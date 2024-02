Phổi trái của bé trai 1 tuổi "biến mất", thủ phạm bất ngờ là món ăn thường xuất hiện vào dịp Tết, phụ huynh cần cảnh giác

Tết là lúc gia đình người thân sum vầy, cũng là lúc mà nhà ai cũng ngập trong đồ ăn thức uống. Tuy nhiên, chính những món đồ ăn nhẹ, các loại hạt rồi bánh kẹo Tết ấy lại tồn tại một số nguy hiểm tiềm ẩn, nhất là đối với trẻ em. Sự tò mò và tính cách nghịch ngợm của trẻ em có thể khiến cho những "món đồ" nhỏ và tưởng chừng rất an toàn bỗng trở thành nguyên nhân gây hại.

Năm 2017, tại Trung Quốc từng xôn xao trước hình ảnh chụp X-quang phổi của một đứa trẻ 1 tuổi do Bệnh viện Sản - Nhi Tứ Xuyên công bố. Trong bức ảnh, lá phổi trái của bé trai 1 tuổi gần như "biến mất" hoàn toàn. Nguyên nhân sau đó được chỉ ra là do một hạt lạc vô tình chặn lối ra của phế quản chính bên trái đã gây ra tình trạng lá phổi trái "biến mất", hay còn được gọi là hội chứng "phổi trắng".

Một lá phổi của bé trai bị trắng hoàn toàn do phế quản vướng dị vật

Câu chuyện của bé trai này đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở các phụ huynh phải chú ý và quan tâm đến con mình nhiều hơn, cần kiểm soát những món mà con mình ăn, đặc biệt là với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

Trong trường hợp trẻ bị nghẹn thức ăn, cha mẹ cần nắm vững phương pháp xử lý khẩn cấp, để phòng khi có sự cố bất ngờ.

Việc trẻ bị nghẹn thức ăn là một tình huống tai nạn thường gặp. Trẻ em thường xuyên bị nghẹn vì nuốt phải thức ăn quá to hoặc quá cứng. Nếu trẻ bị nghẹn thức ăn, phụ huynh trước hết cần phải bình tĩnh, để trẻ giữ yên lặng, không được khóc la toáng lên.

Sau đó phụ huynh có thể áp dụng các biện pháp sau:

- Nếu trẻ có thể ho, hãy để chúng tự ho. Đây là cách giải quyết trực tiếp nhất mà tự trẻ cũng có thể làm được.

- Nếu trẻ không thể ho, phụ huynh có thể sử dụng nghiệm pháp Heimlich (đẩy bụng) và ngay lập tức gọi cấp cứu.

- Nếu tất cả các phương pháp trên vẫn không hiệu quả, ngay lập tức đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để nhận sự giúp đỡ y tế chuyên nghiệp.

Nghiệm pháp Heimlich

Ngoài các phương pháp xử lý khẩn cấp khi trẻ bị nghẹn thức ăn, trong thời gian Tết, nhà cửa cũng có rất nhiều vật dụng nguy hiểm mà trẻ cần phải đặc biệt cẩn thận. Dưới đây là một số vật dụng nguy hiểm thường gặp trong nhà trong dịp Tết:

- Pháo: Pháo là thứ cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ em, dễ gây cháy nổ, gây bỏng. Trẻ thường hay tò mò và không nhận thức được mức độ nguy hiểm của các loại pháo, do đó, phụ huynh phải nghiêm cấm trẻ tiếp xúc và chơi pháo hoa.

- Đồ uống có cồn: Trong dịp Tết, việc gia đình tụ họp và ăn uống là điều phổ biến, và đôi khi có thể có đồ uống có cồn trong nhà. Trẻ không có đủ kiến thức về rượu cồn và uống nhầm có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể. Phụ huynh cần đặt đồ uống có cồn ở nơi trẻ không thể tiếp xúc để tránh chúng uống nhầm.

- Dụng cụ nhà bếp: Trong dịp Tết, nhà bếp thường xuyên bận rộn, và các dụng cụ nhà bếp cùng dao nhọn có mặt khắp mọi nơi. Trẻ có thể vì tò mò mà chạm vào những vật dụng nguy hiểm này và dễ tự làm mình bị thương. Phụ huynh cần chú ý cất gọn dụng cụ nhà bếp, tránh để trẻ tiếp xúc.

- Ổ cắm điện: Ổ cắm điện trong nhà cũng là một điểm nguy hiểm thường bị bỏ qua. Trẻ rất dễ dàng dùng tay hoặc vật kim loại cắm vào ổ cắm điện và gây ra thương tích do điện giật. Phụ huynh nên sử dụng nắp che ổ cắm an toàn để tránh trẻ tiếp xúc.

Kết

Việc trẻ bị nghẹn thức ăn và các vật dụng nguy hiểm trong nhà trong dịp Tết cần được các bậc phụ huynh chú ý và quan tâm. An toàn của trẻ là quan trọng nhất, phụ huynh cần giám sát chặt chẽ hành vi của trẻ để tránh các tai nạn không may xảy ra. Đồng thời, phụ huynh cũng cần không ngừng nâng cao ý thức về an toàn, kịp thời dọn dẹp các vật dụng nguy hiểm trong nhà, tạo ra một môi trường gia đình an toàn. Hy vọng mỗi gia đình đều có thể trải qua một kỳ nghỉ Tết an toàn và vui vẻ.