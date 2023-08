Phim mới của Han Hyo Joo lên sóng, khán giả khen hay nhất 2023

Trong tháng 8, Moving là cái tên được các khán giả yêu phim hành động Hàn chờ đợi nhiều nhất. Lý do là bởi tác phẩm này có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như Han Hyo Joo , Jo In Sung, Cha Tae Hyun và Go Yoon Jung. Được biết, nội dung phim kể về những con người sở hữu khả năng đặc biệt và hành trình chống lại những kẻ muốn lợi dụng sức mạnh của họ cho mục đích xấu.

Một vài hình ảnh trong phim - Nguồn: Disney+

Bộ phim Moving có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng

Vào ngày hôm qua (9/8), 7 tập đầu tiên của Moving đã lên sóng và thu về nhiều lời khen từ các khán giả. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý trên trang Mydramalist: