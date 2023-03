Phim tài liệu về vụ án "28 mũi kim tiêm" bí ẩn nhất làng giải trí Hàn Quốc sắp phát sóng

Theo nguồn tin từ OSEN, một bộ phim tài liệu về vụ án bí ẩn nhất làng giải trí hàn Quốc liên quan tới cái chết của Kim Sung Jae sẽ sớm được phát sóng. Chỉ đạo sản xuất bộ phim tài liệu này là Bae Jung Hoon - người từng nổi tiếng với các chương trình Unanswered Questions và While You Are Tempted của đài SBS.

Nghi vấn về cái chết bí ẩn của Kim Sung Jae sẽ được giải đáp?

Trước khi bộ phim này được công bố, đài SBS cũng đã cố phát sóng một tập tiết lộ về nghi vấn trong cái chết của Kim Sung Jae trong chương trình Unanswered Questions vào tháng 8/2019. Tuy nhiên, tập phim cuối cùng bị hủy bỏ do tòa án đã chấp nhận đơn xin cấm phát sóng tạm thời từ bạn gái cũ của nam thần tượng. Chương trình một lần nữa cố gắng phát sóng tập này vào tháng 12 cùng năm và một lần nữa bị nhận lệnh cấm từ người bạn gái.

Bộ phim tài liệu đầu tiên về cái chết bi thảm của thần tượng đời đầu Kim Sung Jae sẽ sớm được phát sóng trên nền tảng trực tuyến. (Ảnh: Allkpop)

Nhà sản xuất Bae Jung Hoon cũng đề cập tới vụ án này thông qua kênh YouTube của chương trình vào năm 2020. Khi đó, ông bày tỏ sự tiếc nuối của mình khi không thể phát sóng tập phim này: "Chúng tôi không thể phát sóng do lệnh cấm tạm thời. Dù vậy, chúng tôi vẫn đang điều tra và có những thông tin mới. Chúng tôi chấp nhận lệnh cấm này và chắc chắn sẽ vẫn phát sóng vào một ngày nào đó. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho việc này".

Ngay sau khi thông tin về bộ phim tài liệu mới được đăng tải, sự chú ý của cộng đồng mạng lại đổ dốn vào phim tài liệu. Khán giả đồn đoán về việc liệu những nghi vấn xung quanh cái chết của Kim Sung Jae có thể được giải đáp hay không, hay tất cả cuối cùng vẫn chỉ là một câu hỏi bỏ ngỏ. Sau 28 năm, cái chết của Kim Sung Jae vẫn được coi là vụ án bí ẩn nhất của làng giải trí Hàn Quốc.

Cái chết của Kim Sung Jae và vụ án "28 mũi tiêm"

Kim Sung Jae lúc bấy giờ là một thành viên trong nhóm nhạc thần tượng Deux. Anh được tìm thấy đã tử vong vào ngày 20/11/1995 ở tuổi 23 tại khách sạn Swiss Grand ở Seoul (Hàn Quốc). Cái chết của anh gây rúng động toàn bộ giới giải trí khi anh qua đời chỉ một ngày sau buổi biểu diễn solo đầu tay.

Điều đau lòng và bí ẩn hơn cả đó là trên thi thể của nam ca sĩ lúc này chằng chịt những vết tiêm - tổng cộng là 28 mũi tiêm. Xét nghiệm máu cũng cho thấy trong máu anh có lẫn chất gây mê động vật. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết của nam thần tượng xấu số.

Ở thời điểm đó, nghi phạm chính trong vụ án được cho là bạn gái của Kim Sung Jae. Động cơ phạm tội được cảnh sát cho là mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Sau khi bị bắt vì tội giết người, người bạn gái này đã được tuyên bố trắng án. Vụ án khép lại mà không thể kết tội nghi phạm với lí do thiếu bằng chứng phạm tội.

Nghi phạm chính trong vụ án lúc bấy giờ là người bạn gái của nam ca sĩ Kim Sung Jae. (Ảnh: Allkpop)

Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã tìm ra gia thế khủng của bạn gái Kim Sung Jae. Theo đó, cô là một tiểu thư tài phiệt "khét tiếng" Hàn Quốc. Điều này dấy lên nghi vấn về sự công bằng trong phán quyết vô tội của thẩm phán, tại "làn sóng" phẫn nộ vô cùng lớn của công chúng. Một bản kiến nghị bao gồm hơn 3000 chữ ký đã được gửi tới tòa án yêu cầu xét xử lại vụ án cái chết của Kim Sung Jae. Tuy nhiên, đến cuối cùng, vụ án "28 mũi tiêm" này vẫn chìm vào im lặng.