Không dám tin đây là nữ phụ đáng yêu ở Tiên Nữ Cử Tạ: Lột xác nhờ giảm cân, chỉ tiếc sự nghiệp quá nhạt nhòa

Jo Hye Jeong gần đây là một cái tên được khán giả chú ý với màn lột xác gây bất ngờ. Từng gây chú ý với thân hình mũm mĩm, đáng yêu ở bộ phim Tiên Nữ Cử Tạ, Jo Hye Jeong gần đây bất ngờ giảm cân, tung ra một bộ hình với vóc dáng thon thả, gương mặt vline, đường nét vô cùng hài hòa. Khán giả không thể nhận ra cô gái mũm mĩm năm nào và hết lời khen ngợi nhan sắc của Jo Hye Jeong.

Jo Hye Jeong thời Tiên Nữ Cử Tạ

Chia sẻ về việc giảm cân, Jo Hye Jeong cho biết: "Tôi là phụ nữ, tôi ghét phải thấy mình béo". Chỉ một tháng sau khi kết thúc Tiên Nữ Cử Tạ, nữ diễn viên đã lao vào việc giảm cân. Được biết, cô đã giảm tới 7kg và vẫn muốn duy trì việc giảm cân trong tương lai bằng cách tập luyện điều độ.



Hình ảnh mới gây bất ngờ của Jo Hye Jeong

Có được vóc dáng thon thả, nhan sắc xinh đẹp nhưng đáng tiếc, sự nghiệp của Jo Hye Jeong lại chẳng mấy khởi sắc bởi sau Tiên Nữ Cử Tạ, cô vướng phải một số lùm xùm đời tư không đáng có. Năm 2017, cô đóng 2 phim là web series Moonlight Sonata và phim truyền hình Go Back Couple, sau đó vắng bóng tới tận năm 2022 mới tái xuất với một vai diễn nhỏ trong bộ phim Our Blues. Trong phim, Jo Hye Jeong vào vai Dal I, bạn và cũng là đồng nghiệp của Lee Yeong Ok (Han Ji Min), người luôn ở bên và nỗ lực giúp đỡ khi Yeong Ok bị các già trong đội thợ lặn hắt hủi.

Vai diễn không mấy nổi bật ở Our Blues khiến Jo Hye Jeong vẫn không được chú ý trở lại. Cũng từ đó cho tới nay, cô chẳng nhận thêm dự án phim mới nào khiến khán giả vô cùng hi vọng sớm được thấy một phiên bản xinh đẹp của cô ở trên màn ảnh.

Nguồn ảnh: Hancinema