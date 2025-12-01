Phụ huynh ở Hàn Quốc 10 lần đột nhập trường đánh cắp đề thi cho con

Ngày 26/11, Tòa án Chi nhánh Andong thuộc Tòa án Địa phương Daegu mở phiên xét xử đối với bị cáo A (48 tuổi) về các tội danh trộm cắp đặc biệt và trộm đột nhập chỗ ở vào ban đêm. Tại phiên tòa, các công tố viên đề nghị tuyên phạt A mức án 8 năm tù giam.

Các công tố viên cũng đề nghị mức án 7 năm tù giam và 31,5 triệu Won tiền bồi thường đối với giáo viên hợp đồng B (31 tuổi) - người đã tiếp tay cho A, và mức án 3 năm tù giam đối với trưởng phòng hành chính C (37 tuổi).

Phụ huynh bị đề nghị mức án 8 năm tù vì đánh cắp đề thi ở trường (Ảnh: Yonhap)

Con gái của A là D (trẻ vị thành niên) bị truy tố về tội cản trở công vụ bằng thủ đoạn gian dối, vì biết rõ đề thi bị lấy cắp nhưng vẫn học thuộc trước khi làm bài. Viện kiểm sát đề nghị mức án 2 - 3 năm tù dành cho D.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến tháng 7/2024, A và B đã 10 lần lén đột nhập vào trường THPT ở TP Andong để lấy cắp đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Nhờ sử dụng trước đề thi bị rò rỉ ra ngoài, D liên tục giữ vị trí nhất toàn trường trong các kỳ đánh giá nội bộ. Hành vi của họ bị phát giác vào ngày 4/7/2025 khi hệ thống an ninh của trường kích hoạt báo động trong thời điểm trường đang tổ chức thi cuối kỳ.

Các công tố viên lập luận: "A đã thực hiện các hành vi phạm tội với một nhận thức sai lệch về tình thương của cha mẹ và phủ nhận cáo buộc, đồng thời tiêu hủy chứng cứ trong quá trình điều tra". Đối với B, họ cho biết: "Là một giáo viên - người lẽ ra phải định hướng đúng đắn cho học sinh, B đã đánh cắp đề thi để lấy tiền trong suốt 3 năm".

Nói lời cuối cùng tại tòa, A thừa nhận: "Tôi đã phạm tội xuất phát từ nhận thức sai lệch về tình thương con. Dù chính tôi là người đưa con đến trước tòa, tôi tha thiết xin được khoan hồng để có thể tiếp tục sống bên con". Con gái của A cũng gửi lời xin lỗi: "Em xin lỗi vì đã làm tổn thương những người bạn đã cùng em chăm chỉ học tập".

Phiên tòa tuyên án đối với A và các đồng phạm dự kiến diễn ra vào ngày 14/1/2026.