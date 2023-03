Lý giải đoạn kết của Shazam 2: Ngây ngất với màn tái xuất bất ngờ của "chị đẹp" Wonder Woman

Shazam! Fury of the Gods là bộ phim đầu tiên của DC trong năm 2023, đồng thời cũng là một trong những di sản cuối cùng của vũ trụ điện ảnh DC mở rộng (DCEU), trước khi thời đại của DCU bắt đầu dưới sự lãnh đạo của James Gunn. Bộ phim này lấy bối cảnh 2 năm sau khi Billy Batson và gia đình đánh bại tiến sĩ Sivana và hội Seven Deadly Sins. Giờ đây, họ đã trở thành những người bảo hộ không được thừa nhận tại thành phố Philadelphia.

Phần lớn nội dung của Shazam! Fury of the Gods xoay quanh cuộc đối đầu giữa Billy và ba người con gái của thần Atlas, Kalypso, Hespera và Anthea, những kẻ đã đánh cắp cây quyền trượng phép thuật để tìm Seed of Life (hạt giống của sự sống). Ban đầu, họ chỉ muốn khôi phục lại vương quốc thần thánh của mình trước khi bị The Wizard phong ấn. Tuy nhiên, khi đã đoạt được cây trượng, Kalypso lại muốn biến Trái Đất thành ngôi nhà mới, qua đó phản bội lại hai người chị em và trở thành "trùm cuối" mà Shazam cần phải đối đầu.

Điều gì đã xảy ra trong đoạn kết của Shazam 2?

Shazam! Fury of the Gods mang đến cuộc đối đầu giữa Billy Batson và những người con của thần Atlas (Ảnh: DC Studios)

Đoạn kết của Shazam! Fury of the Gods lấy bối cảnh tại Citizen Bank Park - sân vận động của Phillies, thuộc thành phố Philadelphia, cũng là nơi Kalypso gieo hạt Seed of Life và phát triển thành cây thần của sự sống, với gốc rễ lan rộng ra khắp ngõ ngách của thành phố. Tuy nhiên, vì loại cây này không phù hợp với đất của Trái Đất, nó đã dần trở nên biến chất, thậm chí còn triệu hồi cả một đội quân sinh vật thần bí để tàn phá Philadelphia dưới sự chỉ huy của Kalypso. Vì không còn sở hữu siêu năng lực, anh em của Billy Batson cùng The Wizard phải tìm đến sự trợ giúp của kỳ lân để đối phó với đội quân hung hăng này.

Trong khi đó, Shazam lại nảy ra một kế hoạch táo bạo để có thể đánh bại Kalypso cùng con rồng đáng sợ của ả. Anh tìm đến Hespera đang hấp hối sau cú đâm chí mạng từ người em gái của mình và nhờ bà ta tạo ra một lớp lá chắn ma thuật bao quanh sân vận động Citizen Bank Park. Shazam đánh cắp cây quyền trượng ma thuật, dụ Kalypso vào trong đó và quyết định sử dụng sức mạnh sấm sét của bản thân để tạo ra một quả bom cảm tử. Quả bom này sẽ quét sạch toàn bộ những gì bên trong lớp lá chắn đó, nhưng không gây ảnh hưởng đến người dân bên ngoài. Đây cũng là thời khắc Billy nhận ra vai trò và ý nghĩa thực sự của một siêu anh hùng: Sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ những người mà mình yêu quý.

Kế hoạch của Billy đã thành công, nhưng cái giá mà anh phải trả chính là mạng sống của bản thân mình. Lúc này, The Wizard đề nghị tổ chức một nghi lễ chôn cất xứng đáng với tầm vóc của một vị thần dành cho anh, chính thức đánh dấu cái chết của siêu anh hùng Shazam.

Gal Gadot bất ngờ tái xuất trong vai Wonder Woman

Wonder Woman cũng góp mặt trong bộ phim này (Ảnh: DC Studios)

Trong bộ phim này, Shazam đã nhiều lần thể hiện sự si mê đối với Diana Prince, nàng Wonder Woman xinh đẹp của đội Justice League. Anh thậm chí còn mơ mộng bản thân được hẹn hò cùng nàng, trước khi bị The Wizard đột ngột cắt ngang để cảnh báo về sự xuất hiện của ba đứa con thần Atlas.

Điều bất ngờ nằm ở chỗ sau cái chết của Shazam, Wonder Woman đã thực sự xuất hiện và vẫn do nữ diễn viên Gal Gadot thủ vai. Lợi dụng mối liên hệ của bản thân với các vị thần DC, Wonder Woman đã giúp cây trượng phép thuật có lại được toàn bộ năng lượng ban đầu, qua đó hồi sinh Shazam gần như ngay lập tức.

Đây có thể là cảnh phim cuối cùng của Gal Gadot trong vai trò Wonder Woman thuộc vũ trụ điện ảnh DC. Trước đó, Warner Bros. và DC Studios đã hủy bỏ dự án Wonder Woman 3 của đạo diễn Patty Jenkins. Nhân vật này vẫn sẽ nằm trong kế hoạch của James Gunn dành cho vũ trụ DCU mới, nhưng ông cũng không xác nhận liệu Gadot có tiếp tục gắn bó với vai diễn này hay không. Tuy nhiên, vì Gunn đã lựa chọn lại diễn viên cho các vai Superman và Batman, nhiều khả năng ông cũng sẽ muốn một gương mặt mới mẻ trở thành Wonder Woman trong vũ trụ mới của mình.

