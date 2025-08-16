Phụ xe ngang nhiên ngồi giữa Quốc lộ, chặn đầu xe khác: Do tranh giành khách

Ngày 16/8, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ người đàn ông có hành vi ngồi giữa Quốc lộ, chặn đầu xe khách.

Lực lượng CSGT làm việc với phụ xe (áo đỏ) - người ngồi giữa Quốc lộ, chặn đầu xe khác. (Ảnh: CA)

Qua xác minh, người chặn đầu xe là B.H.N. (SN 1993, trú tỉnh Quảng Trị; phụ xe ô tô khách mang BKS 43H-091.38). N. là nhân viên của Công ty TTHH DVDL Tân Quang Dũng – Mến Thương.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc B.H.N chặn đầu xe khác là do trước đó, xe khách BKS 43H-019.38 có tranh giành khách với xe ô tô khác trên đường.

Như VTC News đưa tin, hôm qua (15/8), mạng xã hội lan truyền đoạn clip kéo dài 41 giây.

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông mặc áo đỏ, phụ xe khách biển số 43H-091.38, từ chiếc xe khách đang dừng bên đường bất ngờ lao ra giữa làn ô tô.

Người này ngồi xuống lòng đường, sau đó đứng dậy, chỉ trỏ và liên tục có động tác hăm dọa tài xế xe khách khác.

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm, trên tuyến đường huyết mạch dẫn lên hầm Hải Vân, khiến nhiều phương tiện, cả ô tô lẫn xe máy, phải dừng hoặc di chuyển chậm, tạo thành hàng dài.

Đến 19h, vụ việc được Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp bàn giao cho Công an phường Hải Vân, TP Đà Nẵng để tiếp tục xác minh, xử lý.