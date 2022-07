Đạp xe ngắm cảnh hồ Tây: Hình thức du lịch mới, thu hút nhiều người tham gia

Trào lưu du lịch mới sau đại dịch

Hồ Tây không chỉ biết tới với vẻ đẹp lãng mạn mà còn nổi bật với các hoạt động thể thao, giải trí rất nhộn nhịp. Người dân có thể tới ngắm nghía vẻ đẹp của muồng hoàng yến nhuộm vàng hay "checkin" những địa điểm hot... Trước vô vàn những hoạt động ấy, đạp xe dạo quanh hồ lại là hoạt động được nhiều người ưa thích trong thời gian gần đây.

Từ sau dịch Covid-19, hoạt động đạp xe quanh hồ Tây được rất nhiều người tìm đến trải nghiệm và dần trở thành một hoạt động giải trí, thể thao thường ngày. Chị Thanh Hoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Đạp xe không chỉ là hoạt động thể chất thể dục thể thao mà còn là cơ hội để tôi khám phá hồ Tây theo một cách riêng. Cảm giác đạp xe quanh hồ rất sảng khoái, đây cũng là cách tôi nạp lại năng lượng tích cực sau một tuần làm việc áp lực".

Các bạn trẻ thường thuê xe đạp theo nhóm.

Với khoảng 20km đường ven hồ, người đạp xe đạp có thể dùng lại bất cứ đâu ngắm nhìn, tận hưởng khung cảnh thơ mộng của hồ Tây. "Tôi thường đạp xe vào những ngày cuối tuần. Trích Sài, Quảng An, Vệ Hồ,...là cung đường quen thuộc mà tôi hay đi. Dừng lại một lúc ở đường Quảng An tôi có thể ngắm trọn khoảnh khắc hoàng hôn buổi chiều. Còn rất nhiều đoạn đường đẹp nữa mà đi xe máy hay ô tô thì khó dừng lại được lâu. Không chỉ vậy mà hoạt động này còn rất văn minh và bảo vệ môi trường. Do đó càng nhiều người ưa thích đạp xe ngắm hồ Tây là điều dễ hiểu," anh Văn Minh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Không như những bộ môn khác, đạp xe đạp phù hợp với nhiều đối tượng. Từ trẻ em, thanh niên hay người già đều tìm được niềm vui từ những lần đạp xe quanh hồ. Giờ đây, không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp đủ màu sắc thong dong trên những con đường quanh hồ.

Dịch vụ cho thuê xe đạp "vào mùa"

Từ sau dịch Covid-19, nhu cầu thể dục thể thao, du lịch tại chỗ của người dân tăng cao. Nắm bắt được xu hướng này, ngày càng nhiều cửa hàng cho thuê xe đạp mọc lên ở hồ Tây. Anh Quân - chủ cửa hàng thuê xe đạp chia sẻ: "Những năm gần đây, nhu cầu đạp xe của người dân tăng cao. Do đó tôi cũng mở thêm dịch vụ cho thuê xe đạp cạnh cửa hàng bánh mì của mình để kiếm thêm thu nhập. Tôi mở thêm dịch vụ trong 3 tháng hè."

Tại cửa hàng của anh hiện đang có 50 chiếc xe, chủ yếu là xe địa hình đa dạng kích thước, hình dáng phù hợp với nhiều lứa tuổi, chiều cao của khách hàng.

"Giá thuê cố định một ca 3-4 tiếng là 40.000 đồng đối với ngày thường và 50.000 đồng với cuối tuần và ngày lễ. Còn xe đạp đôi là 100.000 đồng ngày thường và 120.000 đồng cuối tuần. Khách đến thuê chỉ cần để lại chứng minh nhân dân nếu đi xe máy tới thì chúng tôi sẽ trông xe và không thu thêm phí." Anh Quân nói.

Giá thuê xe đạp tại hồ Tây khá rẻ phù hợp với nhiều túi tiền của người dân. Từ khi biết ở hồ Tây có dịch vụ cho thuê xe đạp, Hoàng Long (sinh viên Đại học Quốc gia HN) thường xuyên cùng bạn bè đi đạp xe dịp cuối tuần.

"Giá thuê xe khá sinh viên nên mình hay cùng bạn bè rủ nhau đi đạp xe hồ Tây. Mình thường đạp xe vào những buổi chiều rảnh, chụp ảnh ở những đoạn đường đẹp. Thế là vừa thể dục thể thao mà vừa có ảnh đẹp mang về", Hoàng Long nói.

Cửa hàng của anh Lê Dũng hiện có khoảng 80 chiếc xe phục vụ khách hàng.

Hai ngày cuối tuần là những ngày đông khách nhất. Anh Lê Dũng - chủ một cửa hàng cho thuê xe đạp tại số 76 đường Trích Sài cho biết: "Khách thuê chủ yếu vào sáng sớm, chiều muộn. Ngày đông nhất cũng cho thuê khoảng 200 lượt, nhiều hôm khách phải đợi mới có xe. Trừ hết chi phí, của hàng tôi thu được trung bình khoảng 2 triệu đồng mỗi ngày."

Cũng theo anh Dũng, để đảm bảo tốt chất lượng của xe, đảm bảo an toàn cho khách cửa hàng của anh cũng thuê thêm một thợ sửa chữa xe. "Cứ sau mỗi chuyến đi của khách, chúng tôi đều kiểm tra, bảo dưỡng lại xe. Bơm lại lốp xe, kiểm tra xích, tay phanh, tra dầu,...

Trong quá trình đạp xe nếu xảy ra sự cố khách hàng chỉ cần gọi điện vào số in trên xe đạp. Chúng tôi sẽ tới hỗ trợ kịp thời, đảm bảo an toàn cho khách hàng." Anh Dũng nói thêm.

Đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi là nơi có nhiều cửa hàng thuê xe đạp nhất. Những cửa hàng ở khu vực này được coi là vị trí đắc địa vì người thuê xe có thể bắt đầu cung đường đạp xe quanh hồ một cách dễ dàng nhất. Ngoài ra, người dân còn có thể lựa chọn dịch vụ thuê thuyền SUP, Kayak tại hồ Tây cũng rất đáng trải nghiệm./.