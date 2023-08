Phỏng vấn nóng Quang Sự: Công có nỗi khổ tâm nên mới ly dị, hé lộ bí mật sau cảnh quay bị cắt

Càng đi về cuối, phim truyền hình Gia đình mình vui bất thình lình càng thu hút khán giả bởi loạt tình tiết rối rắm xoay quanh gia đình Phương (Kiều Anh) - Công (Quang Sự). Ở những diễn biến gần đây, Công - Phương lại đối mặt với chuyện mất con, sau đó Công chấp nhận lời đề nghị ly hôn từ Phương chứ không an ủi, động viên vợ vượt qua biến cố.

Tình tiết này khiến khán giả màn ảnh nhỏ vô cùng bức xúc, nhiều người cho rằng Công quá tệ bạc, không biết yêu thương vợ. Trước làn sóng chỉ trích từ khán giả, diễn viên Quang Sự đã lên tiếng. Nam diễn viên nói rằng Công có nỗi khổ tâm riêng nhưng nếu là Quang Sự ngoài đời thực thì sẽ không hành xử giống Công.

Quang Sự trong tạo hình nhân vật Công.

Công có nỗi khổ tâm nên mới chấp nhận ly hôn Phương ở "Gia đình mình vui bất thình lình"



Hiện tại khán giả khá bất mãn với cách hành xử của Công ở phim “Gia đình mình vui bất thình lình", Quang Sự có biết đến chuyện này không?

Chắc chắn Công có lý do để làm như thế rồi. Tôi có đọc bình luận trên mạng xã hội, một số khán giả nhận ra rằng trong ánh mắt, cử chỉ của Công vẫn có sự yêu thương dành cho Phương. Bản chất con người Công đúng là có khô khan, nhạt nhẽo nhưng không đến mức vô tình như thế. Còn lý do cụ thể như thế nào, chắc phải xem thêm vài tập nữa mọi người sẽ hiểu.

Tôi thấy luồng ý kiến khán giả đánh giá cũng đúng đấy chứ, Công không thể tự dưng mà lại quay ngoắt đi rồi chấp nhận ly hôn như vậy. Chỉ là anh ấy có lý do và chưa nói ra được. Tôi hiểu tâm lý của khán giả, mọi người vì quá yêu mến bộ phim nên bức xúc, khó chịu.

Tôi cũng có chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình rồi đó, nhiều người mắng Công lắm, chửi thậm tệ luôn nhưng cũng có nhiều người phân tích đúng hướng. Tôi đọc được hết và bất ngờ vì khán giả đã tinh ý nhận ra.

Có thể, mọi người xem rất kỹ nên mới nhận ra các chi tiết mà ekip sản xuất đưa vào. Ở tập 45, khi Công đồng ý ly hôn thì đa phần là khán giả mắng. Đến tập 46, tuy vẫn có mắng đấy nhưng mức độ ít hơn, đồng thời các ý kiến bênh vực cho rằng Công có nỗi khổ tâm đã xuất hiện. Có thể Công đang nghĩ chia tay là giải pháp tốt nhất lúc này, là cách để cậu ấy giải thoát cho Phương.

Tính cách của Quang Sự ngoài đời thực có điều gì giống và khác Công?

Về điểm giống, tôi nghĩ mình và Công giống ở chỗ đều trầm tính, không thích đôi co quá nhiều. Tôi cứ làm thôi, ít khi nói. Không phải lúc nào, thời điểm nào tôi cũng chia sẻ hết ruột gan. Điều này xuất phát từ hoàn cảnh sống rồi, từ lâu tôi đã không phải là người nói quá nhiều. Với những câu chuyện nói ra chẳng để làm gì hay đối mặt với người khác biệt về tư duy, tôi không nói đâu.

Về mặt khác nhau, nếu rơi vào tình cảnh giống Công, tôi sẽ lựa chọn giải thích rõ ràng. Dù bản tính ngoài đời thực cũng ít nói đó nhưng tôi không chọn im lặng như Công. Vì sự im lặng đó gây ra quá nhiều điều không vui, tôi cho rằng đây là điều đáng trách nhất ở Công.

Khi quay những cảnh liên quan đến chuyện Công chia tay Phương, Quang Sự đã có cảm xúc như thế nào?

