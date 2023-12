Mỹ nhân đẹp hoàn hảo nhất Hàn Quốc diễn xuất bùng nổ ở phim mới: Khóc cào xé ruột gan làm khán giả đau lòng

Màn ảnh Hàn vừa có thêm một bộ phim cực kỳ chất lượng lên sóng, đó là Death's Game (tựa Việt: Trò Chơi Tử Thần). Tác phẩm này có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Seo In Guk, Park So Dam hay Go Yoon Jung,...

Được biết, nội dung phim xoay quanh chàng trai Choi Yi Jae (Seo In Guk), người gặp quá nhiều bi kịch trong cuộc sống nên đã quyết định tự tử. Hành động này khiến anh ta bị Thần chết (Park So Dam) trừng phạt. Choi Yi Jae phải nếm trải mùi vị tử vong ở 13 cuộc đời khác. Dẫu vậy, nếu có thể ngăn cái chết xảy ra, anh ta có thể sống một cuộc đời mới.

Trong Death's game, Go Yoon Jung vào vai Lee Ji Soo, bạn gái của Choi Yi Jae. Dù đây chỉ là vai phụ, thế nhưng nữ diễn viên vẫn gây chú ý với một cảnh khóc đầy đau lòng khi Lee Ji Soo nhận tin người đàn ông mình yêu đã chết.

Cảnh khóc đau lòng của Go Yoon Jung trong "Death's game" (Vietsub: Fanpage Ghi chú phim của Dallin - Dallin's Note)

Nói thêm về Go Yoon Jung, cô là một trong những diễn viên nổi bật nhất màn ảnh Hàn thời điểm hiện tại. Mỹ nhân sinh năm 1996 sở hữu gương mặt được công nhận đạt tỷ lệ kim cương hoàn hảo cùng diễn xuất đáng khen. Các bộ phim nổi bật mà Go Yoon Jung từng tham gia là Hoàn Hồn 2 và Moving.

Bộ phim Death's Game có sự tham gia của Go Yoon Jung hiện đang được chiếu trên TVING.