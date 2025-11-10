Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão

Rất đông du khách đã trở lại tham quan phố cổ Hội An, Đà Nẵng. Du khách tỏ ra bất ngờ bởi Hội An đã nhanh chóng "rũ bùn, lột xác" sau mưa lũ. Không còn hình ảnh nước lũ bủa vây, bùn rác ngập lối sau mưa lớn, phố cổ Hội An bừng sáng trong nắng ấm, sạch tinh tươm đón khách.
Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến phố cổ Hội An chìm trong biển nước, cơ quan quản lý ở phố cổ Hội An ra thông báo tạm ngưng các hoạt động. Sau lũ, lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực dọn dẹp.
“Sự đồng lòng từ chính quyền, lực lượng chức năng và người dân cùng chung tay nỗ lực khiến công tác khắc phục sau mưa lũ được triển khai nhanh chóng. Hiện nay hoạt động đón khách khôi phục hoàn toàn, du khách đổ về, phố cổ Hội An lại sôi động trở lại” - lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An nói.