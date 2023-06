Phỏng vấn độc quyền nam nữ chính XO, Kitty: Tiết lộ thú vị về việc bắt chuyện với người khác giới

Thời gian qua, bộ phim XO, Kitty - ngoại truyện của series đình đám To All the Boys I've Loved Before đã trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trên các diễn đàn phim ảnh.

Nhờ nội dung cuốn hút cùng những tình tiết hấp dẫn, bộ phim chễm chệ đứng đầu bảng xếp hạng các bộ phim được xem nhiều nhất. XO, Kitty xoay quanh câu chuyện tình yêu, cuộc sống về Kitty - cô em gái của Lara Jean (nữ chính trong To All the Boys I've Loved Before), khi cô trở về Hàn Quốc theo học ngôi trường mà mẹ mình từng học.

Trong cuộc trò chuyện độc quyền với chúng tôi gần đây, nam nữ chính là Anna Cathcart cùng Lee Sang Heon đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim cũng như quan điểm trong tình yêu.

Nói về nhân vật Kitty, Anna Cathcart chia sẻ rằng: "Cô ấy vẫn đóng vai trò như ‘bà mối’. Điều đó được thể hiện ở cách cô ấy làm cầu nối trong mối quan hệ của những người bạn. Tuy nhiên, ở phần này cô ấy cũng học cách nhìn nhận và tập trung vào chuyện tình yêu, cuộc sống gia đình của cá nhân. Đây là những trải nghiệm mới mà cô ấy cần phải đối mặt trong phần này".

Về phần Lee Sang Heon, nam diễn viên trẻ cũng đưa ra những cảm nhận về nhân vật Min Ho mà mình đảm nhận trong XO, Kitty. Lee Sang Heon nói rằng, bản thân thấy mình cùng Min Ho có khá nhiều điểm chung. Điển hình trong đó chính là sở thích nấu ăn hay luôn một lòng trong tình bạn. "Tôi khá thân thiện và luôn một lòng trong tình bạn", Lee Sang Heon nói.

Lee Sang Heon cho biết, đối với anh, Min Ho không phải một chàng trai đào hoa. Theo nam diễn viên, nhân vật Min Ho có tính cách tự tin, đặc biệt trong khoản giao tiếp với các bạn nữ. Về điều này, Lee Sang Heon thừa nhận bản thân không hề giống Min Ho. Lee Sang Heon cho biết: "Tôi thực sự không biết cách tiếp cận hay bắt chuyện với con gái. Nên khi đảm nhận nhân vật này, tôi đã phải cố gắng hết mức có thể trong khoản này".

Bên cạnh đó, Lee Sang Heon cũng tiết lộ về lần đầu đóng chung phim với chị gái ruột. Được biết, Lee Sang Heon và nhân vật nữ phụ Yuri (Gia Kim đảm nhận) ngoài đời là chị em ruột. Nam diễn viên cho biết, thực ra trong phim 2 chị em không có quá nhiều phân cảnh diễn chung.

Tuy nhiên, cũng có một cảnh quay khiến Lee Sang Heon ấn tượng. Đó là phân cảnh bữa tiệc của Min Ho. "Đó là một phân cảnh tiệc tùng, lúc đó chị ấy đứng trên sân khấu thể hiện khả năng chơi DJ. Thật tuyệt vời khi chứng kiến phân cảnh này của chị ấy", Lee Sang Heon nói.

Chia sẻ về việc đảm nhận vai Kitty trong một khoảng thời gian, Anna Cathcart bày tỏ, bản thân không sợ việc bị đóng khung vào một kiểu nhân vật: "Tôi rất hào hứng khi trở lại với nhân vật này. Đây là một nhân vật thú vị và tôi thấy tuyệt vời khi được tiếp tục đảm nhận vai Kitty, trải nghiệm giai đoạn mới trong cuộc đời cô ấy".

Nói về quan điểm trong tình yêu, Anna Cathcart chia sẻ: "Nhân vật Kitty ở phần này đã nhận ra rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng giản đơn. Đôi khi bạn cũng sẽ bất ngờ cảm nắng với những người mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm. Điều này là hoàn toàn không thể kiểm soát được".

Tuy nhiên, theo Anna Cathcart, đây lại là một điều thú vị trong tình yêu. "Tôi nghĩ rằng, thay vì cảm thấy đáng sợ thì hãy coi tình yêu như một điều tuyệt vời, đẹp đẽ. Theo tôi, tình yêu chính là một điều gì đó mạnh mẽ nhất trên thế giới", Anna Cathcart nói.

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, Lee Sang Heon hài hước nói: "Thực ra tôi không có dự án gì trong thời gian này. Nên tôi nghĩ mình sẽ nằm dài ở nhà, thư giãn, xem phim, thưởng thức đồ ăn ngon hay làm những điều tích cực hoặc lên kế hoạch cho một chuyến du lịch".

Cảm ơn hai bạn vì những chia sẻ lần này!