nước nhà đi một hành trình rất xa!

Dĩ nhiên, tác nghiệp ở nơi xa xôi và lạ lẫm cũng mang tới nhiều khó khăn cho Phương Huyền và đồng nghiệp. Giống tuyển nữ Việt Nam, Phương Huyền cũng phải thích ứng với cái lạnh ở New Zealand:

"Những ngày tác nghiệp tại New Zealand mang tới cho tôi rất nhiều trải nghiệm quý. New Zealand những ngày này rất lạnh, thời tiết đang là mùa đông với nền nhiệt trung bình khoảng 10 độ C, thường xuyên có mưa. Việc di chuyển của ekip khá khó khăn do phương tiên chính là xe bus đôi lúc trục trặc và phải đi bộ rất nhiều, sân tập cách rất xa khách sạn".

Công việc này đòi hỏi tôi phải có sức khỏe tốt để đi nhiều nơi, tác nghiệp nhiều sự kiện. Tôi luôn đặt ra cho mình những yêu cầu, rằng phải luôn học hỏi và trau dồi nền tảng kiến thức thể thao. Bên cạnh đồng nghiệp thì gia đình là điểm tựa vững chắc cho tôi tự tin theo nghề. Tôi may mắn vì bố mẹ và chồng luôn ủng hộ, để tôi toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê".

Phương Huyền thân thiết với HLV Mai Đức Chung.

Cuối cùng, chia sẻ về kỳ vọng với tuyển nữ Việt Nam ở VCK World Cup 2023, Phương Huyền cũng kết lại câu chuyện:

"Tôi tin chắc rằng với các cô gái kim cương, hành trình này chúng ta đã chiến thắng từ khi bắt đầu. Dù kết quả giải đấu như thế nào NHM và ngay bản thân tôi vẫn luôn ủng hộ các bạn tuyệt đối. Tôi kỳ vọng và khát khao được hét lên nếu ĐT nữ Việt Nam ghi bàn. Đồng nghiệp vẫn trêu nếu Việt Nam có bàn thì tôi sẽ hét từ New Zealand mà tại quê nhà Việt Nam vẫn nghe thấy mất! Tôi thật sự rất mong được hét lên 1 lần!!!"

Không chỉ Phương Huyền mà hàng triệu NHM bóng đá Việt Nam cũng đang chờ để ăn mừng tuyển nữ nước nhà ghi bàn tại World Cup!

Mong ước của Phương Huyền chắc chắn cũng là mong ước của toàn bộ NHM bóng đá Việt Nam, cũng như của chính thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ở trận ra quân gặp tuyển Mỹ, tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt khi phòng ngự chặt chẽ và chỉ thua 0-3. Tới đây vào ngày 27/7, chúng ta gặp tuyển Bồ Đào Nha, đối thủ hiện đứng hạng 21 FIFA. Bồ Đào Nha có đẳng cấp cao hơn nữ Việt Nam, nhưng dĩ nhiên so với tuyển Mỹ thì vẫn "dễ chơi" hơn nhiều.

Bởi thế, trước Bồ Đào Nha thì nhiều người kỳ vọng tuyển nữ Việt Nam sẽ có 1 điểm hoặc ít nhất là ghi bàn thắng!