Phim Hoa ngữ bị chê dở nhất thế giới với điểm chạm đáy, đạo diễn "ăn vạ" khắp nơi đòi bồi thường... 3000 đồng

Năm 2017, một bộ phim khi vừa ra mắt đã trở thành "cơn địa chấn" vì... quá dở, thậm chí danh tiếng còn lan rộng trên phương diện quốc tế. Nhiều khán giả gọi đây là bộ phim Hoa ngữ "dở nhất quả đất", thậm chí sự việc ngoài lề của đạo diễn cũng có thể được làm phim.

Đeo Đuổi Giới Giải Trí là dự án điện ảnh do đạo diễn Tất Chí Phi đầu tư sản xuất, ra mắt lần đầu vào ngày 22/9/2017, sau đó rút khỏi toàn bộ rạp chỉ sau 4 ngày vì quá lỗ. Về sau, Tất Chí Phi tiếp tục thử "vận may" khi phát hành lại phim ngoài rạp vào ngày 16/2/2018, rồi dời lên sớm 1 tuần vào ngày 9. Thế nhưng dù có cố gắng đến đâu, Đeo Đuổi Giới Giải Trí vẫn lỗ nặng và "bẹp dí" trên BXH doanh thu thời gian đó. Theo Sohu, phim thu về cao nhất chỉ hơn 2,3 triệu NDT so với kinh phí lên đến 25 triệu NDT.

Gần như toàn bộ những ai từng xem Đeo Đuổi Giới Giải Trí đều đồng ý đây là bộ phim tệ hại đến cùng cực. Vào thời điểm phim ra mắt, trên Douban ngập tràn đánh giá 1 sao, và phim mở điểm 2/10 (cũng là điểm thấp nhất có thể của Douban), với tỉ lệ 1 sao lên đến 99%. Hiện tại sau 6 năm, điểm của Đeo Đuổi Giới Giải Trí đã tăng lên 2,2.

Điểm thấp chạm đáy của phim

Nhìn thấy "đứa con" của mình bị vùi dập trên Douban, Tất Chí Phi đã vô cùng giận dữ. Vị đạo diễn đã đăng đàn kể khổ trên Weibo, cho rằng bộ phim bị chèn ép trên Douban, và nền tảng không kiểm soát đánh giá từ người dùng, dẫn đến "hiệu ứng cánh bướm" đánh giá 1 sao hàng loạt. Tất Chí Phi còn yêu cầu Douban ra văn bản xin lỗi, còn anh sẽ tiến hành điều tra tổn thất mà phim hứng chịu từ điểm số thấp thảm này.

Tất Chí Phi

Tuy vậy, nỗ lực "ăn vạ" trên MXH của Tất Chí Phi không được Douban để tâm. Sau hàng chục status mỗi ngày, Tất Chí Phi còn doạ sẽ kiện Douban ra toà, và chỉ yêu cầu các bên bồi thường cho anh... 1 NDT (hơn 3 nghìn đồng), quan trọng hơn là anh và bộ phim nhận lại danh dự mà cả hai vốn phải có. Sau cùng, cũng không rõ là có phiên toà nào xảy ra hay không và kết quả ra sao.

Diễn viên trong phim toàn tên tuổi "vô danh"

Trở lại với Đeo Đuổi Giới Giải Trí, bộ phim kể về nam chính (do Tất Chí Phi đóng) là giảng viên một ngôi trường dạy diễn xuất và phim ảnh và hành trình của anh trong việc hỗ trợ, đào tạo các sinh viên ưu tú trong 4 năm học tập. Đeo Đuổi Giới Giải Trí là tác phẩm được Tất Chí Phi "thai nghén suốt 12 năm", đồng thời anh cố tình mời toàn diễn viên vô danh vì chỉ muốn khán giả tập trung vào chất lượng kịch bản.

Phim bị đánh giá thậm tệ trên web quốc tế IMDb, trong đó có bình luận nổi tiếng ngay đầu chê phim "dở nhất quả đất"

Không chỉ nhận về bình luận tiêu cực trong nước mà trên trang đánh giá quốc tế, phim cũng bị "ném đá" không thương tiếc. Trên trang IMDb, một bình luận nhận được hàng trăm lượt tương tác khi gọi đây là phim Hoa ngữ "dở nhất quả đất".