Xuất hiện bộ phim "vực dậy" cả nhà đài, lập kỷ lục rating năm 2023 sau loạt dự án chạm đáy 0%

Not Others (Người Xa Lạ) là dự án phim đầu tuần hiện đang lên sóng trên kênh ENA. Không có dàn diễn viên quá nổi tiếng, trừ nữ chính Sooyoung (SNSD), cũng không có sự hậu thuẫn của các nền tảng trực tuyến lớn nhưng Not Others vẫn "hữu xạ tự nhiên hương". Sự nổi tiếng của phim liên tục tăng qua từng tập. Hiện Not Others đang là phim đầu tuần có rating cao nhất tại Hàn Quốc, vượt qua các đối thủ từ loạt nhà đài lớn như tvN (với Đừng Nói Dối Em) hay KBS2 (với Nhịp Đập Trái Tim).

Không chỉ "thống trị" khung giờ phim thứ Hai - thứ Ba trên mọi kênh phát sóng tại Hàn Quốc thời điểm hiện tại, Not Others còn lập những kỷ lục mới cho đài kém tiếng ENA. Hiện tại Not Others đang là phim có rating cao thứ 2 trong lịch sử nhà đài, chỉ sau một tác phẩm lên sóng vào năm ngoái. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là phim có tỷ suất người xem cao nhất trong năm nay của ENA.

Đáng nói hơn khi trong năm nay, nhà đài này có hàng loạt dự án thất bại, rating quanh quẩn ở mức 0% - 1% như Oh! Young Shim, BoRa! Deborah,... Thế nên thành tích của Not Others quả là một dấu hiệu đáng mừng, vực dậy nhà đài ở giai đoạn nửa cuối 2023.

Thời điểm hiện tại, Not Others đang nhận về rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả dù ban đầu, nó bị cho là có quá nhiều những phân cảnh tương đối nhạy cảm. Đề tài của phim của rất thú vị, xa rời loạt phim tình cảm thời gian gần đây của truyền hình Hàn Quốc. Cụ thể, phim xoay quanh một người mẹ đơn thân cùng cô con gái làm cảnh sát của mình. Hai mẹ con có tính cách trái ngược hoàn toàn, thậm chí đôi lúc cô con gái Jin Hee còn trưởng thành, chín chắn hơn mẹ mình. Ở những diễn biến hiện tại, người đàn ông được cho là bố của Jin Hee đã xuất hiện.

Dù còn gây một số tranh cãi về cách xây dựng tính cách nhân vật nhưng có thể thấy Not Others là một câu chuyện tương đối thú vị về mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Ở đó, họ giống như những người bạn thân hơn là mẹ con, có thể chia sẻ mọi vấn đề thầm kín nhất trong cuộc sống cá nhân, phô bày ra cả những mặt xấu của mình và hơn hết là cùng nhau trưởng thành. Bởi để có được Jin Hee, người mẹ với vẻ ngoài thiếu chín chắn kia đã bỏ qua rất nhiều thứ trong tuổi trẻ lầm lỡ của mình.

Mối quan hệ đáng yêu của cặp mẹ con trông như bạn thân

Nguồn ảnh: ENA