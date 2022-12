Phỏng vấn độc quyền The Chainsmokers: “100 triệu lượt nghe cho một bài hát là chưa đủ, chúng tôi có những kỳ vọng cao hơn!”

Bên cạnh những thành tích khủng thì khi nhắc đến sự thành công của một nghệ sĩ, nhất định không thể bỏ qua tính cách âm nhạc của họ. Đó là yếu tố tiên quyết đưa một nghệ sĩ từ "nổi tiếng" trở thành "huyền thoại", giúp họ định hình câu chuyện, màu sắc cũng như tất cả những di sản về mặt nghệ thuật, đồng thời tạo ra sự độc nhất, không ai thay thế được trong bản đồ âm nhạc đại chúng.

Khi nói về sự đổi mới ở lĩnh vực âm nhạc điện tử, The Chainsmokers chính là "chú cừu đen". Tròn 10 năm kể từ khi chính thức được thành lập, bộ đôi DJ & nhà sản xuất Andrew Taggart và Alex Pall đã cùng nhau viết nên chương mới cho lịch sử nghệ thuật đương đại của thế giới, tạo ra những tiền lệ chưa từng có, nâng tầm sự sáng tạo trong âm nhạc cũng như mang đến cho khán giả những thứ âm thanh quyến rũ, cảm xúc.

Bất kỳ ai từng nghe qua tác phẩm của The Chainsmokers đều phải công nhận rằng đây là một kiểu âm nhạc "không lẫn vào đâu được". Cách mà hai chàng trai này chơi đùa với âm nhạc cũng như phá bỏ mọi giới hạn để làm mới chính mình đã mang lại cho chúng ta hàng loạt bản mega-hit ở phạm vi toàn cầu như #SELFIE, Closer, Something Just Like This, Don’t Let Me Down, Takeaway…

Mới đây nhất, The Chainsmokers đã có mặt tại Việt Nam để tham gia vào sự kiện Heineken Refresh với thông điệp Refresh Your Music, Refresh Your Nights. Đây là sự kết hợp đặc biệt giữa bộ đôi DJ - Nhà sản xuất và Heineken với niềm tin rằng âm nhạc không có giới hạn, The Chainsmokers và Heineken mong muốn đem lại những trải nghiệm mới lạ, mang dấu ấn "lần đầu tiên".

Bên cạnh việc hợp tác với 2 nghệ sĩ Việt là Thu Minh và Karik để cho ra đời phiên bản mới của những ca khúc đình đám thì ở sự kết hợp lần này, sự đặc biệt còn nằm ở concept "phòng thí nghiệm âm nhạc" siêu đỉnh có 1-0-2. Được lấy cảm hứng từ chính quy trình tạo nên dòng bia trứ danh của Heineken với nhiều công đoạn được dày công nghiên cứu và sân khấu Heineken Refresh cũng như thế. Đây là nơi mà The Chainsmokers xuất hiện và kết hợp cùng Thu Minh, Karik tạo ra chất nhạc mới và truyền tải những tinh thần âm nhạc độc đáo qua chính âm nhạc của mình.

Nhân dịp The Chainsmokers có mặt tại Việt Nam, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện trực tiếp độc quyền với hai chàng trai tài năng này để hiểu hơn về sự hợp tác đặc biệt lần này cũng như những thông điệp mà Andrew và Alex muốn gửi đến khán giả thông qua Refresh Your Music, Refresh Your Nights.

Alex: Có lẽ sẽ là 100 nghìn người nhún nhảy ở buổi trình diễn của chúng tôi (suy nghĩ vài giây). Yeah, chính nó! Tôi cảm thấy 100 triệu lượt nghe cũng hay đó nhưng thật lòng là chưa đủ, chúng tôi có những kỳ vọng cao hơn cơ. 100 nghìn người nhảy nhót theo nhạc của mình rõ ràng "cool" hơn mà!

Andrew: Tôi nghĩ rằng đó là những cảm xúc cốt lõi (core emotion) - một thứ vô hình và rất khó để diễn tả bằng lời. Ngay từ khi bắt đầu con đường âm nhạc của mình vào năm 2012 bằng việc remix những bản indie và phối lại chúng với chất liệu dance, pha trộn nhiều dòng nhạc khác nhau - The Chainsmokers đã luôn đặt giá trị cảm xúc lên đầu. Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm những thứ đó mỗi khi làm nhạc, tức đã gần 11 năm rồi đấy!

Alex: Cá nhân tôi nghĩ rằng trong sự nghiệp của người nghệ sĩ nói riêng lẫn những ngành nghề khác nói chung, ai cũng sẽ có áp lực về việc mình phải tạo ra những thứ mới mẻ, đặc biệt. Nhưng bạn biết đó, quy luật tự nhiên, ai cũng phải trải qua thôi (cười). Đôi lúc nó còn phụ thuộc vào việc sự nghiệp bạn đang ở đâu, bạn là ai và ngoài kia đang có chuyện gì xảy ra nữa.

