Phối hợp 2 ngành giữ an toàn vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT

Cụ thể, ngành Giáo dục có nhiệm vụ bố trí phương tiện vận chuyển, thiết bị bảo quản đề thi, bài thi, nhãn niêm phong đáp ứng điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn theo Quy chế thi.

Trao đổi sớm với ngành Công an các thông tin về: thời gian, địa điểm, phương tiện, số lượng đề thi, bài thi, kế hoạch vận chuyển,... để có phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển.

Ngành Giáo dục chủ trì phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra các thành viên tham gia quá trình giao nhận đề thi, bài thi bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quyết định phân công của Hội đồng thi. Ký, niêm phong trên các vật dụng bảo quản đề thi, bài thi (có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia vận chuyển, ghi rõ họ tên, thời gian trên nhãn niêm phong). Lập, ký Biên bản giao, nhận theo quy định.

Lưu ý, phải kiểm tra kỹ tình trạng niêm phong khi giao, nhận đề thi, bài thi. Khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn hoặc bị can thiệp, cần thông báo ngay cho Công an để phối hợp xác minh, làm rõ.

Sau khi tiếp nhận đề thi từ Ban Chỉ đạo cấp quốc gia cần bàn giao ngay cho Ban In sao đề thi để bảo quản. Nếu chưa bàn giao thì phải bố trí địa điểm, phương tiện bảo quản tương tự như tại điểm thi và có công an bảo vệ 24h/ngày.

Địa điểm tập kết bài thi (trước khi bàn giao cho Ban Chấm thi trắc nghiệm và Ban Làm phách bài thi tự luận) phải có đầy đủ điều kiện bảo quản tương tự như tại Ban Chấm thi, có Công an bảo vệ 24h/ngày.

Ngành Công an bố trí lực lượng phối hợp với cán bộ ngành Giáo dục bảo đảm an ninh, an toàn quá trình vận chuyển, giao nhận đề thi, bài thi liên tục 24h/ngày.

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương, có thể tăng cường lực lượng, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và xe ưu tiên dẫn đường để bảo đảm quá trình giao nhận diễn ra an toàn, đúng thời gian quy định. Phối hợp kiểm tra các thành viên tham gia giao, nhận bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định. Yêu cầu xuất trình, kiểm tra giấy giới thiệu, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (riêng cán bộ công an phải mang theo Chứng minh Công an nhân dân).

Trong quá trình vận chuyển, nếu xảy ra thiên tai, tình huống đột xuất... cần phối hợp, thông báo ngay cho Hội đồng thi để triển khai phương án dự phòng.

Nếu xảy ra ùn tắc giao thông thì sử dụng còi ưu tiên (nếu có) hoặc nhanh chóng phối hợp với lực lượng giao thông để giải quyết.

Nếu đề thi, bài thi bị chiếm đoạt, xâm phạm phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo thi các cấp và Ban Giám đốc Công an tỉnh/thành phố để chỉ đạo, đồng thời liên hệ ngay với Công an địa phương nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Bố trí lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho đề thi, bài thi tại địa điểm tập kết do Hội đồng thi quy định đến khi bàn giao cho Ban In sao đề thi/Ban Chấm thi trắc nghiệm/Ban Làm phách bài thi tự luận.

Thời điểm này, các Hội đồng thi đã ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; trong đó có kế hoạch về vận chuyển, bàn giao đề thi, bài thi. Phương án và thời gian vận chuyển, bàn giao đề thi đến các điểm thi bảo đảm sát thực tế và an toàn, bảo mật.

Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; các ủy viên của Ban và công an làm nhiệm vụ bảo vệ, giám sát do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định. Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi thực hiện nhiệm vụ nhận các túi đề thi còn nguyên niêm phong từ Ban In sao đề thi, bảo quản, vận chuyển, phân phối đề thi đến các điểm thi.