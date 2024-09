Thể loại hình sự, phá án dường như hơi kén khán giả nên nhiều người đã vô tình bỏ qua những bộ phim cực chất lượng với kịch bản lôi cuốn, sự đầu tư về hình ảnh, âm thanh và dàn diễn viên xuất sắc. You Honor (tựa Việt: Ông Bố Đối Đầu) cũng là một bộ phim vô tình bị lãng quên như thế.

Your Honor đặt vấn đề về tình mẫu tử đứng trước ranh giới của đạo đức với câu hỏi "liệu cha mẹ có thể đi xa đến đâu vì con cái?". Song Pan Ho (Son Hyun Joo) là thẩm phán mẫu mực nhưng điều đã đã thay đổi khi con trai ông là Son Ho Yeong (Kim Do Hoon) gây tai nạn chết người. Song Pan Ho đã định đưa con đi đầu thú nhưng lại phát hiện nạn nhân lại chính là người con của Kim Kang Heon (Kim Myung Min) - vị chủ tịch quyền uy kiêm ông trùm băng đảng khét tiếng.

Bộ phim khỏi đầu với rating đạt 1.7% và tăng dần lên 4.6% ở tập 8 mới phát sóng. Tỷ suất người xem được ghi nhận là khá thấp so với chất lượng của bộ phim, nhưng đây không hẳn là một con số gây thất vọng bởi bộ phim được chiếu trên ENA - một mạng lưới truyền hình phải trả phí và phát sóng trong khung giờ thứ 2 và thứ 3.

Your Honor quy tụ dàn diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất từ những cái tên gạo cội Kim Myung Min, Son Hyun Joo cho đến những tài năng trẻ là Kim Do Hoon, Heo Nam Jun và Jung Eun Chae. Mỗi diễn viên đều thể hiện trọn vẹn vai trò của mình trong bộ phim tạo nên mộ Your Honor vừa cuốn hút vừa bí ẩn.

Đặc biệt nữ diễn viên Jung Eun Chae đảm nhận vai Kang So Young một công tố viên chính trực, luôn đấu tranh cho công lý và không bao giờ khuất phục trước quyền lực hay tham nhũng. Với lòng dũng cảm và quyết tâm cao độ, cô sẽ không ngừng truy lùng sự thật và trừng trị kẻ ác, dù cho có phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm và thử thách. Eun Chae xuất hiện trong phim với tạo hình trong kiểu tóc tomboy và khí chất lạnh lùng, sắc sả. Nữ diễn viên nhận nhiều phản ứng tích cực từ tạo hình cho tới màn nhập vai trọn vẹn vào nhân vật Kang So Young.

Tổng hợp phản ứng của khán giả: - Phim đỉnh nha, trời ơi chú Kim Myung Min diễn đỉnh. Diễn xuất thì không bàn nhưng khả năng đọc thoại quá tốt luôn. Đây là dẫn chứng cho đọc thoại tốt sẽ nâng tầm vai diễn. - Ông chú đóng thẩm phán tên khó nhớ thật, xem nhiều phim mà toàn không nhớ đc tên, chỉ chắc chắn có mặt ổng là ổng đóng rất hay nhưng đa phần đều là phim chất lượng nhưng không hot. - Kim Do Hoon dễ thương quá. - Mê bố trùm lắm luôn. - Công tố viên vừa xinh vừa cá tính. - Từ hồi chỉ cắt tóc xong, nhìn chỉ vừa ngầu vừa đẹp trai nữa. - Phim cuốn theo từng tập. - Xem tập 6 mà hồi hộp theo từng diễn biến trong phim, vì không biết nó sẽ như thế nào, cuốn thực sự. Mà với cái thế cục như này kiểu gì cũng 1 mất 1 còn thôi. - Bà công tố viên đẹp thế. - Bà chị này lâu rồi mới thấy lại, biết bả từ phim vị khách ấy giờ quay lại với phong cách này đẹp xỉu. - Sao lại thấy chị ấy đẹp trai nhỉ.

Đón xem 2 tập cuối cùng của Your Honor vào ngày 09/09 và 10/09.