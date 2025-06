Nếu là một trong những khán giả quen thuộc của phim truyền hình Hàn Quốc, bạn sẽ không thấy xa lạ với một loạt phim có chủ đề ẩm thực như "Tôi là Kim Sam Soon" (2005), "Pasta" (2010), "Let's Eat" (2013 - 2018) hay "Oh My Ghost" (2015). Tuy nhiên, trong vòng 5 năm trở lại đây, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc có rất ít bộ phim với đề tài ẩm thực và tình yêu gây được tiếng vang, cho tới khi Tastefully Yours (Mỹ vị yêu đương) lên sóng gần đây.

Ngay từ tên gọi, "Tastefully Yours" đã cho thấy rằng ẩm thực và tình cảm lãng mạn sẽ là chất liệu chính xuyên suốt bộ phim. "Tastefully Yours" từng vươn lên vị trí số 1 trong top 10 TV Shows Netflix tại Việt Nam. Đến nay, tác phẩm này vẫn chưa rời khỏi top 5. Bộ phim "Tastefully Yours" do Kang Ha Neul và Go Min Si đóng chính, cùng dàn diễn viên phụ rất quen mặt đối với khán giả xem phim truyền hình Hàn Quốc.

"Tastefully Yours" thu hút ngay từ khi công bố nam và nữ chính vì Kang Ha Neul cùng Go Min Si đều là những diễn viên thực lực, đã có một số tác phẩm giúp ghi dấu ấn tên tuổi. Về mặt ngoại hình, cặp đôi nam và nữ chính cũng rất đẹp đôi, hứa hẹn sẽ tạo ra phản ứng hóa học. Sau khi lên sóng được hơn nửa số tập, "Tastefully Yours" bộc lộ nhiều ưu điểm, trở thành phim lãng mạn, chữa lành rất đáng xem trong mùa hè năm nay.

Thiết lập nhân vật quen mà lạ

"Tastefully Yours" xoay quanh hai nhân vật chính là Han Beom Woo và Mo Yeon Joo. Nam chính Han Beom Woo là con trai thứ 2 của chủ tịch tập đoàn ẩm thực Hansang. Anh hiện đang là giám đốc của nhà hàng Motto trực thuộc tập đoàn. Nhân vật này có cách điều hành công ty gọn ghẽ, thẳng thắn và rất có hiểu biết. Anh nỗ lực đưa nhà hàng 1 sao của mình lên thành 3 sao, và cố gắng này càng được đẩy lên cao trào khi mẹ của Han Beom Woo tuyên bố sẽ trao quyền kế thừa cho người con trai dành được 3 sao đầu tiên cho tập đoàn ẩm thực.

Kang Ha Neul trong vai Han Beom Woo

Để cạnh tranh với người anh trai, Han Beom Woo đi theo chiến lược thu mua các nhà hàng nhỏ, đồng thời tìm kiếm những công thức món ăn tuyệt phẩm, để xây dựng thực đơn "chỉ một và duy nhất" cho Motto.

Trong hành trình giành quyền thừa kế, Han Beom Woo gặp gỡ Mo Yeon Joo - chủ một nhà hàng xinh xắn, thơ mộng nhưng đang nợ tiền thuê nhà tại Jeonju. Cô chủ nhà hàng này có triết lý kinh doanh khác biệt mạnh mẽ so với thiếu gia nhà tài phiệt. Cô vừa điều hành quán ăn, vừa là đầu bếp chính với niềm đam mê vô bờ bến với ẩm thực. Mo Yeon Joo đặt hết tấm lòng của mình vào việc nấu nướng. Cô nghiêm khắc và kén chọn đối với nguyên liệu, đồng thời tôn trọng tự nhiên trong quá trình làm nghề. Phân cảnh hái nấm của Mo Yeon Joo trong tập 1 gây tranh cãi, nhưng vẫn là một chi tiết đắt giá vì cô bỏ qua nấm non, chỉ chọn nấm đủ già cho món ăn của mình, từ đó truyền tải thông điệp giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên.

Go Min Si trong vai Mo Yeon Joo

Nếu như cách làm việc của Han Beom Woo theo hơi hướng thương mại và thực dụng thì Mo Yeon Joo lại đầy đam mê, giàu lòng trắc ẩn khi làm nghề ẩm thực, đồng thời không quá đặt nặng vấn đề doanh thu. Hai con người tưởng như trái ngược này đang bù trừ cho nhau, cùng nhau phát triển. Vì vậy, người xem hoàn toàn có thể hy vọng vào một cái kết đẹp trong tập cuối.

Những phân cảnh nấu nướng mãn nhãn

Là một bộ phim về đề tài ẩm thực, "Tastefully Yours" vô cùng tỉ mỉ trong những phân cảnh nấu nướng. Từ cách lựa chọn nguyên liệu, cắt gọt, nêm nếm gia vị, trình bày món ăn đều đẹp mắt, chỉn chu và kích thích vị giác. Người xem thậm chí còn có thể học hỏi được nhiều bí kíp nấu nướng từ bộ phim này. Được biết, nữ chính của bộ phim là Go Min Si cũng đã có một khoảng thời gian học hỏi, luyện tập để hóa thân vào nhân vật một cách thuyết phục nhất. Bộ phim còn khéo léo tôn vinh ẩm thực truyền thống Hàn Quốc, tạo nên tác phẩm mang nhiều thông điệp giá trị.

Bối cảnh nhẹ nhàng, nên thơ

Như đã đề cập ở trên, bối cảnh chính của "Tastefully Yours" xoay quanh nhà hàng của Mo Yeon Joo tại Jeonju, Hàn Quốc. Thành phố Jeonju được coi là "thủ đô văn hóa" vì lưu giữ những nét đẹp truyền thống của Hàn Quốc. Nơi đây không có nhiều tòa nhà chọc trời như ở thủ đô Seoul. Thay vào đó, cảnh quan của Jeonju đậm chất cổ kính với những ngôi nhà cổ Hanok. Ngoài ra, Jeonju còn nổi tiếng với các món ăn truyền thống của Hàn Quốc như cơm trộn Jeonju, cơm canh giá đỗ.

Đặt trong bối cảnh cổ kính nhưng không kém phần thơ mộng, nhà hàng của Mo Yeon Joo cũng trở nên vô cùng nên thơ với cách bày trí tao nhã, góc vườn xanh mát và những con ngõ xinh xắn bao quanh. Có thể nói rằng không chỉ nội dung phim, những khung hình của "Tastefully Yours" cũng rất nhẹ nhàng, chữa lành, là lựa chọn tuyệt vời để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Ảnh: Sưu tầm