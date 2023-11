Phong cách dịu dàng của "cô dâu tháng 12" Diễm My, ai thích diện đồ nữ tính nên tham khảo

Tiếp nối các người đẹp Vbiz như Phạm Thanh Hằng và Puka, Diễm My 9x là mỹ nhân sẽ lên xe hoa vào cuối năm nay.

Trong những bức ảnh cưới "nhá hàng", dễ thấy rằng những chiếc đầm cô dâu Diễm My 9x lựa chọn đều có thiết kế tinh giản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Phong cách chọn đầm cưới cũng phản ánh đúng style thường ngày của Diễm My 9x, đó là sự nữ tính và dịu dàng. Muốn có thêm ý tưởng diện đồ thanh lịch, trang nhã, chị em hãy tham khảo phong cách của "cô dâu tháng 12" Diễm My.

Nữ diễn viên 9x toát lên nét sang trọng và yêu kiều khi diện váy trắng cổ vuông, tay bồng. Thiết kế váy này còn tôn lên nét quyến rũ của người mặc. Diễm My giúp bộ trang phục trở nên nổi bật hơn khi tô điểm vòng cổ ngọc trai và cài hoa lên mái tóc.

Set trang phục vải lụa đã mang đến cho Diễm My 9x nét sang trọng và nữ tính. Cô đã bảo toàn nét tinh tế cho bộ cánh khi chọn kiểu tóc búi đơn giản và đi giày cao gót mũi nhọn, tông màu trắng. Muốn diện đồ lụa chuẩn đẹp, chị em có thể tham khảo ý tưởng thời trang của Diễm My.

Đôi khi, Diễm My 9x cũng tạo sự đột phá cho style với những set trang phục rất trendy, chẳng hạn như công thức áo hai dây kết hợp với chân váy denim và dép xỏ ngón trên đây. Thiết kế áo dáng lửng đã tôn lên chiều cao lý tưởng cùng vóc dáng thon thả của Diễm My 9x.

Diễm My 9x không bỏ qua những món thời trang ngọt ngào như chân váy ngắn xếp ly. Cô kết hợp mẫu chân váy này với áo gile họa tiết kẻ ngang để tạo nên bộ trang phục trẻ trung, năng động và rất nữ tính. Các mẫu giày phù hợp với set trang phục này gồm giày sneaker trắng, giày Mary Jane hoặc giày búp bê đơn giản.

Không cần cầu kỳ, Diễm My 9x chỉ diện thiết kế váy hai dây tông màu trắng là đã gây ấn tượng ở nét trang nhã, bay bổng. Vẻ ngoài của nữ diễn viên thêm ngọt ngào và trẻ trung nhờ chiếc mũ bucket. Đây là ý tưởng diện đồ hoàn hảo cho những buổi dạo phố cuối tuần.

Vẻ ngoài của Diễm My 9x rất nổi bật và rạng rỡ khi diện mẫu váy liền tông màu vàng nhạt, thiết kế cut-out phần eo đầy quyến rũ. Cách phối đồ này không chỉ cho hiệu quả "hack" tuổi tốt mà còn rất "ăn ảnh".

Diễm My 9x gợi ý công thức diện đồ mùa đông chuẩn thanh lịch, đó là combo gồm áo gile kết hợp với chân váy ngắn, áo blazer. Dù mang tông màu trầm làm chủ đạo, bộ trang phục của Diễm My 9x vẫn có sự trẻ trung và ngọt ngào. Để bộ đồ thêm long lanh, nữ diễn viên đã khéo léo tô điểm dây chuyền và khuyên tai.

Diễm My 9x gợi ý công thức diện áo khoác dáng dài rất đơn giản và sành điệu, đó là kết hợp áo tông màu đen với váy liền xuyệt tông và hoàn thiện bằng một đôi sneaker trắng. Mẫu giày thể thao tông màu sáng đã mang đến sự trẻ trung cho outfit nhưng vẫn đảm bảo nét trang nhã.

Set đồ layer gồm áo trắng, blazer hồng pastel, áo khoác dáng dài màu be và quần jeans xanh có sự đột phá nhưng vẫn ghi điểm tinh tế. Với các tông màu sáng làm chủ đạo, bộ trang phục sẽ giúp người mặc ghi điểm trẻ trung, ngọt ngào. Chị em nên ghim công thức sành điệu và ấm áp này cho những ngày rét đậm.

Mẫu váy cổ yếm của Diễm My 9x rất nổi bật với thiết kế tua rua bay bổng. Dẫu vậy, nhờ tông màu trắng, bộ trang phục vẫn toát lên nét nhẹ nhàng, trang nhã. Đôi sandal quai ngang "ăn nhập" hoàn hảo với set váy nữ tính, dịu dàng. Công thức này còn giúp tôn dáng tối ưu, chị em nên tham khảo.