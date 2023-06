Nữ phụ phim Hàn top 1 toàn cầu "gây sốt" nhờ phân đoạn 7 triệu lượt xem

Kể từ khi lên sóng trọn bộ qua Netflix, Bloodhounds - Chó Săn Công Lý nhanh chóng chiếm lĩnh ngôi hạng 1 toàn cầu. Bộ phim dài 8 tập tập trung vào những trận đấu gay cấn xoay quanh 2 nam chính, và gần như không có tuyến tình cảm và nhiều nhân vật nữ. Tuy nhiên bên cạnh Kim Sae Ron, một nhân vật nữ nữa đang trở thành đề tài "gây sốt" dù chỉ xuất hiện trong 2 tập.

Xuất hiện trong 2 tập cuối của Bloodhounds, cô nàng tên Oh Da Min được khán giả vô cùng yêu thích khi có tương tác thú vị cùng 2 nam chính. Cô là cháu gái của tài xế Oh - người mà 2 nam chính Gun Woo và Woo Jin tôn trọng và mang ơn. Tài xế Oh đã cho Gun Woo và Woo Jin đến ở tạm căn hộ nhỏ của Da Min, khiến cô nàng ban đầu hơi khó chịu. Thậm chí để đề phòng 2 anh chàng to cao, cô còn... dán băng keo tủ quần áo của mình, khiến người xem tức cười.

Cô nàng Da Min trong 2 tập cuối

Tuy nhiên, điều khiến Da Min nhanh chóng được quan tâm trong Bloodhounds là khi cô cùng cặp nam chính đi giải cứu tài xế Oh. Hoá ra Da Min không phải "mọt sách" yếu đuối, mà là một cung thủ cừ khôi. Dù vậy, nàng nữ phụ Bloodhounds vẫn là "em út" bé bỏng được Gun Woo và Woo Jin hết lòng bảo bọc.

Bằng chứng là trong một phân đoạn, trước khi tra khảo một tên xấu, Gun Woo và Woo Jin đã che mắt và tai của Da Min lại để tránh phải nghe, thấy những điều không hay. Hành động "gà mẹ" này của 2 nam chính cùng sự đáng yêu của Da Min thu hút sự chú ý lớn, đạt gần 7 triệu lượt xem khi trích đoạn được chia sẻ trên MXH.

Cô nàng được 2 nam chính cưng chiều, bảo bọc

Đoạn phim nhận về gần 7 triệu lượt xem

Vào vai Oh Da Min trong 2 tập cuối của Bloodhounds là nữ diễn viên Jung Da Eun. Sinh năm 2001, Jung Da Eun là cái tên còn khá mới của màn ảnh Hàn khi chỉ mới đảm nhận một số vai phụ. Thế nhưng, phần lớn các dự án cô tham gia đều có tiếng tăm, đơn cử như D.P hay Thanh Xuân Nguyệt Đàm. Sở hữu nhan sắc đáng yêu, đôi má phúng phính gợi nhớ nữ thần tượng Sohee của Wonder Girls, Jung Da Eun là cái tên tiềm năng cho loại vai "em gái nhỏ" như trong Bloodhounds hiện nay.

Nét trong trẻo của Jung Da Eun

Ảnh: Netflix