PNJ gây bất ngờ ngày 20/10 với chương trình “Trao thấu hiểu - Tặng yêu thương”

Gắn kết yêu thương

Chuỗi sự kiện "Trao thấu hiểu - Tặng yêu thương" được diễn ra từ ngày 11/10 – 20/10 tại 15 tỉnh thành trên toàn quốc như TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ,...

Tại mỗi địa điểm, các hoạt động gắn kết đều được PNJ "đo ni đóng giày" riêng cho từng khu vực để mang tới trải nghiệm độc đáo cho khách hàng như gameshow "Trao thấu hiểu - Tặng yêu thương". Thử thách này không chỉ cho thấy sự quan tâm, thấu hiểu lẫn nhau mà còn là dịp để chia sẻ những kỷ niệm đáng yêu, những khoảnh khắc quý giá trong mối quan hệ gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp và mang cơ hội sở hữu vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát.

Ngoài ra, khách hàng còn được tham gia vào hoạt động sáng tạo như tự tay bó hoa bằng len mang thông điệp về tình cảm và gửi sự tri ân đến một nửa thế giới; trải nghiệm máy gắp phụ kiện xinh xắn; nhận quà tặng charm dễ thương hay tham gia trải nghiệm "Ô trang sức" để có cơ hội nhận phiếu ưu đãi từ PNJ.

Trong khuôn khổ sự kiện, một không gian âm nhạc lãng mạn, nơi những giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng cũng được PNJ dành tặng cho các khách hàng tham quan, mang đến trải nghiệm âm nhạc ấn tượng, khiến mỗi khoảnh khắc bên người yêu thương thêm phần ý nghĩa.

Sự kiện "Trao thấu hiểu - Tặng yêu thương" mang đến hàng loạt hoạt động thú vị để ngày 20/10 thêm ý nghĩa. Ảnh: PNJ

Gửi trao quà tinh tế

Bên cạnh những món quà tinh thần ý nghĩa, PNJ gửi trao hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, đồng hành cùng bạn lựa chọn món quà tinh tế gửi trao những người phụ nữ quan trọng trong đời như:

- Combo ưu đãi & Quà tặng Bông tai Vàng.

- Tận hưởng ưu đãi đặc quyền VIP.

- Quà tặng VIP dành cho top doanh thu với cơ hội nhận ngay Bộ sưu tập trang sức Jasmine trị giá 65 triệu đồng hoặc iPhone 16 Promax 256GB.

- Nhân đôi ưu đãi 100 triệu kim cương rời + 15% trang sức vỏ

- Ưu đãi từ các nhãn hàng như Style by PNJ, Disney | PNJ, PNJ x Hello Kitty, PNJ Watch và MANCODE by PNJ.

Đặc biệt, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 15 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được một chữ cái may mắn từ PNJ. Sau khi sưu tập trọn bộ ký tự P-N-J, khách hàng sẽ có cơ hội nhận đồng hồ RADO đẳng cấp mỗi ngày.

Bộ sưu tập trang sức kim cương My First Diamond của PNJ - Món quà phù hợp ghi dấu cho những bước tiến đầu trong hành trình tỏa sáng của người phụ nữ. Ảnh: PNJ

Với hành trình tôn vinh vẻ đẹp cuộc sống, PNJ tin rằng, vẻ đẹp của cuộc sống này được tạo ra nhờ có phần rất lớn từ sự vun vén, nỗ lực của những người phụ nữ và họ xứng đáng được tôn vinh. PNJ đồng hành cùng bạn gửi trao sự yêu thương đến người phụ nữ mà bạn trân quý nhất bằng sự thấu hiểu, quan tâm và sẻ chia, bởi vì đó mới là nền tảng của mối quan hệ vững bền.

20/10 này hãy cùng PNJ dành tặng người phụ nữ bên cạnh hoặc chính bản thân bạn món quà trang sức vừa rạng ngời ý nghĩa, tô điểm cho diện mạo thanh lịch, vừa mang giá trị tích lũy bền lâu cho hành trình phía trước thêm rực rỡ!

Xem thêm thông tin về chương trình tại đây.