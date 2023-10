PUBG Mobile chơi lớn, đầu tư cả trăm triệu đô vào hệ sinh thái mới

Vừa qua, PUBG Mobile đã thông báo ý định “rót vốn” 100 triệu USD cho hệ sinh thái mới có tên Wonder Creators Network. Được biết, đây là một sáng kiến đầu tư đột phá nhằm nuôi dưỡng và ghi nhận trí tưởng tượng của cộng đồng người chơi trên toàn thế giới. Trong thông báo mới nhất, nhà phát hành (NPH) Krafton khẳng định khoản tiền khổng lồ này sẽ được vận hành trong kế hoạch phát triển dài 3 năm.

Theo chia sẻ, NPH cho rằng đây là động thái hỗ trợ cho người chơi xuất phá từ những sáng kiến độc đáo ở Ptopia Design Project (PDP) và chế độ World of Wonder (WOW). Với những ai chưa biết, Ptopia Design Project là cuộc thi thiết kế toàn cầu đầu tiên của PUBG Mobile, cho phép game thủ sáng tạo ra nhiều loại hình vật phẩm khác nhau như: Ba lô, mũ, giáp, dù, graffiti… Tương tự, World of Wonder là chế độ đặc biệt, mang tới khả năng xây dựng bản đồ thi đấu cá nhân, giúp người chơi thưởng thức tựa game theo cách hoàn toàn mới.

Được biết sau khi đầu tư hơn 200 nghìn USD (gần 5 tỷ đồng) vào PUBG Mobile trong 2 năm qua, Krafton đang mong muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của “con cưng” ở cấp độ cao hơn. Do đó, khoản tiền khổng lồ kể trên chính là nguồn lực “tất tay” để củng cố hệ sinh thái đồng sáng tạo.

Có thể hiểu đơn giản, Wonder Creators Network sẽ là phiên bản “mở rộng” từ việc kết hợp PDP và WOW. Trong 3 năm tới, trò chơi này sẽ khởi chạy vô số giải đấu và sự kiện hấp dẫn với người dùng là trọng tâm. Tất nhiên, những cá nhân xuất sắc nhất sẽ được chính Krafton ghi nhận và vinh danh bằng những giải thưởng giá trị.

Wonder Creators Network sẽ mở ra hệ sinh thái mới, giúp PUBG Mobile kết nối chặt chẽ với người chơi trong tương lai.