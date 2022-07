Piaggio khởi động cuộc thi “Move With Liberty” - Tự do chuyển động không giới hạn

Dẫn đầu xu hướng, Cuộc thi "Move with Liberty" tổ chức bởi Piaggio Việt Nam mang đến cách tiếp cận mới lạ đậm tính công nghệ, thôi thúc các bạn trẻ tự do chuyển động và sáng tạo cùng đam mê.

Piaggio Việt Nam khởi động cuộc thi "Move with Liberty" – Tự do chuyển động không giới hạn

Là thế hệ đầu tiên lớn lên trong xã hội hiện đại, nơi công nghệ, thông tin số, mạng Internet và những thiết bị thông minh là một phần tất yếu trong cuộc sống, Gen Z "tương thích" một cách rất tự nhiên với thế giới ảo, thậm chí biến thế giới ảo thành một phần không tách rời của thế giới thực. Vì vậy những trải nghiệm mang tính công nghệ luôn có sức hút đặc biệt lớn đối với cộng đồng này. Trong đó, công nghệ thực tế ảo tăng cường AR (Augmented Reality) là một điểm sáng. Công nghệ cho phép giả lập một vật thể ảo hoặc mô phỏng lại một vật thể nào đó và có thể tương tác qua lại với người dùng.

Luôn là thương hiệu đón đầu xu hướng trong giới trẻ, mùa hè 2022, Piaggio đã quay trở lại khuấy động cộng đồng Gen Z với cuộc thi "Move with Liberty". Điểm nhấn công cụ là chiếc AR filter "Move With Liberty" trên Facebook/Instagram của Piaggio Việt Nam với hiệu ứng body-tracking kỳ ảo. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người chơi có thể tự tạo ra những thước hình độc nhất nhờ hàng loạt những hiệu ứng thị giác ấn tượng, biến đổi theo từng chuyển động thực của của người chơi. Qua đó, cuộc thi muốn thử thách trí tưởng tượng, sự tự tin thể hiện chất riêng và tinh thần dám thử bằng việc ghi lại những khoảnh khắc chuyển động sáng tạo cực ngầu của cơ thể. Bởi với Liberty, chuyển động để phá vỡ trạng thái vốn có, vượt ra khỏi mọi giới hạn và khám phá những góc độ mới của chính bản thân mình.

AR filter "Move with Liberty" sử dụng hiệu ứng body-tracking giúp người chơi tạo nên những khung hình ấn tượng

Cuộc thi "Move with Liberty" chính thức diễn ra trong 04 tuần từ 13/7/2022 đến 10/8/2022 trên Facebook Piaggio Vietnam và Instagram @we.liberty. Người tham gia sử dụng hiệu ứng AR "Move With Liberty" để quay lại những khoảnh khắc chuyển động "chất nhất", theo đúng tinh thần "Liberty Movement" – Tự do chuyển động không giới hạn. Đó có thể là những bước nhảy, chuyển động cơ thể khi chơi thể thao, diện quần áo, hay bất kì chuyển động nào thể hiện chất riêng.

Cuộc thi chính thức diễn ra trong 4 tuần từ 13.07 đến 10.08

Không chỉ hấp dẫn về mặt nội dung, cuộc thi cũng đem đến những giải thưởng vô cùng giá trị, chung cuộc gồm: 01 GIẢI NHẤT CHUNG CUỘC với giải thưởng là 01 voucher mua xe trị giá 8.000.000 VND (có giá trị quy đổi thành tiền mặt) và 02 vé mời tham dự sự kiện exclusive của Piaggio; 02 GIẢI NHÌ, mỗi giải 01 voucher mua xe trị giá 5.000.000 VND (có giá trị quy đổi thành tiền mặt) và 02 vé mời tham dự sự kiện exclusive của Piaggio; 03 GIẢI BA, mỗi giải 01 voucher mua xe trị giá 2.000.000 VND (có giá trị quy đổi thành tiền mặt) và ) và 02 vé mời tham dự sự kiện exclusive của Piaggio.

Bên cạnh đó là 12 GIẢI TUẦN, mỗi tuần, BTC sẽ chọn ra 03 bạn nhận giải tuần (2 giải do BTC bình chọn và 1 giải có lượng tương tác cao nhất) với giải thưởng là 01 bộ phụ kiện Piaggio cao cấp.

Tham khảo chi tiết về thể lệ tham dự và cơ cấu giải thưởng cuộc thi tại website: https://www.piaggio.com/vn_VI/news-list/chuyen-dong-tu-do-cung-cuoc-thi-move-with-liberty/

Không chỉ hấp dẫn về mặt nội dung, cuộc thi cũng đem đến những giải thưởng vô cùng giá trị

"Move with Liberty" là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ chiến dịch "The Liberty Movement" của Piaggio Việt Nam dành cho dòng xe Piaggio Liberty S năm 2022. Với sứ mệnh định hình phương thức di chuyển tương lai cũng như đồng hành trên con đường theo đuổi tự do của những người trẻ, Liberty mang đến một định nghĩa mới về tự do và dịch chuyển thông qua chiến dịch năm nay. "The Liberty Movement" thôi thúc bạn vượt lên những giới hạn của thực tế, tôn vinh những chuyển động không giới hạn trong nhận thức, cá tính, không gian và cả tương lai.

Tự tin chuyển động không giới hạn cùng Liberty

Nhằm đem lại những trải nghiệm khác biệt và choáng ngợp về thị giác, Piaggio Liberty tiếp tục bắt tay với Giám đốc Sáng tạo kiêm Nghệ sỹ thị giác nổi tiếng Tùng Monkey (Crazy Monkey) trong chiến dịch lần này. Bên cạnh việc tạo ra AR filter "Move with Liberty" với hiệu ứng body-tracking, CRAZY MONKEY X PIAGGIO LIBERTY còn ra mắt bộ hình ảnh chiến dịch đầy táo bạo, là sự kết hợp giữa những dải màu rực rỡ, hình khối và được tích hợp công nghệ AR. Thông qua AR filter "Let’s Liberty" trên Facebook và Instagram, người dùng có thể quét hình ảnh để trải nghiệm không gian đa sắc – đa chiều – đa chuyển động được tạo ra xung quanh chiếc Liberty S cá tính. Qua đó, Piaggio trở thành thương hiệu xe máy đầu tiên áp dụng trải nghiệm tương tác thực tế ảo tăng cường dành cho khách hàng tại Việt Nam.

Người dùng quét filter "Let’s Liberty" trên hình ảnh chiến dịch để tìm kiếm những thông điệp "bí mật" từ Crazy Monkey và Piaggio.

Qua chiến dịch "The Liberty Movement", bộ sưu tập màu mới Liberty S tiếp tục gây ấn tượng với bảng màu thời trang và vô cùng nổi bật: Vàng Yellow Sole cá tính, Đỏ Red Lava tinh tế và Cam Orange Taormina năng động. Bên cạnh bảng màu trẻ trung, những điểm nhấn đậm chất thể thao của mẫu xe sẽ giúp bạn tìm kiếm nguồn cảm hứng khác biệt trên hành trình mỗi ngày.

Tìm hiểu thêm về BST Piaggio Liberty S màu mới: https://www.piaggio.com/vn_VI/models/liberty-range/piaggio-liberty/piaggio-liberty-S-125/

