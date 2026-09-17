Phú Quý - Một không gian rất Việt Nam giữa tâm điểm kim hoàn thế giới tại Hong Kong

Không chỉ mang tới những thiết kế trang sức và tác phẩm mỹ nghệ, Phú Quý biến gian trưng bày tại Jewellery & Gem WORLD Hong Kong (Trung Quốc) 2026 thành một không gian kể chuyện bằng vàng, bạc, sơn mài và gốm. Những huyền tích, biểu tượng, mỹ cảm Việt nhờ đó hiện diện theo một cách khác biệt giữa sân chơi lớn của ngành kim hoàn quốc tế.

‏Từ ngày 14/9 đến 20/9/2026, Jewellery & Gem WORLD Hong Kong (JGW) quy tụ hơn 3.000 gian hàng cùng các thương hiệu, nhà chế tác, nhà thiết kế và chuyên gia trang sức, đá quý đến từ nhiều thị trường trên thế giới.‏

‏Trở lại JGW lần thứ hai, Phú Quý mang tới Hong Kong những tạo tác được kể bằng sự kết hợp giữa kim hoàn, sơn mài, gốm cùng những chất liệu văn hóa Việt Nam.‏

‏Hiện diện tại Premier – phân khu cao cấp nhất của triển lãm, Phú Quý lựa chọn một thiết kế mở, nổi bật giữa sắc vàng kim của trang sức và đỏ son của sơn mài.‏

‏Tâm điểm là bức bình phong sơn mài gắn gốm hai mặt dài 6m do họa sĩ Phạm Mai Châu thiết kế, vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa đóng vai trò kết nối câu chuyện xuyên suốt khu trưng bày.‏

‏Một mặt bình phong tái hiện hình tượng Thanh Long bằng những nét vẽ phóng khoáng; mặt còn lại kể huyền tích Chử Đồng Tử – Tiên Dung – nguồn cảm hứng của bộ sưu tập trang sức tinh tuyển Gặp Gỡ.‏

‏Chiều sâu của sơn mài, nét mộc của gốm cùng ánh kim của vàng, bạc và đá quý tạo nên nhiều lớp thị giác, khiến bức bình phong không đơn thuần là phông nền mà trở thành một tác phẩm nghệ thuật dẫn dắt người xem khám phá không gian.‏

‏Câu chuyện Chử Đồng Tử – Tiên Dung tiếp tục được chuyển tải bằng ngôn ngữ kim hoàn qua Gặp Gỡ. Thay vì minh họa trực tiếp huyền tích, Phú Quý chắt lọc những hình ảnh gắn với cuộc tao ngộ bên bờ sông như dòng nước, bãi cát, con sóng và tà lụa, chuyển hóa thành những đường nét và hình khối giàu chuyển động.‏

‏Bên cạnh Gặp Gỡ là loạt tác phẩm mỹ nghệ lấy cảm hứng từ mỹ thuật cung đình, tranh dân gian và các biểu tượng cát tường truyền thống.‏

‏Từ tượng Kỳ Lân, Ngân Mã Chiêu Tài, Long Đỉnh Phú Quý đến những đồng xu, thỏi bạc mang hình tượng Thanh Long, Bồ Đề, Bát Bảo Cát Tường…, những hình ảnh quen thuộc được chọn lọc, cách điệu và thể hiện trên kim loại quý, mở ra những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi tác phẩm.‏

‏Ngay trong ngày đầu khai mạc, JGW Hong Kong 2026 đã thu hút đông đảo khách tham quan. Tại gian hàng Phú Quý, nhiều người dành thời gian quan sát sản phẩm, đồng thời trao đổi để tìm hiểu về những hình tượng và câu chuyện xuất hiện trên trang sức, bình phong và các tác phẩm mỹ nghệ.‏

‏Một khách tham quan triển lãm, chia sẻ: "Tôi có cảm giác như đang bước vào một triển lãm nghệ thuật hơn là một gian trưng bày trang sức thông thường. Từ trang sức, sơn mài đến gốm, mỗi chi tiết đều gợi mở một câu chuyện riêng. Tôi thực sự thích thú và đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp, sự phong phú của văn hóa Việt Nam được thể hiện tại đây."‏

‏Lần thứ hai góp mặt tại JGW Hong Kong cũng mở ra cho Phú Quý cơ hội kết nối với khách hàng, đối tác và giới chuyên môn từ nhiều thị trường, đồng thời giới thiệu một cách tiếp cận riêng của thương hiệu Việt tại sân chơi quốc tế.‏

‏"Tôi mong khi nhắc đến Việt Nam, bạn bè quốc tế không chỉ nghĩ đến một quốc gia có thể sản xuất hay gia công trang sức tốt, mà biết rằng phía sau những tạo phẩm ấy là một nền văn hóa giàu có. Nếu khách tham quan rời gian trưng bày với cảm giác vừa gặp một điều gì đó rất Việt Nam, nhưng hiện đại, tinh tế và bắt nhịp với thế giới hôm nay, thì với tôi, đó đã là một thành công", ông Trần Hoàng Anh – Giám đốc Thương hiệu Tập đoàn Phú Quý chia sẻ.‏

‏Giữa hơn 3.000 gian hàng tại JGW Hong Kong, cách kể chuyện bằng những chất liệu của riêng mình đang giúp Phú Quý tạo nên một lối đi khác biệt, đồng thời góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt đến công chúng thế giới.‏

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