Tổng thời gian thực hiện dự án này là khoảng 8 tháng. Tháng 12/2022 chúng tôi bấm máy, gần đây mới hoàn thành bộ phim. Thực sự khi quay phim này, tôi cảm nhận được nhiều sự nhức nhối, tôi thương cho nhân vật của mình. Công có sự kìm nén nhất định, cậu ta và Phương luôn nghĩ cho đối phương nên không dám khóc trước mặt nhau.

Thực sự là lúc quay, có những phân đoạn đã chực rơi nước mắt rồi nhưng theo tính toán của đạo diễn và biên kịch thì chưa thể dùng đến, thế là tôi phải kìm lại. Vì tính cách nhân vật thuộc dạng khô khan, kiệm lời, không biết cách bày tỏ nên mọi nỗi đau chỉ có thể giấu vào lòng.

Như cảnh Công ôm Phương lúc chia tay ở tập vừa rồi, Công đã cố giấu nước mắt đi để Phương không thấy đau lòng. Tôi chỉ muốn nói rằng bây giờ lên mạng, đi đâu cũng thấy mọi người chê Công khô khan, lạnh lùng, gia trưởng, không xứng đáng làm chồng nhưng thực tế là chẳng phải thế đâu.

Là người sống cùng nhân vật Công, tôi khẳng định anh ấy chỉ kiệm lời, ít nói thôi chứ hoàn toàn không phải người máu lạnh. Khi quay nhiều cảnh tay đôi giữa Phương với Công, tôi thấy thương cho Công lắm, nếu chịu thể hiện cảm xúc hơn chắc cậu ấy sẽ không bị giày vò nhiều.

Quang Sự và Kiều Anh.

Khi tôi đang học cấp 3 thì chị Kiều Anh đã nổi tiếng với “Phía trước là bầu trời”



Có phân đoạn nào bị cắt khỏi phim khiến Quang Sự tiếc nuối nhiều không?

Tôi tin ekip sản xuất, bất cứ phân đoạn nào được đưa lên phim mọi người đều tính toán rất kỹ. Có lần kia quay đi quay lại 1 cảnh rất xúc động, dù đạo diễn đã hô cắt rồi mà nước mắt tôi cứ rơi, tôi nhớ là mình phải khóc chừng 10 phút mới có thể bình tĩnh mà quay tiếp.

Đoạn này thì không có trên phim đâu, chính đạo diễn và tổ sản xuất chứng kiến cảnh đó cũng bất ngờ nữa mà. Mọi người phải chờ tôi khóc xong mới làm việc được. Tôi cũng không nhớ có ai quay behind the scene đoạn đó không nhưng chắc là đoạn khóc nhiều này không có trong bản dựng rồi (Cười). Do kìm nén quá nhiều nên mới bộc phát cảm xúc như vậy.

Có một số khán giả đặt câu hỏi rằng vì sao tên phim là “Gia đình mình vui bất thình lình” nhưng càng về kết càng buồn và đau khổ, phải chăng đây là chiêu trò câu view của ekip sản xuất. Quang Sự nghĩ sao về điều này?

Đầu phim vẫn vui mà, chuyện buồn chỉ mới gần đây thôi chứ. Đây là bộ phim khai thác nội dung về hôn nhân của các cặp vợ chồng, mà đã là hôn nhân thì không thể tránh khỏi chuyện cãi nhau. Làm sao tránh được chuyện không vui trong hôn nhân, cuộc sống phải có lúc này lúc kia, có giận hờn rồi sum vầy, vui vẻ thì mới thú vị chứ.

Giai đoạn này mọi người thấy chuyện buồn đến dồn dập là vì mâu thuẫn giữa Trâm Anh với Danh chưa được giải quyết mà bây giờ lại thấy nhà Công - Phương tan đàn xẻ nghé. Tuy nhiên, rồi mọi thứ sẽ sớm có câu trả lời thôi, vì phim chưa phát sóng giai đoạn cuối nên tôi không tiết lộ chi tiết được.

