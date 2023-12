Phim mới ra mắt liền được khen xứng đáng 10 điểm, dàn cast xuất sắc khiến khán giả "khóc nghẹn"

Death's Game (Trò Chơi Tử Thần) là tựa phim sở hữu dàn diễn viên khủng nhất màn ảnh Hàn tháng cuối năm 2023 khi quy tụ tới 12 gương mặt đình đám hiện nay. Phim mới đây đã ra mắt phần 1 với 4 tập và lập tức trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội.

Dàn cast quá khủng của Death's game

Phần 1 của Death's Game có sự xuất hiện của các diễn viên đình đám như Seo In Guk, Park So Dam, Go Yoon Jung, Lee Do Hyun, Lee Jae Wook,... với nội dung xoay quanh những vòng lặp cuộc đời đầu tiên của nam chính Choi Yi Jae (Seo In Guk). Khán giả có những hình dung cụ thể về Yi Jae, người đàn ông lớn lên trong một hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn nhưng anh vẫn luôn giữ cho mình sự tươi sáng và lương thiện.

Sau 7 năm chật vật không có công việc ổn định, anh mới dần rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Việc thất nghiệp, nghèo khó lại còn bị lừa hết tiền trong một vụ đầu tư bitcoin khiến Yi Jae cảm thấy vô cùng tự ti trước bạn gái xinh đẹp. Anh quyết định kết liễu cuộc đời mình và phải đối diện với thần Chết (Park So Dam). Để trừng phạt việc anh đã từ bỏ cuộc đời, thần Chết buộc anh phải tham gia vào một trò chơi, khiến anh qua cái chết 12 lần trong nhiều cơ thể khác nhau. Nhưng nếu có thể sống sót trong bất kỳ cơ thể nào, Yi Jae sẽ có cơ hội sống trong dòng thời gian đó.

Ở 4 tập đầu, khán giả được thấy cuộc đời đầy bi kịch của Yi Jae. Kéo theo đó là không ít khung cảnh bi thương tột độ, khi Yi Jae đau đớn tìm tới cái chết khiến bạn gái Lee Ji Soo (Go Yoon Jung) rơi vào bi kịch tuyệt vọng, tự trách. Sau đó, anh lại sống trong hình hài của Jang Geon Woo (Lee Do Hyun) và phải chứng kiến người yêu mình đau khổ nhưng không thể làm gì cả.

Sau 4 tập đầu, tuy thời lượng lên hình của Lee Do Hyun không nhiều nhưng anh lại được cho là điểm sáng, lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Người xem cũng dành không ít lời khen cho tổng thể tác phẩm, từ nội dung có đủ bi hài đến phần kỹ xảo ấn tượng và diễn không khó tìm thấy điểm chê của dàn cast. Thứ gây lấn cấn duy nhất đến từ việc phim khá khác so với webtoon, thế nên khiến một số fan nguyên tác không hài lòng. Còn lại, những khán giả chưa biết hoặc không quá để tâm tới tới nguyên tác thì đa phần đều đánh giá rất cao Death's Game, thậm chí còn chấm điểm tuyệt đối cho nó.

Bình luận của khán giả

Nguồn ảnh: TVING