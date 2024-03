Phim ngôn tình hot nhất toàn cầu hiện tại: Hạng 1 ở 69 nước, nữ chính có pha "đập chậu cướp bông" không ai ngờ

Ra mắt từ ngày 15/3, phim ngôn tình mang tên Irish Wish bất ngờ "soán ngôi" siêu phẩm Damsel của Millie Bobby Brown để chiếm lấy vị trí số 1 Netflix toàn cầu. Sau 3 ngày đầu ra mắt, dự án này càn quét vị trí Quán quân tại 69 quốc gia khác nhau, tiếp tục ghi dấu ấn cho mảng phim hài - lãng mạn đầu năm 2024.

Phim ngôn tình của Lindsay Lohan đứng top 1 toàn cầu

Irish Wish đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên Linsday Lohan sau một thời gian vắng bóng. Đây là lần thứ 2 Lohan hợp tác với Netflix bên cạnh một phim ngôn tình khác sắp ra mắt mang tên Our Little Secret trong năm nay. Nội dung của Irish Wish xoay quanh nữ chính Maddie - một biên kịch sách đang trên đường đi làm phù dâu cho đám cưới của crush lâu năm tên Paul và bạn thân nhất của cô, Emma.

Maddie nhìn crush của mình đi lấy vợ, và vợ là bạn thân nhất

Thế nhưng trước ngày lên đường, Maddie đã đi dã ngoại cùng hội bạn và vô tình gặp một chiếc giếng ước nguyện. Cô đã ước vu vơ rằng nếu bản thân là cô dâu của Paul thì hay biết mấy. Sau đó, một cơn gió thổi qua khiến Maddie bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, cô đã thật sự thay Emma, trở thành cô dâu của Paul như lời ước. Hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây.

Một điều ước giúp Maddie trở thành cô dâu của Paul

Tuy có nội dung tiềm năng nhưng Irish Wish lại không được giới phê bình ưu ái. Phim chỉ có điểm số khiêm tốn 35% trên Rotten Tomatoes, nhận về nhiều lời chê bai. New York Post cho rằng Lindsay Lohan lãng phí tài năng của mình trong một bộ phim chắp vá, trôi tuột. Tạp chí Times UK thẳng thừng gọi đây là một bộ phim tệ, nhưng vẫn có thể giữ khán giả đến tận cuối một cách kỳ lạ.

Ngoài ra, dự án này còn gặp tranh cãi bởi lối truyền tải "cổ xúy" kẻ thứ 3, khi nhân vật Maddie của Lohan chiếm spotlight trong ngày trọng đại của bạn thân. Bản thân Maddie còn rơi vào tình tay ba giữa Paul và người bạn lâu năm James. Hào quang nữ chính khiến Maddie trở nên khó đồng cảm, chẳng khác gì kẻ nhận được quá nhiều điều tốt đẹp và cướp lấy hạnh phúc của bạn mình.

Variety cho rằng Lindsay Lohan đã quá tuổi để đóng phim hài - lãng mạn. "Irish Wish là một thước phim quảng cáo tuyệt vời những địa danh của Ireland, nhất là những mẩu đá chạm tinh xảo. Thế nhưng nội dung phim lại ngốc nghếch như một hòn đá", Variety bổ sung.