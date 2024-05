Phim lỗ 300 tỷ vì như “một mớ hỗn độn”, đạo diễn cay cú lên mạng mắng chửi khán giả

Bình luận của netizen:

- Doanh thu phòng vé kém không liên quan gì đến khán giả, là do phim của anh dở tệ



- Đạo diễn mới mấy ngày đã không đủ kiên nhẫn kiểm nghiệm thị trường, thì làm sao đủ kiên nhẫn chau chuốt kịch bản trong vài năm (bản điện ảnh sản xuất sau bản truyền hình 4 năm)

- Tôi luôn thích đạo diễn Cao, cho đến khi tôi xem The Point of the Knife (cũng do ông đạo diễn) năm ngoái nói chung cũng khá tệ, tôi thật sự không đủ can đảm để xem tiếp các bộ phim tiếp theo.

- Nếu không phải vì thích phiên bản phim truyền hình và nhìn thấy bài đăng quảng cáo thì thật sự tôi đã không mua vé, thật sự tiếc tiền vé vô cùng.

- Rốt cuộc anh ta không may mắn như đạo diễn Đinh (Đinh Thạnh: đạo diễn phim Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được) không có Dương Mịch nào gánh trách nhiệm cho sự thất bại này.