Trong những diễn biến mới nhất của bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, nhân vật Như (Yên Đan) được chú ý nhiều hơn hẳn bởi những diễn biến xoay quanh vụ ngoại tình với một người đàn ông lớn tuổi giàu có. Sau khi có bầu, bị đá, bị chính thất đánh ghen tận xóm trọ, Như uất ức tới công ty của nhân tình để làm loạn. Trong lúc lời qua tiếng lại, Chải (Long Vũ) vô tình đi qua và xông vào bảo vệ Như, định đụng tay đụng chân với lão già dê nhưng không thành.



Cảnh phim này hiện nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và một phần lý do lại đến từ sự xuất hiện của một... diễn viên quần chúng. Đó là cậu thanh niên đội mũ, bịt khẩu trang đứng "hóng biến", thậm chí còn nhiệt tình dùng điện thoại quanh lại cảnh đôi co của Như và nhân tình. Khi Chải sôi máu định đánh người và Như thì không can ngăn nổi, cậu thanh niên này đã lao tới cản Chải và lên tiếng: "Thôi, nó đi rồi" (ý chỉ việc nhân tình của Như đã bỏ chạy).

Cậu thanh niên hóng biến đang được chú ý ở Đi Giữa Trời Rực Rỡ

Thực tế diễn viên quần chúng này chính là Nhật Hoàng, người yêu ngoài đời thật của "cô Như" Yên Đan. Trong lúc "hộ tống" bạn gái đi đóng phim, Nhật Hoàng đã được ekip nhờ lên hình cho... đủ số người. Và dù chỉ là quần chúng nhưng việc Nhật Hoàng luôn xuất hiện ngay đằng sau Yên Đan lại là người hiếm hoi bịt khẩu trang, thêm vóc dáng cao ráo nổi bật nên khán giả vẫn nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của anh. Trên kênh TikTok cá nhân, Nhật Hoàng cũng chia sẻ lại những khoảnh khắc đi quay phim cùng "bà xã" cũng như cảm nhận "kỳ cục, thú vị" khi thấy Yên Đan cãi nhau với một "ông bồ khác".

Yên Đan và Nhật Hoàng chuẩn bị cho cảnh quay

Nhật Hoàng - Yên Đan là cặp đôi yêu nhau đã nhiều năm. Trên mạng xã hội, hai người thường xuyên công khai thể hiện tình cảm, đặc biệt là Nhật Hoàng bởi qua những clip anh đăng tải, khán giả có thể thấy được sự "cuồng" bạn gái của anh.

Nhật Hoàng hiện cũng đang là cái tên rất được chú ý khi anh chuẩn bị xuất hiện với vai nam chính trong bộ phim điện ảnh Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Về phần Yên Đan, ngay từ khi mới xuất hiện ở Đi Giữa Trời Rực Rỡ, cô đã là cái tên cực hot bởi diện mạo xinh xắn, rất dễ tạo cảm tình với người xem, đúng chất "nhìn là muốn yêu". Trong phim cô vào vai Như, người chị cùng phòng đỏng đảnh nhưng tốt tính của nữ chính Pu. Phân cảnh ngắn này cũng là lần đầu tiên Nhật Hoàng và Yên Đan được đóng chung một dự án phim.

Yên Đan - Nhật Hoàng ngoài đời

Nguồn ảnh: VTV