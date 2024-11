2 câu hỏi khó nhất trong đề tiếng Anh kỳ thi ĐH Hàn Quốc: Giải đúng thì trình ngoại ngữ của bạn "không phải dạng vừa"!

Câu hỏi 33:

We are famously living in the era of the attention economy, where the largest and most profitable businesses in the world are those that consume my attention. The advertising industry is literally dedicated to capturing the conscious hours of my life and selling them to someone else. It might seem magical that so many exciting and useful software systems are available to use for free, but it is now conventional wisdom that if you can't see who is paying for something that appears to be free, then………………………………….. Our creative engagement with other people is mediated by AI-based recommendation systems that are designed to trap our attention through the process that Nick Seaver calls captology, keeping us attending to work sold by one company rather than another, replacing the freedom of personal exploration with algorithm-generated playlists or even algorithm-generated art.

(1) all of your attention has already been spent

(2) the real product being sold is you

(3) your privacy is being violated

(4) the public may be sponsoring you

(5) you owe the benefits to your friend AI

Đáp án đúng: (2) the real product being sold is you

Tạm dịch:

Chúng ta đang sống trong thời đại của nền "kinh tế sức chú ý", nơi các doanh nghiệp lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất trên thế giới là những doanh nghiệp chiếm hết sự chú ý của chúng ta. Ngành công nghiệp quảng cáo thực sự dành riêng để nắm bắt những giờ phút có ý thức trong cuộc sống của tôi và bán chúng cho người khác. Có vẻ kỳ diệu khi có rất nhiều hệ thống phần mềm thú vị và hữu ích có sẵn để sử dụng miễn phí, nhưng giờ đây, theo lẽ thường, nếu bạn không thể biết ai đang trả tiền cho thứ gì đó có vẻ miễn phí, thì………………………………… Sự tương tác sáng tạo của chúng ta với những người khác được trung gian hóa bởi các hệ thống đề xuất dựa trên AI được thiết kế để thu hút sự chú ý của chúng ta thông qua quy trình mà Nick Seaver gọi là "captology", khiến chúng ta chú ý đến công việc do một công ty này bán chứ không phải công ty khác, thay thế sự tự do khám phá cá nhân bằng danh sách phát do thuật toán tạo ra hoặc thậm chí là nghệ thuật do thuật toán tạo ra.

(1) tất cả sự chú ý của bạn đã được dành hết

(2) sản phẩm thực sự đang được bán chính là bạn

(3) quyền riêng tư của bạn đang bị xâm phạm

(4) công chúng có thể đang tài trợ cho bạn

(5) bạn nợ những lợi ích cho người bạn AI của mình