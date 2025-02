Ngày 12/2, QQ đưa tin dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các phim điện ảnh chiếu rạp tại Trung Quốc đạt doanh thu cao nhất trong năm, bởi người dân được nghỉ lễ nên nhiều người lựa chọn đi xem phim. Cũng chính vì vậy, các tác phẩm chiếu trong dịp này thường cạnh tranh rất gay gắt. Năm nay, ngoại trừ Na Tra: Ma Đồng Náo Hải và Đường Thám 1900, các tác phẩm khác đều lỗ.

Trong lúc các bom tấn được đầu tư kinh phí lớn cạnh tranh từng suất chiếu, bộ phim Con Phố May Mắn bất ngờ cũng được ra mắt vào dịp này. Nhưng vì không có danh tiếng như các tác phẩm khác, phim có thành tích kém cỏi, cuối cùng chỉ có 230 người đi xem với doanh thu hơn 8.000 NDT, ngày đầu tiên phim chỉ bán được 1 vé.

Phim kinh phí thấp không đủ sức cạnh tranh suất chiếu với các dự án bom tấn cũng ra rạp vào dịp Tết

Con Phố May Mắn kể về một khu chợ đêm tại tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc. Nhân vật chính là hai cha con Lỗ Thông do Vương Đan Hỏa đóng và Lỗ Tiểu Thông do nữ diễn viên, nghệ sĩ Truong Dịch Đan thể hiện. Cả hai đều là người dân miền núi, chuyển tới thành phố để biểu diễn nghệ thuật dân gian, tìm đường mưu sinh. Trong con phố nhỏ, cuộc sống tấp nập hối hả, hai cha con từng bị bắt nạt lừa đảo, gặp nhiều khó khăn nhưng cũng gặp gỡ được những người tốt giúp đỡ họ.

Hai cha con nghệ sĩ dân tộc muốn mưu sinh trên con phố chợ đêm bằng tài năng của mình

Theo đạo diễn Tề Truy Hàng, anh đã nghiên cứu về loại hình nghệ thuật dân tộc này trong 20 năm và mất 4 năm để làm ra tác phẩm. Ngoài ra, trong phim còn có những cảnh quay về sự thay đổi của con phố đã được đạo diễn Tề ghi lại trong suốt 20 năm. Mong muốn của đạo diễn Tề là ghi lại những gì chân thực nhất về cuộc sống của người dân trong một khu chợ nhỏ và con đường mưu sinh của các nghệ sĩ đường phố.

Tuy ý tưởng ban đầu của Tề Truy Hàng đáng trân trọng, nhưng sản phẩm anh đưa ra lại không làm hài lòng khán giả. Theo QQ, trước khi phát hành, phim bị các đơn vị kiểm duyệt trả lại tới 5 lần để chỉnh sửa lại. Sau khi ra mắt, phim bị đánh giá kém về chất lượng. Khả năng của Tề Truy Hàng có hạn, anh quay phim điện ảnh nhưng nhìn giống với những thước phim tài liệu vụng về, thô ráp với kỹ thuật điện ảnh non nớt.

Phim bị chê có chất lượng thấp, lại không có ngôi sao có tiếng tăm tham gia nên doanh thu bết bát

Đoàn phim thuê tới hơn 1.000 người để đóng diễn viên quần chúng, song lại khiến tác phẩm trở nên lộn xộn, thiếu tính chuyên nghiệp vì các diễn viên này diễn xuất gượng gạo. Bên cạnh đó, phim không có ngôi sao tiếng tăm, quá trình quảng bá kém dẫn tới không ai quan tâm.

Khán giả dành nhiều lời chê chất lượng của phim: - Đạo diễn đã quen quay phim tài liệu, vì vậy bộ phim này không có nhiều khung hình nghệ thuật của phim điện ảnh, giờ các bạn trẻ quay tiktok còn tốt hơn. - Vì bối cảnh là đường phố nên xem phim chật chội chóng mặt. - Dàn diễn viên chính không có ngôi sao, 1.000 diễn viên quần chúng nhìn kém sắc, tôi đã coi trailer và không muốn phí tiền xem phim này. - Chiếu phim này là lãng phí phòng chiếu, thà để suất đó cho Na Tra: Ma Đồng Náo Hải còn hơn. - Quay phim 4 năm mà ra tác phẩm như thế này chứng minh tài năng của đạo diễn rất hạn chế. - Bộ phim không nên ra mắt vào dịp này. Dù công chiếu vào thời điểm nào thì với chất lượng của phim cũng khó có doanh thu cao, nhưng chiếu vào dịp Tết thì thành trò cười. - Ai đi coi trúng phim này là gặp vận đen đầu năm.