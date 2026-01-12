Phú Thọ: Bắt 9 đối tượng trong một gian bếp

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8/1, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Dân Chủ đã phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc trái phép dưới hình thức sử dụng bài tú lơ khơ chơi "liêng" được thua bằng tiền tại gian bếp nhà ông Lưu Công Tuân.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Các đối tượng gồm: Hán Đức Trị, Lưu Trung Châm, Hán Văn Sự, Hán Ngọc Thu, Lưu Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Hán Đức Vinh và Hán Văn Trường, đều trú tại xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 23 triệu đồng là tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc cùng 1 bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trên về hành vi đánh bạc, theo quy định của pháp luật.