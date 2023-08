Phim thất bại vì có nhiều diễn viên xấu nhất hiện nay, còn thi nhau đóng toàn vai xinh đẹp

Bảy Kiếp May Mắn đang là dự án cổ trang nhận về nhiều tranh cãi trái chiều, thế nhưng có tranh luận đến đâu thì thành tích phim vẫn quá kém so với kỳ vọng của nền tảng iQIYI. Không chỉ có diễn xuất kém của nữ chính Dương Siêu Việt mà tạo hình dàn nhân vật trong phim cũng nhận về phê bình không mấy tích cực từ truyền thông.

Trang NetEase News gọi Bảy Kiếp May Mắn là dự án có nhiều diễn viên kém sắc nhất hiện tại của màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài cặp đôi chính Dương Siêu Việt - Đinh Vũ Hề có tạo hình khá ổn, dàn diễn viên phụ đa phần đều là "thảm họa". Truyền thông Hoa ngữ lẫn không ít khán giả cảm thấy khó hiểu khi bên cạnh các diễn viên trẻ chưa có tiếng, đoàn phim còn mời cả nghệ sĩ hài chưa có kinh nghiệm diễn xuất để đóng phim.

Đã vậy, các diễn viên phụ này còn đảm nhận toàn vai cần tạo hình đẹp nức nở, như thần tiên hay công chúa. Nhan sắc chưa đủ tầm, cộng thêm diễn xuất "ba chấm" khiến cho các nhân vật này quá khó xem, góp phần làm phim gặp thất bại.

Tạo hình Lý Thiên Vương của Dương Mông Ân bị chê nhiều nhất, thậm chí còn có hẳn một hashtag "Không ngờ Dương Mông Ân có thể xấu đến thế". Trang NetEase còn chê bai diễn xuất của anh chàng quá cường điệu, chẳng có chút tiên khí nào

Đồng nghiệp của Dương Mông Ân - Dương Lạp cũng gặp trường hợp tương tự khi vào vai Chuyển Mệnh Tinh Quân

Nam phụ Tinh Trạch bị chê quá kém sắc khi đóng vai Tu Minh Tiên Quân, dù trước đó anh từng có một số tạo hình cổ trang khá ổn

Tạo hình Oanh Thời công chúa của Trương Tuyết Hàm cũng bị truyền thông chê bai hết lời vì quá già

Một nhân vật thủ lĩnh Ma tộc cũng khiến nhiều khán giả thất vọng vì không hợp với khí chất cổ trang

Kể từ khi lên sóng, Bảy Kiếp May Mắn đã không "may mắn" được như tên gọi của mình. Dù ra mắt sau "cơn bão" Trường Tương Tư nhưng Bảy Kiếp May Mắn vẫn khó có cơ hội bứt phá. Sau cảnh tân nương hi sinh vừa qua, phim cũng không có dấu hiệu bùng nổ, lượt xem không thể vươn lên khỏi mức 24 triệu/ngày. Cả Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề cũng không có chỉ số nhiệt độ cao, trước mắt khó có thể vượt qua những siêu sao khác như Dương Tử, Thành Nghị hay thậm chí Tiêu Chiến.