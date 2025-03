Phụ huynh chú ý: Năm 2025, đây là những trường tư ở Hà Nội có học phí DƯỚI 4 TRIỆU ĐỒNG/tháng

Danh sách các trường tư đã công bố thông tin tuyển sinh năm học 2025 - 2026, có mức học phí từ 4 triệu đồng/tháng trở xuống:

1. THPT Văn Lang

- Địa chỉ: - Cổng 1: 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

- Cổng 2: Số 1 Phan Văn Trị, Đống Đa

Năm 2025: Học phí chính khoá trọn gói như sau: Khối 10 - 2,6 triệu đồng/tháng; khối 11 - 2,9 triệu đồng/tháng; khối 12 - 3,4 triệu đồng/tháng

2. THPT Lý Thái Tổ

- Địa chỉ: 165 Hoàng Ngân, Cầu Giấy

Học phí 2025: 3 triệu đồng/tháng (lớp ban A, D), 4 triệu đồng/tháng (lớp tiếng Anh quốc tế, lớp chất lượng cao).

Trường Lý Thái Tổ

3. THPT May Academy

- Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai

Học phí năm 2025: Học phí lớp 10 - 2 triệu đồng/tháng, học phí chương trình bổ trợ - 1,5 triệu đồng tháng; lớp 11 và lớp 12 - 2 triệu đồng/tháng, học phí bổ trợ - 2 triệu đồng/tháng

4. THPT Nguyễn Huệ

- Địa chỉ: KĐT Nam Cường, ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm

Học phí năm 2025: 2,75 triệu đồng/tháng (hệ cơ bản); 2,85 triệu đồng/tháng (hệ chất lượng cao), 4,25 triệu đồng/tháng (hệ song ngữ). Hình thức xét tuyển gồm xét tuyển học bạ và xét điểm thi.

Một số trường dưới đây chưa có thông báo tuyển sinh, cũng như thông tin về mức học phí năm học mới, tuy nhiên mức học phí năm học trước dao động trong khoảng 3 triệu đồng/tháng, phụ huynh có thể tham khảo:

1. Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

- Địa chỉ: 67 Phó Đức Chính, Ba Đình;

10 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm

70 An Dương, Tây Hồ

Học phí: 2 triệu đồng/tháng, học sinh toàn trường học 2 ca. Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo 2 phương án. Năm 2024, nhà trường xét tuyển theo 2 phương án. Phương án 1: Xét học bạ THCS (Học lực đạt từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm Tốt). Phương án 2: Xét kết quả của kì thi vào lớp 10, nhà trường tuyển sinh những học sinh có điểm trung bình các môn thi >=5.

2. THPT Phùng Khắc Khoan

- Địa chỉ: 85 Lương Định Của, Đống Đa

Học phí: 2,3 triệu đồng/tháng. Năm 2024 nhà trường xét tuyển 2 đợt. Đợt 1: Xét tuyển theo học bạ THCS (dành cho thí sinh không tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức, học lực tổng kết cả năm của 4 năm bậc THCS từ 6,5 trở lên). Tuyển 35% chỉ tiêu so với tổng chỉ tiêu. Đợt 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức. Tuyển 65% chỉ tiêu so với tổng chỉ tiêu.

3. THPT Hoàng Mai

- Địa chỉ: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Học phí: 2,5 triệu đồng/tháng (lớp Tiếng Anh); 2,75 triệu đồng/tháng (lớp Tiếng Nhật, Hàn, Trung). Trường tuyển sinh theo 2 phương thức gồm xét học bạ THCS và xét điểm thi lớp 10.

4. THPT Hà Thành

- Địa chỉ: 36A Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm

Học phí: 2,6 triệu đồng/tháng (lớp đại trà); 2,8 triệu đồng/tháng (lớp chất lượng cao). Hình thức tuyển sinh lớp 10 năm 2024 của trường như sau: Điểm các môn thi vào 10 của TP hoặc học bạ THCS (xếp loại học lực và hanh kiểm Khá trở lên). Học sinh làm bài KSCL để phân lớp.

5. THPT Hồng Hà

- Địa chỉ: 10 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm

Năm 2024, học phí năm học 2024 - 2025 của nhà trường như sau: Lớp 10, 11, 12 - 1,45 triệu đồng/tháng.