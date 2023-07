Sử dụng vitamin C cho vùng da cổ: Bên cạnh retinol, Vitamin C cũng có tác dụng chống oxy hóa và chống lại tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời lên làn da. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng, sử dụng các loại serum vitamin C trên vùng mặt và cổ mỗi ngày trong vòng 12 tuần giúp làm mờ các nếp nhăn, đồng thời giúp da sáng và đều màu hơn.