Về việc khán giả bức xúc, giận dữ vì đầu phim vui mà cuối phim buồn và đau khổ, là 1 diễn viên tham gia phim, tôi xin ghi nhận. Tôi nghĩ có yêu thương, quan tâm đến bộ phim thì mọi người mới phản ứng như thế. Những lời góp ý, khen chê theo chiều hướng đóng góp tích cực đều rất có giá trị. Còn việc bị ném đá, chỉ trích thì tôi nghĩ mọi người sẽ không làm thế lâu đâu. Tôi tin rằng bây giờ khán giả phân biệt được đâu là phim, đâu là đời thực. Khi xem 1 số tình tiết cảm thấy bực quá thì khán giả chia sẻ suy nghĩ, khi phim hết rồi thì mọi thứ sẽ dừng lại thôi.

Kiều Anh lớn hơn Quang Sự đến 5 tuổi nhưng khi lên phim 2 người được nhận xét là rất đẹp đôi.

Quang Sự có áp lực không khi làm việc với Kiều Anh? Ngoài đời thực Quang Sự nhỏ hơn Kiều Anh đến 5 tuổi nhưng lên phim thì lại đóng vai vợ chồng?



Mọi người đều thấy chị Kiều Anh đẹp và trẻ lâu mà. Nhan sắc không tuổi của chị ấy thì ai cũng công nhận cả chứ không riêng gì tôi. Khi đóng vợ chồng với chị Kiều Anh, tôi không áp lực gì cả. Thú thực là ban đầu, lúc mới nhận thông tin về bạn diễn, tôi còn thấy thú vị nữa cơ. Lúc tôi đang là học sinh cấp 3 thì chị Kiều Anh đã nổi tiếng với phim Phía trước là bầu trời rồi.

Dàn diễn viên trong phim đều có thực lực, mọi người làm việc chuyên nghiệp, hòa nhập nhanh. Trước khi bấm máy, chúng tôi cũng có gặp gỡ để làm quen, trao đổi kỹ hơn về nhân vật, kịch bản. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, thoải mái, không có bất cứ áp lực nào. Về chị Kiều Anh, đây là người phụ nữ giỏi giang, năng động. Chị ấy đẹp thật đấy nhưng giữa chúng tôi chỉ có tình đồng nghiệp thôi.

Vậy còn về Doãn Quốc Đam và Thanh Sơn thì sao? Ngoài đời thực mối quan hệ giữa Quang Sự với 2 diễn viên này như thế nào?

Đây là lần đầu tiên tôi làm việc cùng Doãn Quốc Đam, còn Thanh Sơn thì trước đây từng đóng chung 1 phim rồi. 2 bạn này đều giỏi nghề, diễn có cảm xúc. Khi làm việc với nhau, chúng tôi hỗ trợ để ai cũng có đất thể hiện.

Thêm nữa, xem trên phim thấy chúng tôi thân thiết thế nào là ngoài đời y như vậy đó. Khi có thời gian, chúng tôi cũng ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Vì là đàn ông nên dễ choàng vai bá cổ, tâm sự, chia sẻ với nhau hơn.

Quang Sự - Doãn Quốc Đam - Thanh Sơn

Nhiều người bảo Quang Sự nhạt lắm vì anh ít chia sẻ chuyện đời tư. Quang Sự có biết điều này không?



Tôi biết chứ, hiếm khi nào tôi nói về cuộc sống riêng tư. Tôi chỉ có đi làm, hết việc thì về nhà, tôi muốn dành thời gian cho bản thân và gia đình sau những giờ làm việc căng thẳng. Như với dự án Gia đình mình vui bất thình lình, chúng tôi đã ghi hình suốt 8 tháng, hầu như toàn bộ thời gian tôi đều dành cho phim trường.

Bây giờ, khi dự án đã kết thúc, tôi về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức 1 thời gian. Các dự án khác thì vẫn đang trong quá trình thảo luận nên chưa nói trước được. Bây giờ, tôi đi chơi với người thân, xong hết rồi mới tính tới chuyện làm việc tiếp.

Tính tôi không quá ồn ào, nếu chọn cách chia sẻ chuyện đời tư, có thể tôi sẽ bớt nhạt hơn. Nhưng biết làm sao được, đó là lối sống rồi, cũng có nhiều người bảo tôi không phù hợp với showbiz hay môi trường giải trí vì hướng nội nhiều quá.

Xin cảm ơn Quang Sự vì đã dành thời gian chia sẻ!