Ở thời điểm hiện tại, The Chainsmokers nghĩ rằng mình đang tạo ra nhiều áp lực hơn bao giờ hết, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Đừng hiểu nó theo nghĩa tiêu cực nhé, ý tôi đó là thứ áp lực sẽ tạo động lực, liên tục thúc đẩy và giúp The Chainsmokers tạo ra nhiều sản phẩm "đỉnh". Song song đó, chúng tôi cũng không bao giờ quên lí do mình bắt đầu với âm nhạc. Đó là mang đến niềm vui, tận hưởng quá trình sản xuất và khiến mọi người thoải mái. Nếu không thể cân bằng giữa áp lực và sự tận hưởng thì khán giả sẽ luôn cảm nhận được sự căng thẳng khi nghe nhạc của mình đấy! Âm nhạc phản ánh được tất cả mà!

Andrew: The Chainsmokers yêu thích việc hợp tác với các nghệ sĩ khác, nó giống như DNA của chúng tôi ngay từ ngày đầu ra mắt rồi. Thứ kích thích và thú vị nhất khi là một nhà sản xuất đó là bạn có thể làm việc cùng các nghệ sĩ tài năng, sử dụng những chất liệu đến từ họ, biến tấu nó theo cách của mình và tạo ra sản phẩm vượt qua sự kỳ vọng hay tưởng tượng của bất kỳ ai.

Cách làm đó đã trở thành nét đặc trưng của âm nhạc The Chainsmokers và chúng tôi luôn muốn khám phá khả năng của mình với tư cách là những nhà sản xuất. Còn quá nhiều nghệ sĩ, dòng nhạc hay những phong cách mà The Chainsmokers chưa từng được thử. Và chúng tôi tin rằng cái bắt tay chính là nền tảng để tạo ra những sản phẩm thú vị. Vậy nên ngay khi nhận được lời mời từ Heineken để hợp tác với các nghệ sĩ lớn trong khu vực và làm mới âm nhạc của họ, chúng tôi đã nghĩ: "Tại sao không! Đến Việt Nam thôi!"

Andrew: Âm nhạc đã và sẽ luôn là niềm đam mê của The Chainsmokers, nó truyền cảm hứng cho chúng tôi theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi thực sự xác định được thông điệp của chiến dịch và biết mình phải hợp tác với Heineken. Thông qua chiến dịch này, Heineken và The Chainsmokers muốn gắn kết những người có sở thích và văn hóa khác nhau thông qua tình yêu chung dành cho âm nhạc, và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn với một tâm hồn cởi mở, dù là trong cuộc sống hàng ngày hay sở thích âm nhạc.

Alex: Âm nhạc vượt qua mọi ranh giới, đó là lý do tại sao khi đồng hành với Heineken, chúng tôi mong muốn tôn vinh sự đa dạng và mang mọi người từ nhiều nền văn hóa và nhiều nguồn gốc lại gần nhau hơn, truyền cảm hứng để mọi người cởi mở hơn. Chúng tôi muốn giới thiệu đến người hâm mộ những thể loại âm nhạc mới và cả những nghệ sĩ mới!





Alex: Yeah, có chứ! Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời khi được nhìn các nghệ sĩ khác biểu diễn phiên bản CỦA HỌ cho bài hát của CHÚNG TÔI. Nghe thì hơi buồn cười nhưng cảm giác như đang ở concert của chính mình nhưng bạn được xem nghệ sĩ khác trình diễn ấy, còn bạn chỉ việc ngồi đó và thưởng thức say mê như một khán giả. Chúng tôi đã chú ý lắng nghe từng đoạn nhỏ của các bài hát, thật sự phải gật gù vì nghe nó rất sáng tạo, rất đỉnh. Thật hạnh phúc khi đến cuối ngày, thứ còn đọng lại trong chúng tôi là niềm vui, sự hào hứng, cảm kích và sự tận hưởng khi nhìn lại những gì mình đã làm. Tôi tin rằng Thu Minh và Karik - nghệ sĩ mà The Chainsmokers đã hợp tác trong dự án lần này cũng cảm nhận điều tương tự.

Andrew: Gần đây chúng tôi đã phát hành phiên bản phối lo-fi của album So Far So Good và chúng tôi rất thích việc mô phỏng lại các bài hát của mình cũng như của nghệ sĩ khác. Các bạn có thể lên nghe thử ngay từ bây giờ rồi đấy! Còn world tour tiếp theo ư, chắc chắn là sẽ trong năm 2023 rồi, sớm thôi!





Andrew: Cảm ơn vì đã ủng hộ The Chainsmokers kể cả khi rất lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp lại nhau. Tôi nghĩ thật khó tin khi bạn không có dịp trình diễn tại một nơi nào đó suốt 5 năm nhưng vẫn có nhiều người hâm mộ trung thành chờ đợi và xem bạn như một phần không thể thiếu của nghệ thuật, giải trí. Thật lòng cảm ơn các bạn rất nhiều.