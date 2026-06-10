Phốt pho và kali trong máu tăng vọt, suy thận sau 2 tuần uống 1 loại canh

Tưởng là món canh bồi bổ sau chấn thương, người đàn ông 65 tuổi không ngờ thói quen uống đều đặn mỗi ngày lại khiến chức năng thận tụt dốc nghiêm trọng.

Sanlih News Network đưa tin, bác sĩ chuyên khoa thận Hong Yongxiang (Đài Loan, Trung Quốc) từng tiếp nhận một nam bệnh nhân 65 tuổi vốn có thể trạng khá khỏe mạnh. Người đàn ông này chỉ có vấn đề huyết áp nhẹ nhưng được kiểm soát ổn định.

Sau một lần không may té ngã dẫn đến nứt xương, vợ ông nghe theo quan niệm “ăn xương bổ xương” nên bắt đầu nấu canh xương hầm cho chồng. Mỗi ngày, bà hầm xương trong 5-6 tiếng, để ông uống một bát lớn vào buổi sáng và một bát lớn vào buổi tối.

Hầm xương (Ảnh minh họa).

Ban đầu, người đàn ông cảm thấy cơ thể có vẻ khá hơn. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần, tình trạng sức khỏe bắt đầu xấu đi rõ rệt. Hai cẳng chân của ông sưng phù, lượng nước tiểu giảm mạnh, nước tiểu xuất hiện nhiều bọt. Một ngày nọ, ông đột ngột thấy tức ngực, khó thở và phải được đưa đi cấp cứu.

Kết quả kiểm tra khiến bác sĩ bất ngờ: nồng độ phốt pho trong máu tăng vọt, kali máu cũng ở ngưỡng nguy hiểm. Không chỉ vậy, nồng độ chì trong máu của bệnh nhân tăng bất thường, kèm thiếu máu nặng. Chỉ số lọc cầu thận eGFR từ mức 60 cách đó 3 tháng giảm xuống còn 14.

Theo bác sĩ Hong, người bệnh đã tiệm cận với tình trạng suy thận giai đoạn cuối, nếu không được tích cực xử lý sẽ nhanh chóng phải lọc máu để duy trì sự sống.

Vì sao lạm dụng canh xương hầm lâu có thể gây áp lực cho thận?

Trong văn hóa ăn uống của nhiều gia đình châu Á, canh hầm, đặc biệt là canh xương, thường được xem là món ăn bồi bổ. Khi trời lạnh, khi ốm hoặc sau chấn thương, nhiều người có thói quen nấu canh xương, nước dùng đậm đặc hoặc các loại nước lẩu hầm lâu để “tăng sức”.

Lạm dụng canh xương hầm lâu có thể gây áp lực cho thận (Ảnh: New York Times).

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hong, với người cao tuổi đã có dấu hiệu suy giảm chức năng thận, canh xương hầm lâu lại có thể gây nguy hiểm cho thận nếu tiêu thụ quá nhiều. Nguyên nhân là việc hầm xương trong thời gian dài có thể khiến protein bị biến tính, vitamin bị phá hủy và có thể gây tăng kali, chất béo…

Khi thận khỏe, cơ thể có khả năng điều hòa và đào thải một phần các chất dư thừa. Nhưng khi chức năng thận đã suy yếu, khả năng lọc giảm xuống, phốt pho, kali và các chất bất lợi dễ tích tụ trong máu. Sự tích tụ này có thể làm tình trạng bệnh thận tiến triển nhanh hơn, thậm chí đẩy người bệnh đến nguy cơ phải chạy thận.

Trong trường hợp người đàn ông 65 tuổi nêu trên, sau khi kê thuốc, bác sĩ yêu cầu ông ngừng hoàn toàn canh xương. Một tháng sau, chức năng thận của bệnh nhân phục hồi lên mức 35 điểm, nhờ đó tránh được nguy cơ chạy thận. Dù vậy, bác sĩ cho biết thận của ông đã bị tổn thương nặng so với trước đó.

Đừng để “món bổ” thành gánh nặng cuối cùng của thận

Bác sĩ Hong nhấn mạnh, thận thường tổn thương âm thầm, không dễ phát tín hiệu cảnh báo sớm. Do không có hệ thần kinh cảm giác rõ rệt, thận thường không phát tín hiệu đau ngay khi bị tổn thương. Đến khi người bệnh cảm thấy mệt, phù, nước tiểu nhiều bọt hoặc lượng nước tiểu thay đổi, tình trạng có thể đã tiến triển nặng.

Vì vậy, người cao tuổi, người có bệnh thận, tăng huyết áp hoặc từng có chỉ số chức năng thận bất thường không nên tự ý dùng các món hầm đậm đặc với suy nghĩ càng bổ càng tốt. Đặc biệt, canh xương hầm nhiều giờ, nước lẩu đặc, nước dùng cô đặc không nên được dùng liên tục mỗi ngày nếu chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

Lam Chi

Nguồn: Sanlih News Network