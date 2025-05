Piaggio Vietnam khuấy động Vietnam Young Lions 2025 với Liberty Z – khi sáng tạo chạm đến cảm hứng tự do và bản sắc cá nhân

Là biểu tượng của phong cách Ý hiện đại và tinh thần đổi mới không ngừng, Piaggio Liberty Z khơi nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ dám sống khác biệt, dám sáng tạo và dám khẳng định dấu ấn cá nhân trong từng hành trình. Với thiết kế đậm chất thời thượng và công nghệ tiên tiến, Liberty Z không chỉ đồng hành cùng giới trẻ trên từng con phố, mà còn tiếp sức cho khát vọng định nghĩa lại cái đẹp, sự tự do và bản lĩnh riêng trong kỷ nguyên mới. Chung nhịp giá trị với tinh thần đó, Vietnam Young Lions 2025 - mùa giải thứ 9 - chính thức khởi động, tiếp tục là nền tảng truyền cảm hứng và kết nối những tài năng trẻ trong lĩnh vực Tiếp thị & Truyền thông.

Piaggio Việt Nam đồng hành cùng Vietnam Young Lions

Chủ đề năm nay, "Meet The Epiconic", trở thành chất xúc tác để Piaggio lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của Liberty Z: tự do, bản lĩnh và cá tính – dành cho thế hệ trẻ đang không ngừng kiến tạo phong cách sống riêng, đồng thời tìm kiếm sự đồng điệu trong cộng đồng cùng hệ giá trị. Tại sân chơi giàu tính sáng tạo này, Liberty Z không chỉ là phương tiện di chuyển, mà là biểu tượng sống động cho lối sống hiện đại của Gen Z. Một tuyên ngôn được thể hiện qua từng chuyển động, nơi thông điệp "Đường sống động, đời tự do" không chỉ là khẩu hiệu, mà là tinh thần dẫn dắt những người trẻ dám nghĩ khác, sống khác và tự tin khẳng định mình.

Hai phiên bản Liberty Z – chủ đề sáng tạo của hạng mục Marketers tại Vietnam Young Lions 2025

Liberty Z - Tuyên ngôn của tự do và phong cách

Lần đầu đồng hành cùng Vietnam Young Lions, Piaggio Việt Nam không chọn xuất hiện an toàn. Thương hiệu mang đến một đề bài nhiều tầng ý nghĩa – thách thức thí sinh khai phá giá trị cốt lõi của Liberty, đồng thời tiếp cận lại biểu tượng này dưới lăng kính thế hệ mới. Một bước đi thể hiện rõ định hướng: kết nối với Gen Z không chỉ qua sản phẩm, mà bằng tư duy và ngôn ngữ mang tính thời đại.

Liberty Z là đề bài chính thức cho hạng mục Marketers

Từ tinh thần đó, Liberty Z ra mắt như một tuyên ngôn phong cách: giữ nguyên DNA thanh lịch đậm chất Ý, nhưng được tái hiện bằng thiết kế sống động, cá tính – phù hợp với thế hệ luôn chủ động định hình gu sống của chính mình. Thông điệp "Đường sống động, đời tự do" không đơn thuần là slogan, mà là tinh thần xuyên suốt – từ thiết kế, trải nghiệm vận hành đến cách thương hiệu đồng hành cùng người trẻ: tôn trọng khác biệt, khuyến khích bản lĩnh và cổ vũ hành trình khẳng định chất riêng.

Tiếng nói trẻ hòa quyện cùng tinh thần Liberty

Đại diện nhóm chia sẻ: "Trong quá trình nghiên cứu Liberty Z, điều khiến tụi mình ấn tượng nhất không chỉ là thiết kế hay tính năng, mà là cách thương hiệu này phản ánh được một tinh thần sống rất đặc trưng: tự do nhưng không tách rời cộng đồng, khác biệt nhưng vẫn kết nối. Liberty Z không đơn thuần nói về chuyển động, mà nói về hành trình khẳng định bản sắc, đây là điều mà thế hệ tụi mình luôn khao khát. Tụi mình tin rằng những thương hiệu như Piaggio có vai trò lớn hơn cả việc tạo ra sản phẩm, đó là khơi dậy cảm hứng và tạo không gian để người trẻ định hình lối sống, tư duy và cả hệ giá trị của riêng họ. Qua Liberty Z, Piaggio không ‘nói thay’ Gen Z, mà trao cho tụi mình cơ hội được tự kể câu chuyện của mình – đó mới là kết nối bền vững."

Bạn Lê Nhất Duyên và Võ Minh Duy - sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM - đã xuất sắc giành giải Vàng ở hạng mục Marketers.

Với ý tưởng lớn "FIX YOUR SKIN GLITCH", đội "XUAN TOC DO" đã xuất sắc hoàn thành bài thi một cách chỉn chu, sáng tạo và đầy tinh tế, chinh phục trọn vẹn cảm tình của cả ban giám khảo lẫn khán giả. Phong thái của những chú sư tử thực thụ đã giúp hai bạn trẻ trở thành chủ nhân mới của hai mẫu xe thời thượng: Liberty Z125 Urban Blaze và Liberty Z125 Urban Sky.

Đội "XUAN TOC DO" đã nhận được 2 chiếc xe Liberty Z phiên bản giới hạn tại Việt Nam khi thắng giải thưởng " People’s Vote".

Qua góc nhìn của các thí sinh Vietnam Young Lions 2025, Liberty Z 2025 không chỉ là một chiếc xe, mà là biểu tượng phong cách dành cho Gen Z – thế hệ xem phương tiện là tuyên ngôn cá tính, đề cao tự do, bản sắc và lối sống riêng.