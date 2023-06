Phim mới của Kim Seon Ho đứng vững tại phòng vé Hàn dù đụng độ loạt bom tấn mới

Quý Công Tử là tác phẩm xoay quanh cuộc truy đuổi giữa Marco - một tay đấm mới nổi trên các sàn đấu bất hợp pháp ở Philippines và ba con người bí ẩn tại Hàn Quốc. Nhằm chi trả chi phí phẫu thuật cho mẹ, Marco đến Hàn Quốc nhằm tìm người cha đã bỏ rơi hai mẹ con cậu từ lâu. Đụng độ người đàn ông bí ẩn Quý Công Tử và những con người nguy hiểm từ thế giới ngầm, Marco bị kéo vào cuộc truy đuổi điên loạn, nghẹt thở.

Trong bối cảnh phòng vé Hàn chứng kiến sự thống trị của các bộ phim Hollywood và anime, khán giả đặt rất nhiều kỳ vọng vào Quý Công Tử như một bộ phim nội địa giúp thu hút khán giả đến rạp. Đặc biệt, với việc The Round-up: No Way Out của tài tử Ma Dong Seok đạt thành tích vô cùng ấn tượng, Quý Công Tử được mong đợi sẽ tiếp tục mang đến những thành công cho điện ảnh xứ kim chi năm nay.

Các suất chiếu đặc biệt trước ngày khởi chiếu chính thức của Quý Công Tử luôn trong tình trạng cháy vé. Bộ phim cũng đang giữ vị trí số 1 về tỷ lệ đặt vé trong số các phim nội địa đang chiếu tại thời điểm hiện tại, bám đuổi sát sao với bom tấn của nhà Sony Spider-man: Across the Spider-verse.

Bên cạnh đó, Quý Công Tử cũng nhận được nhiều lời khen từ các đơn vị báo chí tại Hàn Quốc sau buổi ra mắt phim. Tờ Everyday Economics nhận xét: “Thật thú vị khi thấy nhiều nhân vật khác nhau có màu sắc riêng biệt cùng phá vỡ ranh giới giữa thiện và ác. Sự hồi hộp đến cuộc đụng độ của các nhân vật, sự hài hòa của các yếu tố hài đen ở phần giữa và sự phát triển nhanh chóng với không một chi tiết thừa thãi cũng rất xuất sắc".

Màn trình diễn của các diễn viên trong phim là yếu tố nhận được nhiều lời khen nhất từ các đơn vị truyền thông xứ Kim Chi. Kim Seon Ho đã có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn trong tác phẩm điện ảnh đầu tay, đặc biệt với hình tượng “kẻ điên” hoàn toàn khác biệt so với hình tượng trai ngoan quen thuộc của anh trên màn ảnh.

Tờ Asia Economics phân tích: “Kim Seon Ho đã tạo ra một nhân vật sẽ in dấu trong tâm trí khán giả suốt một thời gian dài, đặc biệt là vẻ bắt mắt, bảnh bao cùng ánh mắt sáng lấp lánh của anh ta. Điều thú vị là, kẻ sát nhân mà Kim Seon Ho thủ vai thường xuyên uống Coca - thay vì hút thuốc hay uống rượu. Kim Seon Ho đã hoàn thiện vai diễn một sát thủ trẻ tuổi theo cách cực kỳ nhẹ nhàng. Nửa đầu phim, anh ta tập trung thể hiện những nét tính cách của một kẻ giết người, và ở nửa sau là những phân cảnh hành động bạo lực cực độ”./