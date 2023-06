Phim Việt có rating cao nhất cả nước: Mới chiếu đã ngang hàng với Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, công lớn của nữ chính

Mới đây, trang Kantar Media đã công bố danh sách những chương trình truyền hình có rating cao nhất cả nước trong tuần giữa tháng 6. Kết quả khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi ở vị trí top 1 với rating 4,1% là Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao và bộ phim mới của đài THVL - Hoa Hồng Cho Sớm Mai.

Sở dĩ bất ngờ là bởi Hoa Hồng Cho Sớm Mai lên sóng chưa lâu lại chiếu trên đài địa phương thay vì đài truyền hình quốc gia nhưng nó lại có thể nhanh chóng vươn lên top 1, bỏ xa Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, hiện đứng top 3 với rating 3,4%. Ngoài ra, một tựa phim khác của VTV là Nơi Giấc Mơ Tìm Về cũng đồng hạng với rating tương tự Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.

Hoa Hồng Cho Sớm Mai hiện đang đứng đầu BXH rating

Hoa Hồng Cho Sớm Mai xoay quanh cuộc đời của Hằng (Tường Vy), cô gái lớn lên trong sự thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất, tuổi thơ trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ sự góp mặt của người bạn thanh mãi trúc mã - Thanh (Tim). Hai người yêu nhau say đắm, bất chấp việc mẹ Tim không hài lòng về gia cảnh của Hằng. Cho đến khi biến cố xảy ra, Hằng vô tình gây tai nạn chết người và đi tù 3 năm. Thanh giữ lời hứa đợi Hằng ra tù nhưng khi cô được trả tự do và người chuẩn bị đám cưới, Thanh lại thay lòng. Ở những diễn biến gần nhất, bí mật năm xưa đã được hé lộ. Hóa ra Hằng không phải người lái xe, do cô không tỉnh táo sau khi uống rượu nên đã bị Thanh đổ tội, kết quả cô đã ngồi tù oan suốt 3 năm trong khi người gây tai nạn lại chính là người mà cô yêu nhất.



Hằng ra tù vẫn sống trong sự dằn vặt, còn bị anh trai của nạn nhân năm xưa tìm tới trả thù

Trong khi Thanh bắt đầu chán ghét người đã đi tù thay cho mình

Tuy đề tài của Hoa Hồng Cho Sớm Mai không mới, vẫn chỉ xoay quanh những mâu thuẫn gia đình, tình trường nhưng với màn thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên hai thế hệ, phim vẫn được khán giả đánh giá rất cao. Đặc biệt, màn thể hiện của nữ chính Tường Vy là một điểm cộng giúp Hoa Hồng Cho Sớm Mai được khán giả quan tâm nhiều hơn. Vào vai Hằng, một người phụ nữ khốn khổ nhưng rất kiên cường, Tường Vy khoe trọn diễn xuất nội tâm đầy cảm xúc, những cảnh đau khổ được người xem ngợi khen hết lời. Trước đây, Tường Vi nhiều lần đóng vai chính diện với tính cách chính trực, hiền lành nên vai diễn lần này hoàn toàn không làm khó được cô.

Diễn xuất của Tường Vy được đánh giá cao

Nguồn ảnh: THVL