Phim "Mask Girl": Cha mẹ độc hại sẽ đẩy con cái đến những bi kịch nào?

Số phận của những nhân vật trong Mask Girl (Cô gái mang mặt nạ) có thể nói là "thảm không nỡ nhìn".

Từ nữ chính Kim Mo Mi dù thay dung đổi mạo vẫn bị xã hội hất ra rìa, "lỡ tay" sát hại mạng người kéo hàng loạt bi kịch theo đến cuối đời. Hay Joo Oh Nam, đứa con trai được mẹ mong cầu trở thành người có tiếng nói trong xã hội, nhưng lớn lên nhút nhát và tâm lý bất ổn, sau cùng thì vướng án tử. Đến đứa con gái của nữ chính, Kim Mi Mo cũng trở thành nạn nhân của thế giới không chấp nhận những người "lệch chuẩn".

Kim Mo Mi, Joo Oh Nam, Kim Mi Mo (lần lượt từ trái qua phải)

Tất cả đều có một điểm chung: Tuổi thơ có nỗi ám ảnh riêng với sự nuôi dưỡng độc hại từ cha mẹ.



Kim Mo Mi lớn lên trong sự vùi dập của mẹ ruột, suốt đời ám ảnh lời bình phẩm từ người thân cận nhất: "Mặt xấu thế mà đòi làm ngôi sao". Chính vì lớn lên không có tình yêu thương từ mẹ, một Mo Mi có tài năng nhảy múa và thân hình sexy nhưng an phận làm dân văn phòng. Chỉ khi đêm xuống, cô trang điểm đậm cùng chiếc mặt nạ, hóa thân thành ngôi sao để được công nhận trên mạng xã hội.

Nhưng sự độc hại từ môi trường nuôi dưỡng cũng không thể biến mất theo lời tung hô đó. Sau cùng, cô gái mang mặt nạ trở thành kẻ sát nhân, đổ lỗi cho người khác và không chấp nhận chính mình.

Kim Mo Mi có tuổi thơ bị vùi dập bởi chính mẹ ruột của mình

Một nhân vật "thảm" không kém nữ chính là bao - Joo Oh Nam. Oh Nam sống trong sự nuôi dạy chăm bẵm từng tí của mẹ, không có tình thương của cha. Kim Kyung Ja (mẹ Oh Nam) có thể nói là một người một người mẹ điên loạn và có thể làm bất cứ điều gì vì con của mình.

Dù yêu con, nhưng tình thương của Kim Kyung-ja lại phản tác dụng. Khi bà không chấp nhận con mình "lùn và xấu", vẫn cứ đặt sự mong cầu quá lớn vào Oh Nam. Điều này khiến một đứa trẻ nhạy cảm không dám chia sẻ với gia đình về những dè bỉu của bạn bè và xã hội. Tâm lý bứt rứt đó khiến Oh Nam lớn lên lầm lỳ, nhút nhát và ngày càng thu hẹp thế giới của chính mình. Cả cuộc sống riêng của cậu chỉ xoay quanh 4 bức tường, búp bê và phim ảnh 18+, không người sẻ chia. Kết cục của tình yêu thương độc hại này là một đứa con tâm lý biến thái và sợ xã hội.

Joo Oh Nam lớn lên với sự yêu thương nhưng không được mẹ thấu hiểu

Cuối cùng, cái kết cho đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo gói trọn vào Kim Mi Mo, con gái của Kim Mo Mi. Một cô bé lớn lên không biết mặt cha, mẹ lại là kẻ sát nhân. Dù tuổi thơ được nuôi dưỡng bởi bà ngoại, nhưng sau đó cả cuộc đời vẫn vỡ tan chỉ vì không thể dứt nổi quá khứ là con của nữ chính. Liên tục bị bạn bè kỳ thị, cô lập chỉ vì bị đồn là con gái của sát nhân, tâm lý của Mi Mo vô cùng phức tạp.

Dù chỉ là một cô bé học trung học nhưng tâm lý của Mi Mo vô cùng phức tạp

Mask Girl không chỉ khiến người xem trải qua cảm xúc mãnh liệt với các tình tiết giật gân, mà ẩn đằng sau đó còn là chuỗi diễn biến tâm lý của loạt nhân vật.



Ngoài góc tối của xã hội, Mask Girl còn lột tả được góc tối của một gia đình không trọn vẹn: Nếu không lớn lên bằng tình yêu thương thuần khiết của cha mẹ, mà chỉ đầy rẫy những tình thương độc hại thì liệu một đứa trẻ có thể sống bình thường hay không?