The Wizard vẫn sống sót mặc dù Shazam đã được hồi sinh

The Wizard sẽ bắt đầu một hành trình mới tại Trái Đất (Ảnh: Internet)

Shazam! Fury of the Gods đã lý giải rằng The Wizard sẽ không thể ở lại Trái Đất sau khi đã truyền sức mạnh cho một người khác. Tuy nhiên, sau khi Shazam trở về từ cõi chết, vị phù thủy kỳ lạ này vẫn sống sót, thậm chí còn khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác biệt để bắt đầu một cuộc sống mới ở Trái Đất. Ông chính thức đặt tên siêu anh hùng của Billy Batson là Shazam, đồng thời còn muốn lấy lại cây trượng phép thuật và chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu tiếp theo của mình.

Hiện tại, rất khó để khẳng định về tương lai của The Wizard cũng như Shazam, đặc biệt là trong giai đoạn đầy bất ổn hiện nay của DC. Rất có thể kế hoạch ban đầu của studios này là để The Wizard gặp gỡ Black Adam, bởi nhân vật của The Rock hiện vẫn đang khai thác sức mạnh của Shazam và là người cai trị Kahndaq. The Wizard có thể giúp Black Adam khắc phục một trong những sai lầm nghiêm trọng của bản thân trong quá khứ. Nhưng điều này có lẽ sẽ không thể xảy ra trên màn ảnh lớn, bởi James Gunn đã xác nhận Black Adam không nằm trong kế hoạch mà ông dành cho DCU, ít nhất là trong khoảng 10 năm đầu tiên.

Siêu sức mạnh trở lại với Shazam và những người anh em của mình

Gia đình siêu nhân của Shazam vẫn sẽ tiếp tục hoạt động (Ảnh: DC Studios)

Trước khi trận chiến cuối cùng nổ ra giữa Shazam và Kalypso, những người anh em của anh đã bị mất đi siêu năng lực và trở lại là những đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, sau khi Wonder Woman hồi sinh Billy Batson, sức mạnh của anh cũng đã được khôi phục và thậm chí còn có thể chia sẻ với những người khác. Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình siêu nhân của Shazam đã chính thức trở lại, dù rất có thể bộ phim này là hành trình cuối cùng của họ trong vũ trụ DC.

Bên cạnh đó, vì cây trượng phép thuật đã được phục hồi, Anthea cũng lấy lại được sức mạnh của mình, được thể hiện qua chi tiết những họa tiết trên bàn tay cô phát sáng vào thời điểm Wonder Woman hồi sinh Shazam. Đây có thể là một chi tiết tạo nền tảng cho Shazam 3 - nếu bộ phim này được sản xuất, đặc biệt là khi Anthea đã quyết định ở lại Trái Đất cùng Freddy và gia đình Shazam.

2 đoạn credit của Shazam 2 mở đường cho Shazam 3 và biệt đội Justice Society

Shazam sẽ gia nhập đội Justice Society (Ảnh: Internet)

Giống như bất kỳ bộ phim siêu anh hùng DC nào khác, Shazam 2 cũng mang đến 2 đoạn credit cuối phim để "nhá hàng" cho những dự án tiếp theo. Trong đó, đoạn credit đầu tiên xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa Shazam và Emilia Harcourt và John Economos. Theo lệnh của Amanda Waller, họ muốn mời Shazam gia nhập hội Justice Society - biệt đội từng xuất hiện trong Black Adam với các thành viên như Hawkman, Doctor Fate, Cyclone và Atom Smasher. Rất có thể đây vốn là kế hoạch ban đầu của DC Studios để dẫn đến màn đối đầu giữa Shazam và Black Adam, trước khi James Gunn lên nắm quyền và đề ra kế hoạch mới cho vũ trụ điện ảnh DC.

Trong khi đó, đoạn credit thứ 2 đánh dấu sự trở lại của tiến sĩ Sivana và phản diện Mr. Mind, hai nhân vật từng xuất hiện trong đoạn kết của phần phim Shazam đầu tiên. Mặc dù đã 2 năm trôi qua, thế nhưng Mr. Mind vẫn chưa từ bỏ ý định đánh bại Shazam!, mặc dù hắn không tiết lộ rõ ràng kế hoạch của bản thân. Không loại trừ khả năng Mr. Mind và Sivana sẽ tiếp tục hợp tác trong các dự án tương lai, nếu như Shazam vẫn là một phần trong kế hoạch của James Gunn.

Tương lai của Shazam trong DCU

Những chi tiết "nhá hàng" trên đây sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu Shazam bị gạt bỏ khỏi kế hoạch mà James Gunn dành cho DCU (Ảnh: Internet)

Dĩ nhiên, câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này là liệu Shazam có tiếp tục được xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh DC dưới thời của James Gunn hay không, bởi đây vẫn là một nhân vật thuộc DCEU cũ, giống như Superman của Henry Cavill hay Batman của Ben Affleck. Mặc dù một phần của DCEU vẫn sẽ được duy trì trong DCU sau khi The Flash khởi động lại toàn bộ dòng thời gian trong bom tấn cùng tên sắp tới, thế nhưng rất khó để khẳng định liệu khán giả có được gặp lại siêu anh hùng do Zachary Levi thủ vai và các nhân vật liên quan khác hay không.

Số phận của Shazam có lẽ sẽ được định đoạt dựa trên doanh thu của bộ phim này. Hiện tại, Shazam! Fury of the Gods mới chỉ thu về hơn 68 triệu USD sau gần 1 tuần công chiếu (số liệu của BoxOfficeMojo), đồng thời còn vấp phải khá nhiều đánh giá tiêu cực từ giới chuyên môn cũng như khán giả, đặc biệt là khi so sánh với phần phim đầu tiên ra mắt cách đây 4 năm. Đây đều là những dấu hiệu có thể khiến James Gunn "khai tử" loạt phim này, giống như cách ông đã làm với Black Adam sau thất bại tại mặt trận doanh thu phòng vé.

Nguồn: ScreenRant