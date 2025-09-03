Pickleball bùng nổ ở Trung Quốc, tham vọng 10.000 sân và 100 triệu người chơi, doanh số bán phụ kiện tăng 6 lần

Chỉ vài năm trước, pickleball – môn thể thao lai giữa tennis, bóng bàn và cầu lông – vẫn là khái niệm xa lạ với hầu hết người Trung Quốc. Thế nhưng, bước sang 2025, những cây vợt nhẹ, quả bóng nhựa đục lỗ và những sân đấu cỡ nhỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhiều khu thể thao và trường học.

Theo hãng tin CNBC, doanh số trực tuyến vợt và phụ kiện pickleball tại Trung Quốc tính đến tháng 7/2025 đã đạt trung bình 1,2 triệu USD mỗi tháng, tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng hiếm thấy trong lĩnh vực thể thao vốn bị chi phối bởi các môn truyền thống như bóng đá, bóng rổ hay cầu lông.

Cơn sốt

Sự trỗi dậy của pickleball phản ánh sự thay đổi lớn trong lối sống của người dân Trung Quốc, đặc biệt là tầng lớp trung lưu thành thị. Sau đại dịch COVID-19, người dân quan tâm hơn đến sức khỏe và tìm kiếm các hoạt động giải trí năng động trong Pickleball đáp ứng hoàn hảo nhu cầu này.

Bộ môn này Dễ chơi và phù hợp mọi lứa tuổi. Pickleball có quy tắc đơn giản, dễ học và ít gây chấn thương hơn quần vợt. Người lớn tuổi cũng có thể tham gia, trong khi nhiều trường học đã tích hợp môn này vào các chương trình thể thao.

Hơn nữa so với nhiều môn thể thao khác, chi phí ban đầu để chơi pickleball không quá cao.

Giống như tại Mỹ, nơi pickleball bùng nổ trong đại dịch nhờ cộng đồng tự cải tạo sân công cộng, ở Trung Quốc, mạng xã hội đóng vai trò "mồi lửa" cho phong trào. Các video giới thiệu luật chơi đơn giản, dễ tiếp cận lan truyền mạnh trên Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc), Xiaohongshu và WeChat Moments.

Sự kiện tay vợt Jack Wong giành HCV đơn nữ Olympic mùa hè 2024 cũng góp phần "hâm nóng" niềm yêu thích với các môn vợt, tạo đà cho pickleball thu hút người chơi mới. McKinsey nhận định, từ 2023 đến nay, nhu cầu với tennis và pickleball ở Trung Quốc đang trong "giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ".

Điều đặc biệt là mô hình kinh doanh Pickleball tại Trung Quốc khá độc đáo. Khác với Mỹ – nơi các sân pickleball miễn phí xuất hiện tại ngoại ô – các đô thị lớn của Trung Quốc thiếu không gian công cộng rộng, buộc các sân chơi phải được doanh nghiệp hoặc câu lạc bộ tư nhân đầu tư và vận hành vì lợi nhuận, cung cấp dịch vụ cho thuê sân và bán thiết bị, tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh mới. Một giờ thuê sân ở Tô Châu có giá từ 60 NDT (khoảng 8,4 USD).

Ngoài ra hệ thống quản lý Pickleball tại Trung Quốc cũng rất chặt chẽ. Theo các hiệp hội thể thao, hệ thống giải đấu pickleball tại Trung Quốc được Hiệp hội Quần vợt Trung Quốc quản lý, tạo sự chuyên nghiệp và đồng bộ hơn nhiều quốc gia khác. Song song với đó, nhiều trường học cải tạo sân bóng rổ thành sân pickleball, biến môn thể thao này thành lựa chọn ngoại khóa phổ biến.

Tháng 8 vừa qua, Hong Kong lần đầu tổ chức giải PPA Tour Asia – Hong Kong Open, cháy vé và có danh sách chờ. Số sân tại đây tăng nhanh, từ 2 sân vào đầu năm lên hàng chục sân hiện tại. Ở tầm vĩ mô, Trung Quốc đặt mục tiêu xây 10.000 sân và thu hút 100 triệu người chơi trong 5 năm, qua đó giành vị thế hàng đầu nếu pickleball được đưa vào Olympic.

Với tốc độ tăng trưởng hơn 23%/năm (CAGR 2024–2029), thị trường pickleball Trung Quốc là "miếng bánh" hấp dẫn. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ, đặc thù hệ sinh thái WeChat và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các startup thể thao khiến thương hiệu nước ngoài không dễ chen chân.

Để thành công, các thương hiệu cần phải nắm vững các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội nội địa như WeChat và Douyin (TikTok), thay vì chỉ dựa vào các kênh truyền thống.

Giới quan sát dự báo, khi "cơn sốt" hạ nhiệt, sẽ có làn sóng sàng lọc: những doanh nghiệp vận hành hiệu quả và có hệ sinh thái khách hàng trung thành sẽ trụ lại, còn phần còn lại sẽ rời sân chơi.

Tuy nhiên, với sự tăng trưởng mạnh mẽ của pickleball, nhiều chuyên gia tin rằng các thương hiệu toàn cầu vẫn có cơ hội lớn nếu họ tìm được chiến lược phù hợp, hợp tác với các đối tác địa phương và thích nghi với thị trường độc đáo này.

Pickleball hiện không chỉ là một môn thể thao mới mà còn là một làn sóng kinh doanh tại Trung Quốc. Sự kết hợp giữa lối sống năng động, hệ thống quản lý có tổ chức và mô hình kinh doanh sáng tạo đang tạo nên một hiện tượng chưa từng có.

Từ một môn thể thao "lạ" đến biểu tượng phong cách sống năng động, pickleball ở Trung Quốc không chỉ là câu chuyện về quả bóng và cây vợt, mà còn là minh chứng cho cách một xu hướng toàn cầu có thể bén rễ nhanh chóng khi hội tụ yếu tố văn hóa, kinh tế và công nghệ. Nếu mục tiêu Olympic thành hiện thực, Trung Quốc hoàn toàn có thể trở thành trung tâm mới của pickleball thế giới.

*Nguồn: CNBC, Fortune, BI