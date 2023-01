Phim thanh xuân lãng mạn làm mưa làm gió phòng vé xứ Hàn đổ bộ rạp chiếu Việt dịp Valentine

Ra mắt cuối năm 2022, Ditto (tựa Việt: Thanh Âm Tình Đầu) là tác phẩm remake từ bộ phim cùng tên rất nổi tiếng trong những năm đầu thế kỷ 21, do Yoo Ji Tae và Kim Ha Neul thủ vai chính. Quy tụ dàn sao trẻ triển vọng bậc nhất màn ảnh Hàn Quốc bao gồm Yeo Jin Goo, Cho Yi Hyun, Kim Hye Yoon, Na In Woo và Bae In Hyuk, Ditto đã tạo nên cơn sốt lớn tại phòng vé xứ kim chi, thiết lập những kỷ lục cho thể loại phim lãng mạn. Đã từ rất lâu rồi, điện ảnh xứ Hàn mới lại được đón một tác phẩm có hiệu ứng truyền thông lớn, được khán giả - đặc biệt là khán giả trẻ ủng hộ như vậy.

Ditto kể về câu chuyện của hai sinh viên trường Đại học Hàn Quốc, một người sống tại năm 1999, một người sống tại năm 2022. Kim Yong - sinh viên khoa Cơ khí niên khóa 1995 và Kim Mu Nee, sinh viên khoa Văn học niên khóa 2021 tình cờ liên lạc được với nhau thông qua một máy điện đàm cũ HAM. Dần dần, giữa cả hai nảy sinh một mối liên kết đặc biệt, nơi họ cùng trải lòng về tình bạn, tình yêu. Thế nhưng, khi những bí mật trong khoảng cách 20 năm cách biệt của họ được hé lộ, Yong và Mu Nee phải đối mặt với những cảm xúc rối ren, dằn vặt chưa từng trải qua trong cuộc đời.

Phim được cầm trịch bởi Seo Eun Young, nữ đạo diễn từng có kinh nghiệm trong thể loại lãng mạn với bộ phim Overman năm 2015, có sự tham gia của diễn viên Kim Jung Hyun và Chae Soo Jin. Đặc biệt, dàn diễn viên trẻ sáng giá của Ditto khiến bộ phim được chú ý ngay từ thời điểm những thông tin đầu tiên được công bố.

Ditto đánh dấu lần đầu tiên kết hợp của sao trẻ Yeo Jin Goo, người quen mặt với khán giả Việt qua các bộ phim nổi tiếng như The Moon Embracing the Sun, Hotel Del Luna - và Cho Yi Hyun, nữ diễn viên của Hospital Playlist và series Netflix All of Us are Dead. Yeo Jin Goo và Cho Yi Hyun sẽ lần lượt mang hình tượng hai cô cậu sinh viên ở hai thời đại khác nhau, nhưng đều có những trăn trở về tình yêu đơn phương mà mình giấu kín.

Ngoài ra, cô nàng Kim Hye Yoon của Extraordinary You, Snowdrop; em út 2 ngày 1 đêm Na In Woo và chàng thế tử của Under the Queen’s Umbrella Bae In Hyuk cũng là những gương mặt được người hâm mộ phim Hàn, đặc biệt là thế hệ khán giả gen Z vô cùng yêu mến. Năm cái tên trẻ đình đám của điện ảnh Hàn Quốc lần đầu tiên bắt tay trên màn ảnh sẽ tạo nên một câu chuyện thanh xuân - lãng mạn khiến người xem vừa khóc, vừa cười, vừa đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào của mối tình đầu tiên.

Tại thời điểm ra mắt ở thị trường Hàn Quốc, Ditto phải "đối đầu" với nhiều bom tấn lớn như Black Panther: Wakanda Forever hay Decibel do hai sao nam nổi tiếng Kim Rae Won, Lee Jong Suk đóng chính. Thế nhưng, tác phẩm thanh xuân - vườn trường vốn bị coi là lép vế này lại thành công vang dội khi có tỷ lệ đặt vé ngày đầu tiên đạt hạng nhất, vượt mặt các đối thủ sừng sỏ. Phim cũng là tác phẩm lãng mạn có thành tích tốt nhất so với các phim Hàn cùng thể loại trong một vài năm trở lại đây.

Ra rạp tại Việt Nam vào mùa Valentine năm 2023, Ditto sẽ khiến khán giả say đắm trong những cảm xúc ngọt ngào, tươi đẹp của tình yêu, của những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Lãng mạn, day dứt nhưng cũng vô cùng sâu sắc với thông điệp "hãy dũng cảm vì tình yêu", bộ phim chắc chắn sẽ làm thỏa mãn cơn khát phim lãng mạn của người yêu điện ảnh. Đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho khán giả, đặc biệt là các cặp đôi vào ngày lễ tình nhân.