Dựa trên quyển tiểu thuyết cùng tên, Phép Màu Giữa Đêm Đông nối tiếp câu chuyện của Điều Kỳ Diệu (tựa gốc: Wonder) ra mắt năm 2017. Tuy nhiên, phim không tiếp tục theo chân cậu bé August, mà lấy nhân vật Julian làm trung tâm, kẻ bắt nạt August trong Wonder, nay đã vào cấp 3. Chuyển đến ngôi trường mới, Julian khá khép kín. Trở về nhà, cậu bất ngờ được bà ngoại từ Paris đến thăm. Chuyện phim chính thức bắt đầu khi bà ngoại kể cho cậu nghe về thời bà trạc tuổi cậu. Đó là vào năm 1942, thời kỳ Đức quốc xã chiếm đóng Pháp, gia đình bà và những người Do Thái bị săn lùng. Bà được một cậu bạn chân có tật tên Julien cưu mang và giấu bà trong nhà kho của mình. Từ đó, mối tình đầu trong đời bà chớm nở, kèm theo đó là loạt tình tiết về cuộc đấu tranh với quân Đức của người dân địa phương.

Phim được ấn định lịch ra mắt từ năm 2022 nhưng nhiều lần bị dời chiếu vì các cuộc biểu tình của giới làm phim Hollywood. Sau khi trình chiếu tại một số liên hoan phim, Phép Màu Giữa Đêm Đông đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Ngay khi ra mắt, tác phẩm đạt số điểm cao trên các chuyên trang như IMDB hay Rotten Tomatoes và đặc biệt là điểm A+ (tương đương 5/5) do khán giả bình chọn trên CinemaScore. Thế nhưng những con số ở phòng vé lại không mấy khả quan. Tại Việt Nam, ra mắt từ ngày 04/10, phim chỉ thu về vỏn vẹn 81 triệu đồng (theo BoxofficeVietNam) và chỉ mang về 4.6 triệu USD trên toàn cầu, con số khá khiêm tốn với chi phí 20 triệu USD, cầm chắc lỗ nặng.

Sự thất bại của phim có thể đến từ chiến dịch quảng bá kém tiếng. Với những tác phẩm liên tục bị dời chiếu không thuộc nhóm Big5 (5 nhà phát hành phim hàng đầu thế giới: Disney, Warner Bros., Universal, Paramount và Sony) như Phép Màu Giữa Đêm Đông, việc ra mắt sẽ không được chú trọng. Tại thị trường Việt Nam, phim ra rạp cũng khá im ắng vì nội dung và thể loại chiến tranh vốn không được yêu thích. Bên cạnh đó, yếu tố văn hoá khác biệt, khán giả Việt hiện tại chuộng phim châu Á hơn cũng là lý do dẫn đến sự thờ ơ với Phép Màu Giữa Đêm Đông.

Ngoài ra, chiến dịch quân sự căng thẳng tại dải Gaza, mà nhân vật chính người bà trong phim là người Do Thái, dẫn đến tâm lý ác cảm khiến các nhà phát hành ở các thị trường lớn e dè chi tiền quảng bá cho phim. Mặc dù vậy, Phép Màu Giữa Đêm Đông không lấy yếu tố sắc tộc hay tôn giáo làm chủ đề, đơn giản phim chỉ kể lại một thời kỳ lịch sử biến động và câu chuyện tình đẹp của nữ chính. Đồng thời, thông điệp của phim chỉ hướng đến lan toả sự tử tế và giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, cho người trẻ những góc nhìn tích cực và mở lòng với thế giới xung quanh nhưng không nặng tính giáo điều hay gượng ép.

Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi Phép Màu Giữa Đêm Đông: - Phim như một liều thuốc chữa lành cho niềm tin giữa cuộc sống mà ta không biết tin vào ai. - Giữa cuộc sống khi mà bạo lực và cái xấu lên ngôi, chúng ta cần xem những bộ phim như thế này tiếp tục sống tiếp. - Một lần nữa, mọi thứ tốt đẹp đều bắt đầu bằng sự tử tế. - Bộ phim xem để cười, để khóc, để ước mơ, để tận hưởng cùng nhau nơi thực tại toàn những thứ tiêu cực. - Thay vì chỉ dạy con bằng lời nói, hãy cho các bé xem phim này để chúng học cách bắt đầu cuộc đời bằng sự tử tế. - Một bức tranh đẹp về thực tại xấu xí và tí hi vọng le lói trong cuộc sống này, được vẽ bởi câu chuyện nhân văn, diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên và những ký ức đau thương do chiến tranh mang đến. - Với tôi thì bộ phim là liều thuốc chữa lành hay nhất 2024 mà ai cũng nên xem.

Sau khi ra mắt tại Việt Nam, đa số người xem nhận định là một bộ phim hay từ nội dung, đạt nơi diễn xuất và cảm động trong cách thực hiện. Chính vì vậy, phim cần một “phép màu” để được biết đến nhiều hơn.

Phép Màu Giữa Đêm Đông hiện đang chiếu tại các rạp với lượng suất chiếu rất ít.