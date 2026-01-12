Người phụ bán trái cây lấn chiếm vỉa hè phố cổ Hà Nội bị xử phạt 2,5 triệu đồng

Ngày 12/1, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã xử phạt người phụ nữ bán hoa quả 2,5 triệu đồng về hành vi “Sử dụng trái phép lòng đường để bày bán hàng hóa”, theo khoản 1 điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tại cơ quan công an, L.T.T. (25 tuổi, trú ở ngõ 359 Phúc Tân, Hà Nội) thừa nhận, chiều cùng ngày, chị T. bày bán hàng hóa ở vỉa hè trước số nhà 116 Cầu Gỗ (phường Hoàn Kiếm) sai quy định. Chị T. bị tổ cảnh sát trật tự công an phường Hoàn Kiếm xử lý.

Chị L.T.T. bị phạt 2,5 triệu đồng vì lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng.

Đáng chú ý, Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, khoảng 3 tuần trước, một video trên mạng xã hội đã "tố" L.T.T. "chặt chém" khách du lịch. Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh và đưa T. về trụ sở để tường trình, kiểm điểm sự việc.

Theo tường trình của T., người phụ nữ này bán hàng cho một nhóm khách với giá 105.000 đồng nhưng khách đưa 210.000 đồng và bảo không phải trả lại.

T. cho biết không bán hàng giá cao hay ép khách, không chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự. T. cũng khẳng định không có chuyện bán đắt cho du khách như trên mạng xã hội đưa tin.

Cùng ngày, Công an phường Hoàn Kiếm cũng ra quyết định xử phạt 225.000 đồng với người phụ nữ bán hàng rong "chặt chém" khách Tây ở phố cổ.

Người bán hàng rong bị tố định "chặt chém" du khách nước ngoài tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, N.T.T. (SN 1981, trú ở xã Đại Áng, Hà Nội) thừa nhận, chiều 11/1, T. bán nón lá cho 2 du khách nước ngoài ở phố Hàng Gai. Quá trình trả tiền, nữ du khách đưa T. 1.000.000 đồng. Lúc này, quản lý khách sạn đi ra hỏi chuyện và thông báo với du khách giá tiền chiếc nón lá bị đắt. Người quản lý khách sạn và du khách cùng yêu cầu bà T. trả lại tiền. Bà T. giảm giá xuống 150.000 đồng nhưng du khách không đồng ý. Sau đó, bà T. trả lại tiền cho nữ du khách.

Ngay sau khi vụ việc được phản ánh lên mạng xã hội, Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh, mời bà T. lên làm việc, lập biên bản và xử phạt về hành vi "bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường theo quy định".