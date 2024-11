Mưa ngập nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng, các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học

Đường Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng) ngập do mưa lớn.

Sáng sớm 5/11, trước tình hình mưa lớn kéo dài suốt đêm, nhiều tuyến đường bị ngập, các trường học ở Đà Nẵng đã thông báo học sinh nghỉ học qua các kênh thông tin để đảm bảo an toàn.

Ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho biết, một số trường học nằm trong khu vực bị ngập, nhiều tuyến đường đến trường của học sinh cũng bị ngập cục bộ. Học sinh được nghỉ học trong sáng nay để đảm bảo an toàn.

Phòng GD&ĐT Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà... cũng đã thông báo đến các trường chủ động thông tin đến phụ huynh, học sinh về chủ trương cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học trong ngày 5/11. Học sinh THCS khối sáng nghỉ học vào sáng nay.

Khu vực bếp của Trường Mầm non Tuổi Thơ bị nước mưa chảy tràn ngược vào do không kịp thoát qua ống thoát nước.

Cô Trần Thị Như Lai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ (Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến trường từ 5h30 sáng và cho bếp dừng, không tổ chức nấu bữa ăn sáng như mọi ngày.

"Nhận thấy tình hình mưa lớn kéo dài nên trẻ mầm non sẽ nghỉ học nhiều, nhà trường quyết định nấu trễ hơn so với ngày thường để chờ thông báo của Phòng GD&ĐT Hải Châu. Các giáo viên ở xa, phải di chuyển qua các tuyến đường dễ bị ngập nước cũng được thông báo nếu thấy đi lại không đảm bảo an toàn thì có thể báo vắng để nhà trường chủ động sắp xếp", cô Lai cho biết.

Khu vực bếp của Trường Mầm non Tuổi Thơ nước chảy lênh láng không khác gì ngoài trời. Do mưa lớn kéo dài, ống thoát nước lại quá nhỏ, nước chảy không kịp nên bị chảy ngược vào trong. Cô Lai cho biết, cứ trời mưa to là nhà bếp lại có thêm một ống nước chảy ngược vào rồi chảy tràn xuống các tầng dưới.

Trường Mầm non Bình Minh (Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cũng không bị tồn dư thực phẩm dù đã nhận tiếp phẩm từ 5 giờ sáng. Cô Lương Thúy Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Thường thì những hôm trời mưa lớn, trẻ mầm non sẽ nghỉ học khoảng 30% so với các ngày thường. Chúng tôi quyết định chưa sơ chế thực phẩm để nấu buổi sáng mà đợi thông báo của Phòng GD&ĐT. Nếu vẫn không có thông báo cho học sinh nghỉ học thì sẽ tổ chức nấu muộn một chút, chấp nhận trẻ ăn sáng trễ hơn so với mọi ngày".

Các trường tiểu học có tổ chức bán trú cũng đã kịp thời trả lại thực phẩm cho nhà cung cấp khi nhận được thông báo học sinh nghỉ học từ sáng sớm.